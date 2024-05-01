7 признаков того, что новый парень слишком серьёзно относится к отношениям

Не каждый парень готов решиться на серьёзные отношения, поэтому некоторым женщинам приходится этого шага очень долго ждать. Но бывают случаи, когда парень спустя несколько свиданий ведёт себя так, как будто партнёры знают друг друга очень давно и связаны узами брака, притом давнего и полного обязательств. Такие отношения многие девушки воспринимают, как тяжёлое бремя.

7 тягостных сигналов, что мужчина очень серьёзно относится к отношениям

Он хочет, чтобы вы немедленно познакомились с его родителями. Это ненормально, когда парень буквально после трёх-четырёх встреч хочет вас привести в свой дом и представить своим родителям. Необходимо немного подождать и сначала узнать друг друга, прежде чем искать родительского признания. Он дарит вам дорогой подарок без особой причины. Безусловно, получать дорогие подарки очень приятно, особенно от мужчины, который вам нравится. Но если он потратит на вас слишком много денег в начале отношений, это может оказать на вас нездоровое давление. Вы будете ему обязаны вниманием и любовью, а значит, вам, возможно, придётся отказаться от встреч с подругами, если вдруг он позовёт вас на то же время, что и подружки, от общения с близкими и родными, если они не понравятся мужчине, и т.п. А может быть, он за свои подарки потребует такое, что для вас неприемлемо, но вы будете вынуждены согласиться, чтобы не обидеть такого щедрого ухажёра. Он просто не оставляет вас в покое. Возможно, он пытается показать, что очень серьёзно относится к отношениям, часто отправляя текстовые сообщения или звоня, но это может быстро начать раздражать. Ведь вам приходится ему постоянно отвечать, как-то реагировать на его знаки внимания, даже когда некогда или же нет настроения. Несмотря на то, что вы не очень хорошо знаете друг друга, он хочет жить вместе. Возможно, таким образом он пытается контролировать ваш образ жизни, а это никогда не доставляет удовольствия. Зачем вам делить быт с человеком, который вам пока не так близок, да и желания нет большого в данный момент с ним сближаться. Поэтому такое предложение – жить вместе, может как раз и стать причиной разлада. Он не может перестать спрашивать о ваших бывших парнях и вашей прошлой личной жизни. Наверняка, у вас не будет желания говорить о вещах, которые заставят его ревновать, а значит, данные беседы сильно напрягут вас или начнут раздражать. В любовных отношениях не должно быть негативных чувств и эмоций, поэтому такой разворот событий приведёт к быстрому расставанию. Он показывает вам, что удалил все свои женские контакты со своего телефона. Это сильно отталкивает, что он зашёл так далеко, хотя вы его даже не просили. У каждого должна быть личная жизнь, в которой могут присутствовать представители и противоположного пола. Возможно, через какое-то время вы и будете готовы отказаться от общения с друзьями и знакомыми сильного пола, но не сейчас, когда ещё всё непонятно. Он не успокоится, пока не узнает весь ваш график. Есть парни, которые хотят знать каждый шаг своей второй половинки. И это ненормально, как в начале отношений, так и в течение всей жизни. Но если пары, состоящие в длительном союзе, делятся своими планами на день, потому что у них совместный быт, дети, знакомые и много другого общего, то в начале отношений это сильно напрягает, когда малознакомый парень хочет досконально знать ваш распорядок дня.

Парни могут даже не осознавать, что подобные действия неприятны девушке. Может быть, трудно говорить откровенно с человеком, с которым вы только начали встречаться, но ему нужно сказать, что вам не очень нравятся такие вещи. Это важно для создания взаимопонимания и прочных отношений.