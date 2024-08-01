9 вещей, которые ваш парень захочет, чтобы вы перестали делать в его присутствии

Независимо от того, как долго пара вместе, всегда будут некоторые вещи, которые заставят парня чувствовать себя некомфортно, и которые он бы предпочёл, чтобы его девушка не делала при нём. Есть 9 женских поступков, которые парень хотел бы не видеть.

Топ-9 вещей, которые не стоит делать при парне

Заставлять его ревновать. Ведение интимных разговоров с другими парнями. Многие мужчины ревнуют, когда видят, как их девушка наслаждается беседами с другим парнем. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы иметь друзей противоположного пола, но всё же не стоит заводить разговоры с другими парнями в присутствии своей второй половинки. Он точно во время них будет себя чувствовать некомфортно. Избавляться от нежелательных волос на теле. Многие парни обожают представлять, что у девушек от природы гладкая и шелковистая кожа, и поэтому им может не понравиться видеть усилия, которые любимая прилагает, чтобы поддерживать её такой. В связи с этим всем представительницам прекрасного пола рекомендуется заниматься гигиеническими вещами наедине. Если же девушка хочет дать понять любимому, сколько усилий она прикладывает для того, чтобы выглядеть для него на высоте, она может с ним поговорить на эту тему. Становится нездоровой и меняется внешний вид. Это непреложная истина, что многие парни хотят, чтобы их девушка сохранила свою привлекательную внешность. Важно поддерживать себя в форме и быть здоровой и для себя, и для любимого. Поэтому не следует позволять себе переедать, чтобы не набрать лишние кило. Важно держать себя в форме. Тем более в современном мире есть масса вариантов это делать без проблем – разработанные диеты, тренажёрные залы, а также парки, стадионы, бассейны, где можно заниматься спортом с удовольствием и большой пользой. Несоблюдение элементарных правил поведения. Понятно, что девушка – человек, у которой бывают сбои в работе ЖКТ, но некоторые парни не понимают, как девушка может постоянно себе позволять при нём пускать газы или же не сдерживать отрыжку. Это ненормально для представительниц прекрасного пола. Если организму нужно «проявить» себя, то пусть девушка сходит в туалет или же отойдёт в сторону от любимого. Желание быть популярной среди других парней. Парни могут чувствовать себя неловко, если им кажется, что их девушка хочет, чтобы все осыпали её своим вниманием. Если девушка строит глазки другим парням, любимый может неправильно это истолковать. Вероятно, ей лучше прекратить флиртовать. Если же причина такого поведения – невнимательность к ней её второй половинки, то лучше с любимым поговорить об этом, а не заставлять его ревновать. Демонстрация подлого характера. Некоторые парни не хотят видеть тёмную сторону своей девушки. Если любимая жалуется на окружающих со злобой или даже ненавистью, то парню это может не понравиться, так как создаётся впечатление, что она - агрессивный и злой человек. Поэтому совет всем представительницам прекрасного пола: держать свои эмоции при себе, а недовольство выражать в более спокойной форме. Не проявляет никакой сдержанности в питье алкоголя. Девушки, которые не умеют держать себя в руках во время вечеринок, могут довести своих парней до отчаяния. Неплохо поддержать парня, выпив немного спиртного, но переусердствовать — это просто отталкивающе. Постоянно волноваться о ком-то. Если девушка постоянно волнуется, как дела у её подруги, хорошо ли доехала коллега домой, всё ли в порядке у её любимого актёра, который недавно подал на развод, у парня может создаться впечатление, что ей не важны их отношения. Конечно, сопереживать нужно, но всё же в приоритете должен быть любовный союз, а все остальные уже потом. Становится по-настоящему несчастной. Многие парни не могут вынести, когда их девушка рыдает. Каждому иногда нужно хорошенько поплакать, но нужно сделать так, чтобы после рыданий была возможность себя привести в порядок. Притом не только физически, но и морально – восстановить самообладание за короткий срок. Ну а лучше всего плакать наедине или же когда парень и девушка вдвоём дома, а она без макияжа, так как картина с растёкшейся тушью - не самая привлекательная.

Итак, есть 9 вещей, которые ваш парень захочет, чтобы вы перестали делать в его присутствии, поэтому постарайтесь ради ваших отношений прислушаться к вышеприведённым советам и быть всегда на высоте!