6 явных мужских обманов, на которые ведутся все женщины

Нельзя всех мужчин обвинять в том, что они привыкли врать и выкручиваться, но всё же существует немало представителей сильного пола, которые ради сохранения семьи обманывают жену, говоря, что у него нет связи на стороне. А той же любовнице обещают, что скоро разведутся. Главное, чтобы она не ушла к другому. Со временем ложь растёт как снежный ком, и мужчине становится всё равно, что он и кому говорит. Важнее – собственное спокойствие. Но не только любовницам и о любовницах врут, но и о многом другом, применяя обычно определённые фразы, которые должны насторожить.

6 обманчивых мужских фраз, которым верят женщины

«Ты лучше всех моих прежних». Безусловно, доля правды в ней есть, так как в данный момент он с вами, поэтому именно сейчас он любит вас. Он сравнивает любимую женщину с другими, находя только положительное – вкуснее холодец, красивее глаза, пышнее грудь и т.п. Но если задуматься, то даже у самого лучшего человека есть недостатки, и вы не исключение. Поэтому в какие-то моменты он обманывает, хваля вас за всё на свете, а вы – верите! И вы счастливы быть обманутой, а он живёт в мире и согласии с вами.

«Мы – просто коллеги, не более…» Мужчина словно живёт на работе – у него важный проект, требующий его сил и внимания. Когда же он дома, то ему звонит коллега, с которой он часами обсуждает рабочие моменты. С ней же он проводит всё своё время, отказываясь от семейных походов в театр или встреч с семьёй. На любые ваши претензии, что он слишком близок с коллегой, тут же отвечает, что между ними ничего нет. И не надо ничего придумывать. Вам же, чтобы не скандалить по этому поводу, легче принять его ложь. И вы закрываете глаза на срочную поездку с начальником, срочное задание от генерального директора и многое другое.

«Мы навсегда вместе». Обвинять мужчину в том, что он в романтический момент обманывает, не стоит, потому что, обнимая и целуя вас, он и сам верит в сказанное. Но не нужно слепо воспринимать данные слова, как клятву в вечной любви. Скорее всего, он это говорил, находясь под действием эмоций.

«Я всегда буду тебе помогать, несмотря ни на что». Сегодня мужчины не привыкли брать на себя ответственность, поэтому при возможности её избежать, они обязательно так и сделают. Поэтому, если вы с ним расстанетесь, то даже не стоит надеяться на его помощь. Скорее всего, он исчезнет куда подальше довольно быстро и навсегда, даже ни секунды не думая о вас. Поэтому, если вы попросите у него помощи, то он начнёт игнорировать ваши звонки, сообщения или вовсе заблокирует ваш номер. Самое большое, что он может сделать – это отписаться ничего не значащими фразами. Это раньше, когда вы были в отношениях, он готов был играть роль героя, теперь же ему всё равно, что вы думаете о нём. Любые оскорбления в его адрес ему безразличны.

«Меня никогда не бросали». У мужчин есть комплекс – быть брошенным второй половинкой, поэтому факт расставания по инициативе женщины тщательно скрывается. В данной ситуации нет ничего зазорного – с кем-то получалось построить хорошие отношения, а с кем-то – не очень. Иногда уходили вы, а иногда – уходили и от вас. Главное – без обид, чтобы после можно было позвонить и спокойно пообщаться. Однако сильный пол упорно настаивает, что все бывшие были брошены им, так как с такими глупыми, лицемерными, ленивыми женщинами невозможно спокойно общаться. Девушки же думают, что о ней он такого точно не скажет. И очень даже зря, потому что, как только вы расстанетесь по вашей инициативе, мужчина пафосно расскажет своей новой возлюбленной, что его никто не бросал.

«Я ценю только серьёзные отношения». Конечно, интим его не интересует или совсем не много. Он завязал любовные отношения только ради того, чтобы создать семью, родить ребёнка. Поэтому после первого свидания он начинает строить планы на совместное будущее – квартира, отпуск, домашние питомцы и т.п. Как можно поверить такому? Прежде чем пойти на такой шаг, нужно взвесить все за и против. А на это понадобится длительный период.



Женщины верят мужчинам, потому что им приятно обманываться после сложных любовных отношений, например, с тираном или абьюзером, также нередко прекрасный пол доверяет словам парня потому, что они с детства привыкли питать доверие к людям. В данной ситуации без психологической помощи не обойтись.