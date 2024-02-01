11 причин, почему мужчины лгут

Мы все периодически обманываем с разными целями – уйти раньше с работы, не задеть чьи-то чувства, защитить себя, когда дела идут не так, как хотелось бы, но приходится создавать красивую картинку. Но когда ложь превращается в норму в отношениях между мужчиной и женщиной, то это уже проблема. Так о чём и почему обманывают мужчины? Этот вопрос интересует всех девушек.

11 причин мужской лжи

Мужчины лгут об изменах. Измена – это поступок, выходящий за рамки любовных отношений, поэтому мужчины и скрывают свои походы налево, чтобы не усугублять ситуацию. Многим людям трудно доверять своему партнёру после измены. Им приходится подвергать сомнению всё. Трудно поддерживать такие отношения. Мужчины лгут о своём статусе в отношениях. Многие парни испытывают трудности с определением своих отношений. Независимо от того, встречается ли он с несколькими женщинами, разлучён со своей супругой или просто не уверен, чего хочет, ему может быть легче солгать, чем быть честным. Некоторые мужчины хотят подождать, прежде чем сказать правду, до тех пор, пока они не почувствуют, что их вряд ли отвергнут. Мужчины лгут о том, что просто хотят переспать с девушкой. Конечно, все женщины понимают, что цель каждого парня - затащить её в постель, но делают вид, что это не так. Парни тоже скрывают своё желание, чтобы не обидеть девушку. То есть в этом случае даже двойной обман. Мужчины лгут о желании моногамии. Есть определённые вещи, которых люди ожидают, когда начинают встречаться, и часто сюда входит моногамия. Установление таких отношений требует большой эмоциональной уязвимости, к которой не готовы мужчины. Им подавай всех женщин сразу, но своей второй половинке они явно в этом не признаются. Мужчины лгут о своей готовности к обязательствам. Вступление в отношения сопряжено с большими ожиданиями со стороны девушки, о которых догадывается парень, но только не может дать ей желаемого. Именно поэтому он начинает лгать, и чем дольше длятся отношения, тем больше лжи будет исходить от него. Мужчины лгут и говорят, что любят. Продолжать говорить: «Я люблю тебя», даже если это не так, — один из самых разрушительных обманов. Многим мужчинам трудно понять свои эмоции, поэтому он и лжёт, чтобы избежать конфликта. Мужчины лгут о своём возрасте. Суровая истина заключается в том, что с возрастом наши тела меняются. У пожилых мужчин проблемы с кровообращением могут привести к проблемам в постели. Многие из них пытаются найти медицинские способы обратить вспять эти изменения. Иногда женщины забывают, что чувство «старости» может ранить мужское эго так же сильно, как и женское. Но страх старения — одна из самых распространённых причин лжи мужчин. Мужчины лгут о своём росте. Исследования показывают, что почти половина всех женщин на сайтах знакомств хотят, чтобы их потенциальный партнёр был выше их ростом. Они заявили, что чувствуют себя более защищёнными с более высокими мужчинами, а также более женственными. Это давление, направленное на то, чтобы представить себя выше, заставляет мужчин лгать только для того, чтобы иметь возможность начать разговор. Мужчины лгут о том, что закрашивают седые волосы. В наши дни появилось гораздо больше статей, призывающих людей седеть стильно. Однако мужчины лгут о том, что красят волосы, чтобы выглядеть моложе. Когда нас считают молодыми и привлекательными, это сильно подстёгивает эго. Мужчины врут о доходах. Считается, что хороший муж должен много зарабатывать, чтобы обеспечить семью. Поэтому в начале отношений парни часто обманывают девушек, чтобы привлечь их внимание. Мужчины лгут по мелочам. Извечный женский вопрос: «Как я выгляжу?», на который обычно отвечают ложью. Он видит её новое платье, улыбку и её возбуждённое сияние, поэтому и говорит, что она выглядит великолепно. Хотя не всегда это так.

Мы все лжём. Чаще для того, чтобы защитить чьи-то чувства, поэтому не стоит обижаться на мужчин. Они это делают не со зла…, а из-за любви ко второй половинке.