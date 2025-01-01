10 мифов о мужчинах, мешающие вам построить отношения

Есть женщины, которые уверены, что настолько хорошо знают сильный пол, что смогут с лёгкостью построить отношения с любым из парней. К тому же, они свои познания стараются передать подругам, давая советы, как им общаться с понравившимся мужчиной, чтобы не только его влюбить в себя, но и удержать. Как считают психологи, рекомендации таких всезнаек мужской психологии обычно бесполезны, потому что являются женскими мифами. Именно о них стоит поговорить подробнее, чтобы не допустить промахов в общении с противоположным полом.

10 мифов о сильном поле, мешающих строить любовные отношения

Если он любит женщину, то она становится для него главным человеком. Обычно такое качество присуще как раз девушкам – они делают из своего партнёра идола, на которого готовы молиться с утра до вечера, выполняя его любые желания. У мужчины, даже безумно любящего свою вторую половинку, всегда в приоритете он сам, поэтому его мир крутится только вокруг его собственной особы, ну а любимая уже следующая после него. Хотя даже она не так важна, как его машина.

Мужчины любят разговаривать об отношениях. Это один из главных мифов, созданных женщинами. Сильный пол и не умеет говорить о чувствах, и не хочет о них говорить. О любви как раз много говорят девушки. Но не стоит мужское молчание принимать на свой счёт. Парень наверняка любит, но просто не привык об этом разглагольствовать.

Парни расстаются с внешне неидеальными партнёршами, поэтому так важно себя поменять ради любовных отношений. Есть масса причин, почему дороги любовных партнёров расходятся. Чаще всего это не связано с внешностью второй половинки. Обычно происходят разлады из-за страхов, неуверенности в себе или в партнёре, а также из-за различий в характере и жизненных ценностях. И это нормально. Поэтому, если партнёры разошлись, то не нужно тут же бежать под нож пластического хирурга или в салон красоты, чтобы кардинально сменить свою внешность ради любимого человека.

Как только вторая половинка найдена, можно на себе поставить крест. Есть женщины, которые, вступив в любовные отношения, перестают наносить макияж, следить за фигурой и внешним видом, а также заниматься саморазвитием. Личностный рост не должен никогда прекращаться, так как из него состоит человеческая жизнь. Нужно всегда работать над собой, начиная от внешности и заканчивая личностью.

Он произнёс слова любви, значит, он точно не обманывает. Многие девушки знают, как тяжело из парня вытянуть признание в любви, поэтому, услышав заветную фразу: «Я тебя люблю!», тут же воспринимают её всерьёз. Но на самом деле некоторые мужчины её произносят либо просто так, либо ради своей корыстной цели – затянуть женщину в постель, взять у неё денег или же чего-то ещё другого. Сильный пол не привык говорить о чувствах, он привык их показывать – героические или романтические поступки, подарки или же финансирование своей дамы сердца.

При виде мужчины появляются «бабочки в животе»? Значит, он – тот самый. Не всегда «бабочки в животе» показатель любви. Они могут говорить и о страхе или волнении. Если нет определённости, то довольно часто прекрасный пол чувствует негативные эмоции, вызывающие чувство «бабочек в животе».

Любящая женщина должна смириться со всеми минусами партнёра. Довольно часто так и происходит: женщина прощает всё своему любимому партнёру, начиная от рукоприкладства и заканчивая токсичностью в её адрес. Надо адекватно смотреть на вещи - ради чувств нельзя терпеть негатива в свой адрес!

Если мужчина бежит от отношений, то можно попробовать его удержать интимом. На самом деле, интимная близость – не повод для серьёзных отношений, тем более у сильного пола, которые по своей природе полигамны. Если бы это была правда, то в мире просто не осталось бы свободных людей.

Мужчины обожают поделиться с друзьями интимной жизнью. На самом деле, настоящий мужчина никогда не станет обсуждать свою половую жизнь, хвалясь количеством партнёрш. У него всегда есть дела и интересы поважнее, чем сплетничать.

Для удержания мужчины нужно делать вид, что женщине безразличны отношения. Возможно, первоначально это и может сработать, но долго играть в эту игру не получится. Если отношения строить на обмане, то они не приведут ни к чему хорошему. В какой-то момент мужчина поймёт, что рядом с ним лицемерка.



Если женщины перестанут верить 10 мифам о мужчинах, созданных более «опытными» в мужской психологии подругами, то их любовная жизнь станет намного ярче и крепче.