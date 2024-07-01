Топ-5: Самые неблагодарные знаки Зодиака

Каким был бы мир без щедрых, добрых и внимательных людей? Серым и грустным. Поэтому так хорошо, что они есть среди нас. Их хочется благодарить за всю их доброжелательность и щедрость. Но не все так делают. Есть представители некоторых зодиакальных созвездий, которые не привыкли говорить «спасибо», воспринимая всё добро, как данность. Кто же эти знаки Зодиака?

5 самых неблагодарных знаков Зодиака

Овен. Он известен своей решимостью и лидерством, которые и делают его очень эгоцентричным. Этот знак может настолько сосредоточиться на своих целях и желаниях, что даже забудет выразить благодарность тем, кто его поддерживает и подаёт руку помощи. А просить помочь Овны не боятся. Притом часто делают это в виде приказа, поэтому отказать им невозможно. Когда же он получит желаемое, то даже и не постарается выразить признательности. Его максимум – сухая благодарность, сказанная мимолётом, или же просто кивок головы. К тому же, Овны стараются запоминать тех, кто оказал им помощь, чтобы снова обратиться за ней, осознавая, что им не откажут. Сам же этот знак Зодиака редко когда помогает, тем более, если у него нет желания это делать. Но, что удивительно, благодаря своему природному обаянию представителям данного созвездия редко кто отказывает, поэтому они снова и снова получают желаемое. Близнецы. Они известны своим любопытным и общительным характером, но их также можно воспринимать как поверхностных. Иногда их стремление к приключениям и развлечениям может заставить казаться безразличными к эмоциональным потребностям других. Они склонны постоянно искать новые впечатления и отношения, что может привести к тому, что они не смогут в полной мере ценить окружающих их людей. Могут с лёгкостью сесть на шею к любимому человеку или же тратить время на разговоры того, кто не умеет их останавливать. Кстати, именно чужое время они тратят без зазрения совести, считая, что все должны с радостью их ждать в гости и слушать неумолкаемый поток слов. И даже если им сказать об этом, то Близнецы просто проигнорируют данное замечание, продолжая вести себя прежним образом. Кстати, Близнецы с лёгкостью просят помощи даже у незнакомых людей, притом так, что отказать им невозможно. Ожидать же от них в ответ благодарности не стоит, потому что брать и не отдавать ничего взамен – это норма для представителей данного зодиакального созвездия. Весы. Этот знак привык жить так, чтобы ему было комфортно, поэтому, если ему что-то нужно для создания гармоничных условий для себя, то он тут же обратится за помощью к окружающим. Поэтому не стоит удивляться, если вдруг Весы попросят пересесть, потому что им дует, не задумываясь, что сквозняк никуда не исчезнет, и человек, с которым они поменяются местами, окажется не в самой приятной обстановке. Но нужно сказать в оправдание Весов, они всегда придут на помощь даже к тому, с кем на данный момент напряжённые отношения. Притом сделают это бескорыстно, так как благожелательность им дана природой. Правда, всё это будет происходить без бурных эмоций, поэтому сочувствия ожидать не стоит. К тому же, Весы скупы на похвалу, поэтому те, кто обожает лестные слова, не захочет снова помогать этому зодиакальному созвездию. Остальные же могут увидеть в Весах добрых и отзывчивых друзей. Скорпион. Скорпион известен своей эмоциональностью и решительностью, но также навязчивостью и ревнивостью. Эти черты могут привести к тому, что представители этого знака Зодиака будут меньше ценить тех, кого они считают угрозой, или тех, кто, по их мнению, предал их доверие. Их мстительный характер может заставить сосредоточиться на неблагодарности, а не на признательности тому, кто сделал ему много хорошего. К тому же, этот знак до такой степени не доверяет окружающим, что не верит в то, что им могут помочь бескорыстно, ожидая от всех только подвоха. Также в характере этого знака Зодиака есть такая черта, что все вокруг них только прислужники, цель которых лишь удовлетворить потребности и желания Скорпиона. И даже если кто-то по своей душевной простоте решит помочь этому знаку и будет ждать словесной благодарности за это, то он точно её не получит. Представители данного созвездия в силу природного тотального неуважения к окружающим просто не смогут сказать благодарственные слова. На физическом уровне не могут это сделать. Водолей. Они известны своей оригинальностью и непредвзятостью, но при этом они часто могут быть отстранёнными. Их склонность к свободе и независимости может заставить их казаться менее заинтересованными в эмоциях других и, следовательно, менее склонными проявлять благодарность. Иногда может показаться, что Водолей хочет сохранить некоторую эмоциональную дистанцию. Но стоит отметить – особенно неблагодарные в этом созвездии представительницы прекрасного пола. Они легкомысленны, саркастичны и не умеют ценить хорошее, без зазрения совести пользуясь окружающими их людьми. Но при этом, если обратиться к Водолею за помощью, то, скорее всего, ответ будет отрицательный или же они тут же сменят тему разговора, чувствуя ущемление собственных интересов. Для этого знака естественно получать помощь для себя, ничего не давая взамен. Поэтому и не стоит её ждать от них.

Эти самые неблагодарные знаки Зодиака никогда не пойдут против себя. Их девиз – бери от других, ничего не давая взамен! Поэтому каждому нужно думать, к кому обращаться за помощью, а кого лучше обойти стороной.