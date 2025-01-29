10 ожиданий молодожёнов о семье, которые абсолютно не соответствуют действительности

Все мы представляем свою семейную жизнь по-разному: кто-то видит себя со второй половинкой, путешествующими по странам и городам, а кто-то – в большом доме в окружении деток. Но на самом деле, чаще всего бывает совсем по-другому. Какие же стандартные ожидания молодожёнов, которые обычно не соответствуют действительности?

Предположения молодожёнов о семье, не соответствующие действительности

В свадебное путешествие сразу же после заключения брака. Реальность совсем другая. Планирование свадьбы и медового месяца одновременно довольно затратное дело. Во-первых, свадебные приготовления занимают много времени, после которых не хочется ни о чём думать, и о предстоящей поездке тоже, а во-вторых, денег на всё не всегда хватает. Некоторым парам приходится даже залезать в долги, чтобы сделать торжество своей мечты. Поэтому медовый месяц у многих молодожёнов откладывается на неопределённый срок.

Интимная жизнь после свадьбы настолько насыщенная, что некогда будет выйти из спальни. Людям нужно время, чтобы приспособиться к своей новой жизни, если пара не жила до этого вместе. Те же, кто уже строил совместный быт, не увидят, что женитьба изменит волшебным образом распорядок дня в их спальне. Конечно, теперь у них больше ответственности появится, но мир не перевернётся с ног на голову только потому, что пара получила документ, в котором говорится, что они официально оформили брак!

Дом превратится в маленькую человеческую фабрику! Все вокруг просят молодожёнов завести детей, как только они поженятся, поэтому некоторые так и думают, что их жизнь сразу же должна быть зациклена на детях. Но довольно часто пары могут решить, что им пока не нужны дети. Что, кстати, совершенно нормально. Другие могут очень хотеть деток, но по каким-то причинам не могут их иметь.

Прощай городская жизнь, переезжаем в пригород! Конечно, большой дом, в котором живёт дружная семья – это прекрасно! Но это скорее навязывание старшим поколением своих желаний. Молодёжи нравится жить в большом городе, где всё доступно по щелчку пальца. Хочешь пиццу в 2 часа ночи? Нет проблем, доставка произойдёт в считанные секунды! Нужно что-то быстро из магазина? Там один за углом! Это просто удобнее, и большой город предлагает множество возможностей, которыми можно всегда воспользоваться. Однако, возможно, через время пара оценит тишину пригорода и большой зелёный сад перед домом.

Жаль людей, которые ещё не женаты. Такие мысли чаще появляются у женщин. Но нужно принять тот факт, что некоторые люди могут не состоять в браке и жить лучше женатиков. Нужно уважать всех одинаково. Считать себя выше только потому, что поженились, — это действительно глупо!

Жена, должно быть, в восторге от своей новой фамилии! О, старый добрый патриархат! Да, времена сейчас определённо другие. Никто ничего не имеет против того, чтобы женщина решила взять фамилию мужа, но все люди разные. Если паре хочется носить одну фамилию, то это прекрасно! Некоторым из девушек очень нравится их фамилия, и они хотят её сохранить. Кроме того, таким образом они избегают множества скучных хлопот по обновлению всех личных документов.

Женитьба означает, что у пары внезапно появились одинаковые интересы и хобби. Совсем нет. Конечно, у партнёров есть кое-что общее, поэтому они поженились, но они далеки от того, чтобы стать одним человеком.

Одно целое. Молодожёны должны стать некой сделкой. Если ты захочешь встречаться с одним из них, то получишь обоих! Это глупо. У них по-прежнему отдельные жизни! Поэтому жена имеет право обедать с друзьями, когда муж на работе, а он посещать футбольные игры, пока вторая половинка дома готовит ужин. Брак – это поиск баланса между проведением времени вместе и расставанием. Если бы молодожёны были вместе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, у них бы никогда не было возможности скучать друг по другу.

После женитьбы всё изменится! На самом деле, редко когда что-то меняется. Люди как ходили на работу, занимались спортом, встречались с друзьями до свадьбы, так и будут делать и после. Но разве только волшебным образом будут появляться грязные носки мужа по квартире, которые придётся собирать жене, но и это не факт. Ах да, ещё после того, как на свадьбу была подарена тонна кухонной техники, нужно придумать, куда её деть.

Раз аисты ещё не прилетели, заведём домашнее животное! Скорее всего, так и будет. Ведь невозможно жить в одиночестве и быть счастливым. Если молодожёны не превратят свой дом в маленькую человеческую фабрику, они заведут себе домашнее животное! Ведь оно всегда готово обниматься и целоваться. Но опять же, не все! Кому-то нравится жизнь вдвоём.



Скорее всего, молодые всегда будут так ошибаться, думая о совместном будущем, но жизнь покажет, возможно, что-то и станет реальностью сразу!