5 знаков зодиака, с которыми никогда не стоит иметь дело

Есть знаки Зодиака, с которыми лучше не иметь близких отношений, потому что они могут манипулировать, причинять боль, упрямствовать и уничтожать любого, кто решит встать между ними и их целями. Для них самое главное – получить то, что они хотят. А когда у них ничего не получается, то они начинают тянуть за собой близких, коллег и друзей.

5 зодиакальных знаков, с которыми не стоит иметь дело

Козерог. Они умеют сдерживать свои эмоции. Неважно, являетесь ли вы их братом, родителем, девушкой или супругом, они будут вести себя одинаково. И такое поведение ужасно смущает. Козероги могут посмотреть вам прямо в глаза и никогда не сказать, что на самом деле думают о вас. Вам будет казаться, что вы их лучший друг, но в душе представители этого знака Зодиака могут вас даже ненавидеть. Вот такие они сложные и довольно тёмные личности. К тому же, они трусы - всего боятся и при первых признаках беды бросят вас, как бы хорошо ни относились. Уровень их доверия практически нулевой, поэтому будьте с ними аккуратными, не стройте слишком близких отношений.

Дева. Рождённые под этим знаком Зодиака слишком требовательны. Неважно, что вы для них делаете, кажется, что этого никогда не бывает достаточно. Они всегда будут хотеть большего. Любовь не является их сильной стороной и в конечном итоге все брачные отношения сводятся к половому акту. Это самая сильная эмоция, которую они могут испытывать. Не любовь, а чистая страсть. Что касается дружбы, то вы никогда не узнаете, когда они отвернутся от вас, а это рано или поздно обязательно произойдёт. Они не будут долго думать, прежде чем предать вас, потому что всегда заботятся о своих интересах. Из-за их лицемерия вы не сможете распознать, когда они планируют вас устранить и предать. Девы так хороши в актёрской игре.

Скорпион. Когда в жизни Скорпиона случается что-то опасное и пугающее, он не отступает и не сталкивается с этим в одиночку. Вместо этого представители данного знака Зодиака вовлекают всех вокруг в свои проблемы. Их не волнует, повлияет ли это на жизнь других. На первый взгляд они кажутся умными и взрослыми людьми, но внутри эмоционально незрелы. Если они не получают того, чего хотят, то превращаются в монстров, вопящих и требующих внимания. В таком состоянии Скорпионы могут оскорблять, ругаться и даже кидаться всем, что им попадает под руку. Но как только проблема будет решена, тут же продолжают общение спокойным тоном, как будто ничего и не было.

Лев. Львы — мастера обмана. Они очаруют вас своей выдающейся личностью, убедив, что они короли и королевы любви и верности. Но не обманывайтесь: их истинные цели часто менее благородны. Превыше всего они нуждаются во внимании и признании. Они обманут вас, заставив поверить, что вы — центр их мира, только для того, чтобы использовать вас как средство для повышения своего эго. Если представители этого знака Зодиака увидят, что вы больше не удовлетворяете их жажду обожания, то без колебаний покинут вас. Притом это касается как друзей, так и любимых людей. Поэтому так важно держать их на расстоянии.

Весы. Представители этого знака Зодиака — преимущественно двулики. В один момент они добры и сострадательны, а в следующий - холодны и отстранённы, что приводит в замешательство. Весы известны своим нежеланием брать на себя обязательства. Они будут много обещать, но готовы сбежать, как только появится что-то более интересное. Не удивляйтесь, если они раскроют ваши секреты или перевернут слова, когда им это удобно. Весы - блестящие манипуляторы, которые всегда действуют только в свою пользу, не задумываясь о последствиях своих поступков для других, в том числе друзей и родных людей, не говоря уже о знакомых, коллегах или малознакомых людях.

Возможно, астрология и ошибается, так категорично указав на те знаки Зодиака, которым не стоит доверять, но всё же лучше прислушаться к звёздным советам и быть с этими 5 зодиакальными созвездиями осторожней.