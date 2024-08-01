8 типов мужчин, которые будут вам изменять из-за своих личностных проблем

В жизни практически каждой женщины были мужчины, которые им изменяли. И наверняка многие из девушек думали, что вина именно в ней – недолюбила, недосмотрела, недослушала и недопоняла. Но на самом деле, даже самая верная, преданная, нежная и отзывчивая всё равно может оказаться среди тех, кому изменят, потому что у изменщика собственные недостатки, которые и являются причиной его неверности. Психологи выделили 8 мужских типов, склонных к изменам из-за своих личностных проблем. И если вы найдёте среди них своего парня, то постарайтесь как можно раньше закончить с ним отношения.

8 мужских типажей, которые точно вам изменят

Небезопасный искатель одобрения. Ему не хватает чувства собственного достоинства, и какой бы любящей и ласковой вы ни были, ему всегда будет необходимо одобрение и подтверждение со стороны. Этот тип мужчин изменяет только для того, чтобы чувствовать себя привлекательным и хорошим по отношению к себе. Флирт и измены с другими женщинами – это его форма самооценки. Более того, мужчины, финансово зависимые от своих супруг, склонны подогревать свою самооценку изменой. Отношения помогают ему заполнить воображаемые пробелы в его самоутверждении. Бабник. Он обаятелен и общителен, но в то же время имеет хрупкое эго. Серийный флирт и соблазнение женщин дают ему силу и помогают заполнить пустоту в его представлении о себе. Бабник может создать для себя такую зависимость от женского внимания, что это сделает его эгоистичным, заботящимся только о своём удовлетворении. Вот почему он так и не научится относиться к прекрасному полу с большой любовью и нежностью. Иметь власть над другими женщинами гораздо интереснее, чем поддерживать крепкие и долгие отношения. Более того, долгосрочная связь не удовлетворяет его потребность в новизне. Ведь буквально через три-пять свиданий партнёрша перестаёт быть загадочной, поэтому он ищет новую тайну, чтобы снова её раскрыть для себя и идти дальше с высокоподнятой головой и завышенным эго. Авантюрист. Он изменяет ради простой возможности почувствовать воодушевление и энтузиазм, когда его не могут поймать. Даже когда у него полноценные отношения, он следует этому непреодолимому импульсу – обманывать, ускользать и играть в «догонялки» со второй половинкой. Например, он может сказать, что едет в гости к друзьям, а сам остаётся в городе, снимает квартиру, где живёт с другой женщиной, стараясь не попасть на глаза своей партнёрше. Или же покупает любимой путёвку к морю, а сам приводит в их семейное гнёздышко девушку, с которой расстанется, как только закончится отдых второй половинки. И так будет всегда. Разочарованный трус. Он не получает того, что ему нужно, и чувствует, что в отношениях с ним плохо обращаются, но он не осмеливается противостоять своему партнёру и избегает разговоров о проблемах. Вместо этого ему легче завязать роман, чтобы он смог поверить, что измена исправит его испорченные отношения. Он боится уйти от женщины, которая не обращает на него внимания, поэтому изменяет, чтобы дать ей повод уйти от него. Расчётливый нарцисс. Потворствующий своим желаниям нарцисс считает, что он умнее и привлекательнее своей девушки, и это даёт ему право спать со всеми. Он одержим собой и рассматривает предательство только как невинную игру. Если она поймает его на измене, он не выскажет никакого сожаления или вины. Помешанный на контроле. Ему всегда нужно знать, где находится партнёрша, чтобы не столкнуться с ней, когда он с кем-то ещё. Он любит следить за ней, но она никогда не узнает о его местонахождении. Измена даёт ему чувство контроля над своей жизнью и помогает ему ощущать себя лучше, если он подозревает, что вторая половинка ему изменяет. Если он изменит первым, он выиграет придуманную им же игру. Прирождённый бунтарь. Он не верит в моногамию, ценит свободу, и регулярные отношения заставляют его чувствовать себя «удушенным». Он не сдерживает своих обязательств и предаёт из-за бунта. У него также может быть «синдром Питера Пэна» (ненормально затянувшееся мальчишество, неумение и нежелание взрослеть), и он идёт по жизни без ответственности и без необходимости остепениться. Предательство любимой даёт ему чувство свободы. Заблудшая душа. Этот мужчина изменяет не для удовлетворения собственной эгоцентрической потребности, а потому, что он не знает, кто он такой, и чувствует себя потерянным. Предательство помогает ему решить проблемы с личностью и даёт ему чувство принадлежности. Поиск себя приведёт его в объятия другой женщины, но он снова почувствует себя потерянным. Как я здесь оказался? О чём я только думал? Подобные вопросы заполонят его разум. И так будет постоянно.

Если ваш парень – один из вышеперечисленных типов, то сопротивляться его изменам бесполезно. Он никогда не изменится. Даже если вам кажется, что вы способны его поменять. Не тратьте своё время. Скорее всего, ваша настоящая любовь вас уже ждёт!