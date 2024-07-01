7 ошибочных вещей, которые, по мнению девушек, эффективны, чтобы произвести впечатление на парней

Если девушке нравится парень, то она приложит массу усилий, что привлечь его. Но, как рассказали представители сильного пола, часто женщины перебарщивают со своими стараниями, начинают, наоборот, отталкивать своим «привлекающим» поведением, вещами, макияжем и манерой говорить. Они определили 7 отталкивающих вещей, которые прекрасный пол считает эффективными для того, чтобы покорить мужское сердце.

Топ-7 вещей, которые не нужно применять для привлечения мужчин

Тонны макияжа. Девушки считают, что «нарисованное» лицо может заворожить парня. И тут они не ошибаются, мужчина точно не сможет отвести глаз от неестественной внешности, думая, что же может за ней скрываться. Сильный пол единогласно думает, что лучше натуральности ничего нет, ведь косметика скрывает настоящую сущность девушки. Поэтому так важно правильно наносить макияж – скрывать недостатки аккуратно и не привлекая внимания! Высоченные каблуки. Конечно, девушка на каблуках не может не привлечь внимание. Потому что это шикарно. Но при условии, что она умеет на них ходить. Но даже если она мастер ходьбы на шпильках, всё же на последующие свидания лучше надеть комфортную обувь. Мужчины желают видеть своих спутниц счастливыми и уверенными в своём шаге, а не ноющими и хромающими на высоченных каблуках. Подавление интеллекта. У девушек возникло ошибочное мнение, что сильный пол любит только глупышек. Возможно, доля правды в этом есть, потому что ни одному мужчине не понравятся соревнования между ним и женщиной в уме, знаниях и умениях, а также профессионализме. Так делать нельзя, но и скрывать свой интеллект тоже не нужно. «Недалёкие девушки» отталкивают, потому что никто не хочет видеть рядом с собой спутницу, не блещущую умом, отношения с ней скучны и однообразны. Согласие со всем. Конечно, если человек нравится, то хочется, чтобы ему было комфортно рядом с тобой, но не стоит ему во всём потакать. Сильному полу не нравятся девушки, которые не имеют своего мнения. У них тут же пропадает к ним интерес, потому что они словно кивающий болванчик, с которым невозможно ни поговорить, ни обсудить. Поэтому не нужно становиться рабыней своего божества! Ловля комплиментов. Мужчин безумно раздражает, когда девушка начинает «выпрашивать» у него комплименты, преуменьшая свои таланты, красоту или же профессионализм. Глупо говорить, «я сегодня немного не в форме: не успела уложить волосы» или «явно сегодня не мой день – показала себя совсем глупой во время беседы с начальником», так как парень как будто обязан подтвердить обратное. А это сильно напрягает сильный пол. Притворство экспертом. Когда девушка узнаёт, что парень чем-то увлечён, она тут же начинает делать вид, что тоже разбирается в этом. Может любителю бокса начать рассказывать, что не пропустила ни одного боя, апеллируя терминами, вычитанными в интернете. Но если парень начнёт копать глубже, то тут же раскусит обманщицу. Моментально наступит разочарование. Обман никому не нравится. Минимум еды на свидании. Есть девушки, которые предпочитают не есть на свиданиях или же есть совсем мало, чтобы не отпугнуть своим прожорством мужчину. Но его скорее отпугнет её голодание. Может возникнуть мысль, что она больна, поэтому и сидит на специальной диете. Как показал опрос сильного пола, их как раз сильно привлекают женщины, которые любят поесть. Хороший аппетит – признак здоровья!

Все женщины понимают, что мужчины сделаны из «другого теста», поэтому и не стоит применять 7 приёмчиков, считая их рабочими, лучше оставаться самой собой. Правильный мужчина будет ценить её такой, какая она есть.