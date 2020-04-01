Полнолуние! Как оно влияет на человека по знаку Зодиака?

Полнолуние – мощная лунная фаза, выделяющая огромное количество энергии, поэтому оказывающая колоссальное воздействие на всех людей. С астрологической точки зрения она по-разному влияет на каждый знак Зодиака: кого-то делая агрессивнее, кого-то пассивнее, а кого-то вгоняет в депрессию. Давайте подробнее изучим влияние полнолуния на разные зодиакальные созвездия.

Полнолуние! Как оно влияет на ваш знак Зодиака?

Овен . Эти люди по своей природе очень агрессивны и вспыльчивы, и в период полнолуния эти качества у них обостряются. Поэтому в эту лунную фазу им нужно стараться свести к минимуму общение с окружающими, особенно постоянно раздражающими их.

. Эти люди по своей природе очень агрессивны и вспыльчивы, и в период полнолуния эти качества у них обостряются. Поэтому в эту лунную фазу им нужно стараться свести к минимуму общение с окружающими, особенно постоянно раздражающими их. Телец . Этому знаку полнолуние дарит успех в делах сердечных – страсть, бурные романы и привлекательность в глазах противоположного пола. В этот период Тельцы получат шанс прекрасно провести время с тем, в кого они действительно влюблены.

. Этому знаку полнолуние дарит успех в делах сердечных – страсть, бурные романы и привлекательность в глазах противоположного пола. В этот период Тельцы получат шанс прекрасно провести время с тем, в кого они действительно влюблены. Близнецы . Пробуждение уверенности в себе обещает им полнолуние. Они могут достигнуть больших высот даже там, где не были уверены в своих силах. Близнецы в этот период полны энергии, которую они могут потратить как для достижения собственных целей, так и для общего дела.

. Пробуждение уверенности в себе обещает им полнолуние. Они могут достигнуть больших высот даже там, где не были уверены в своих силах. Близнецы в этот период полны энергии, которую они могут потратить как для достижения собственных целей, так и для общего дела. Рак . В полнолуние этот знак может многому научиться, притом это касается не только научной деятельности, но и жизни в целом. Судьба в этот период преподносит Ракам ценные уроки, которые им помогут в будущем получить всё, что они пожелают.

. В полнолуние этот знак может многому научиться, притом это касается не только научной деятельности, но и жизни в целом. Судьба в этот период преподносит Ракам ценные уроки, которые им помогут в будущем получить всё, что они пожелают. Лев . Прилив творчества и новаторские идеи приходят ко Льву именно в период полнолуния. Внезапный творческий всплеск подтолкнёт этот знак к озарению такими идеями, которые могут кардинально поменять жизнь к лучшему.

. Прилив творчества и новаторские идеи приходят ко Льву именно в период полнолуния. Внезапный творческий всплеск подтолкнёт этот знак к озарению такими идеями, которые могут кардинально поменять жизнь к лучшему. Дева . Положительная энергия, которая охватывает этот знак в период полнолуния, подталкивает их к новым начинаниям. В эту лунную фазу они могут решить самые важные проблемы с большим успехом, так как проявят напористость и целеустремлённость.

. Положительная энергия, которая охватывает этот знак в период полнолуния, подталкивает их к новым начинаниям. В эту лунную фазу они могут решить самые важные проблемы с большим успехом, так как проявят напористость и целеустремлённость. Весы . Когда на небе появляется полная луна, то у Весов вдруг начинает усиленно работать интуиция, которая подсказывает правильные решения в достижении поставленных целей. Этот знак начинает лучше представлять своё будущее и верно его планировать.

. Когда на небе появляется полная луна, то у Весов вдруг начинает усиленно работать интуиция, которая подсказывает правильные решения в достижении поставленных целей. Этот знак начинает лучше представлять своё будущее и верно его планировать. Скорпион . Этот знак обычно сдержан в эмоциях, но только не в период полнолуния. Жёсткий Скорпион начинает становиться мягким и покладистым. Его сердце открывается любви. Поэтому именно в этот период он может совершить безумные поступки ради чувств.

. Этот знак обычно сдержан в эмоциях, но только не в период полнолуния. Жёсткий Скорпион начинает становиться мягким и покладистым. Его сердце открывается любви. Поэтому именно в этот период он может совершить безумные поступки ради чувств. Стрелец . Волна позитива захватывает этот знак в период полнолуния, что подталкивает их к авантюрам и приключениям, несвойственным даже им, от природы рисковым людям. В эту фазу луны они способны на многое!

. Волна позитива захватывает этот знак в период полнолуния, что подталкивает их к авантюрам и приключениям, несвойственным даже им, от природы рисковым людям. В эту фазу луны они способны на многое! Козерог . У этого знака появляются новые возможности во всех сферах жизни. Но его интересует только карьера, которая в полнолуние просто рвётся вверх. Именно в эту фазу луны Козероги могут получить руководящий пост, о котором так давно мечтали.

. У этого знака появляются новые возможности во всех сферах жизни. Но его интересует только карьера, которая в полнолуние просто рвётся вверх. Именно в эту фазу луны Козероги могут получить руководящий пост, о котором так давно мечтали. Водолей . Желание перемен и следование по новому пути приходит к Водолею именно в Полнолуние. Они могут кардинально изменить свою жизнь или же решиться на то, на что ранее не решались. Также в этот период они готовы учиться и делиться своими знаниями.

. Желание перемен и следование по новому пути приходит к Водолею именно в Полнолуние. Они могут кардинально изменить свою жизнь или же решиться на то, на что ранее не решались. Также в этот период они готовы учиться и делиться своими знаниями. Рыбы. Это один из эмоциональных знаков Зодиака, чувства которого в период полнолуния просто зашкаливают. Поэтому в эту лунную фазу они способны на экстраординарные поступки, о которых, возможно, после будут жалеть. Но, что сделано, то сделано.

Теперь вы знаете, как полнолуние влияет на ваш знак Зодиака. Обязательно воспользуйтесь этой лунной энергией, чтобы получить всё, что только пожелаете. У вас точно всё получится!