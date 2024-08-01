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5 знаков Зодиака – худших гостей

Наши предки говорили, что гости подобны Богу. Поэтому мы должны приветствовать их, следуя принципу – отдать самое лучшее! Но есть множество вещей, которые может сделать гость, сильно раздражая хозяина дома, начиная от сования носа в его повседневную жизнь и заканчивая придирками по разным вопросам - бытовым, финансовым или другим. Как оказалось, плохие гости рождаются под определёнными зодиакальными созвездиями.

 

5 знаков Зодиака – худших гостей

 

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Худшие гости согласно их знаку Зодиака

  1. Близнецы. Этот знак очень любопытный, поэтому не стоит удивляться, если гость придёт и будет заглядывать во все комнаты, даже в те, в которые его не приглашали. К тому же, он не станет церемониться и будет брать в руки всё, что ему попадёт в поле зрения – журналы, альбомы, а также книги и статуэтки. Одним словом, оказавшись в гостях, Близнецы тут же чувствуют себя частью дома. Если хозяин вдруг поинтересуется новостями, то этот знак уютно расположится на диване и будет рассказывать о себе без перерыва, забыв даже об остывающих блюдах на столе. Но в оправдание Близнецов нужно сказать, что они никогда не приходят в гости с пустыми руками, пытаются развлечь всех, поэтому с ними не бывает скучно.
  2. Рак. Мужчины и женщины-Раки — самые дружелюбные из гостей дома. Они сделают вашу семейную обстановку милой и творческой. Однако их присутствие иногда становится излишне дружелюбным – они могут начать давать дружеские, никому не нужные советы, убирать со стола, когда их не просят, или же мыть посуду, указывать на пыльные и затхлые места. Но и это ещё не всё, помогая убрать посуду, собранную после ужина, они рьяно берутся и за ту, что уже стоит в шкафу, но на их взгляд считается нечистой. Дело в том, что этот знак помешан на чистоте, поэтому Раки не смогут остановиться, пока не приведут всё в порядок.
  3. Лев. Ничто не может быть более неудобным, чем нежданный гость. А Львы как раз такие. Хотя они и намереваются радовать вас своим присутствием, но часто находят самое неудобное время прибытия, нарушая распорядок и личную жизнь тех, к кому они пришли. К тому же, они нередко злоупотребляют гостеприимством, побуждая хозяев просить их уйти. Но пока они в гостях, Львы позаботятся о том, чтобы их баловали вкусностями и холили уютными и комфортабельными условиями – самая удобная комната, мягкий диван, на полу Львы не любят спать, и подача еды по первому требованию. За столом же  этот знак Зодиака занимает лучшее место, чтобы быть всегда в центре внимания.
  4. Весы. Это может показаться неожиданным, но этот знак Зодиака совсем не организован. Весы — одни из самых милых гостей дома. Однако то, как они себя ведут, может сильно раздражать. Дело в том, что они неаккуратны, поэтому могут раскидывать вещи, садиться на диван с грязными ногами, проливать на пол напитки и разбрасывать нечаянно еду. Поэтому многие люди боятся приглашать их к себе домой из-за их неряшливости и негигиеничного отношения. Но если не обращать внимания на все эти мелочи, то Весы довольно интересные собеседники.
  5. Стрелец. Внимательный гость дома предлагает помочь хозяину с приготовлением пищи, накрыванием на стол и т.п. Но Стрелец в гостях ожидает расслабиться. Поэтому хозяин должен подготовить себя к типичному обслуживанию и баловству гостя. Вместо помощи представители этого созвездия будут лежать на диване, просить принести еду туда, где сейчас находятся, например, завтрак в постель, потому что им так удобно. И что самое неприятное, они не станут после себя ничего убирать – грязная посуда останется там, где Стрелец поел, полотенца брошены в мокром состоянии в ванной, а постельное так и не застелено. У них есть «рабы» в лице хозяев.

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Под вышеперечисленными знаками Зодиаками рождаются самые неприятные гости, но ведь мы все неидеальны, поэтому каждый хозяин может немного потерпеть их. Или же ещё один вариант – просто не звать таких людей к себе погостить.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:01

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