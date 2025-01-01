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7 ритуалов на удачу, которые нужно сделать во время полнолуния

Полнолуние – это время, когда Луна набирает огромную магическую силу, поэтому именно в данный период и рекомендуется проводить различные ритуалы. В полнолуние можно очиститься от различного негатива и получить положительную энергию для осуществления планов и привлечения в свою жизнь удачи.

 

7 ритуалов на удачу, которые нужно сделать во время полнолуния

 

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7 ритуалов, привлекающих удачу, в полнолуние

  1. Сжечь дотла неприятности. Жизнь состоит из приятных и не очень моментов, в течение дня люди могут обижать друг друга словом или действием, обсуждать в негативном ключе, завидовать, посылая тем самым отрицательные импульсы не только тому, кого судят, но и самим себе. Всё это и не впускает в жизнь счастье и удачу. Чтобы внести изменения к лучшему, нужно провести ритуал по освобождению от всего плохого, накопленного в течение месяца. Для этого необходимо записать на бумаге все чувства и эмоции, которые «сидят» внутри, без сдерживания и цензуры. Гнев, сомнения, страхи, разочарования и другое – всё нужно описать на белом листе, скомкать его и сжечь. Можно в печи, на костре или над свечой. Главное, чтобы бумага сгорела дотла. Вместе с ней сгорит весь негатив. Пепел развеять.
  2. Поселить в своём доме любовь. Нужно взять фото партнёров и положить их в бумажный пакет, который завязать красной лентой. Держать его плотно закрытым во время растущей Луны и полнолуния в морозильной камере, а потом ещё 10 дней. После этого фото вынуть, пакет спрятать подальше от всех, чтобы им не воспользовались в других целях. Фотографии нужно хранить вместе, иначе ритуал не сработает. И желательно, чтобы их никто не трогал и не видел.
  3. Очищение с помощью шалфея. Шалфей известен своими очищающими свойствами, поэтому наши предки использовали его в горящем состоянии в полнолуние как устраняющее средство от негативной и токсичной энергии. Как только он станет пеплом, его нужно высыпать в окно, а потом дать проветриться ещё минут 10, чтобы впустить новые энергии. Желательно брать белый шалфей. Часто его смешивают с лепестками роз, базиликом, гвоздикой, розмарином, лавандой и сосной. Считается, что каждый из них добавит свои исцеляющие и очищающие свойства, которые помогут добиться большего эффекта от проведённого ритуала.
  4. Очищение с помощью соли. Соль должна быть новая, не использованная в кулинарии, так как она уже накопила энергию дома, среднего или крупного помола. Нужно насыпать ночью в полнолуние немного соли по всей ширине дверных проемов, чтобы заблокировать отрицательные силы. Утром её собрать, не касаясь руками, и бросить в ванну с водой, затем воду выпустить и тем самым отогнать всё плохое от дома. После ванну надо несколько раз промыть водой, в которой лежала серебряная ложка.
  5. Благодарность за всё хорошее. Полнолуние – это время, когда можно пообщаться с Вселенной. Ей можно задать вопросы, на которые она ответит через сновидения или же определённые события – неожиданный приезд друзей, премия или же, наоборот, потеря денег, и многое другое. Также в этот период нужно обязательно поблагодарить Вселенную за всё хорошее, произошедшее в течение месяца, - получение подарков, сюрприз от любимого, карьерный рост, крепкое здоровье, дружба и т.п. И даже если кажется, что ничего хорошего не происходило, всё равно нужно посидеть и подумать. Невозможно, чтобы жизнь была настолько скучна, однообразна и негативна.
  6. Лунная ванна. Этот ритуал нужно проводить в первый день полнолуния и желательно в одиночестве. Надо зажечь свечи, раздеться и окунуться в тёплую воду, почувствовав, как лунные лучи ласкают тело. Рекомендуется перед тем, как идти в ванную комнату, встать перед окном, в которое светит луна, и постоять, чтобы напитаться её энергией. После принятия лунной ванны нужно тут же лечь спать в комнате, где видна полная луна.
  7. Оберег для защиты. Надо взять шалфей, лавр, мяту, лепестки красной розы, бузину, розмарин, дубовые листья, омелу и лаванду, высушить их и в полнолуние положить их в круг, вырезанный из синей ткани. Туда же поместить серебряную монетку или полумесяц. Закрыть белой тканью и завязать серебряной ленточкой. Такой талисман нужно носить за собой в качестве защиты от негатива в течение месяца. После этого травы сжечь, ткань и ленту прополоскать в трёх водах – утренней, дневной и ночной. Высушить и опять изготовить талисман. Он может прослужить и дольше, если месяц был спокойный или же полон приятных событий. Когда в жизни всё складывается неудачно, преследует недовольство и злость, то лучше его обновить, потому что травы могут накопить негатив.

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Когда на небе царствует полная Луна, то можно сделать и другие ритуалы удачи, кроме этих семи. Все они рассчитаны на длительную перспективу.


Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:38

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