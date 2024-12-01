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Как загадать желание на Новый год 2025, чтобы оно сбылось обязательно?
Большинство людей считают новогоднюю ночь волшебной, поэтому часто именно её используют для загадывания различных желаний. Однако не у всех получается сделать так, чтобы они стали реальностью. В чём же причина? Возможно, те люди, чьи мечты воплощаются в жизнь, знают какие-то особенные методы. Ведь их на самом деле немало.
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7 способов загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось
- Ореховая мандала. Нужно купить разных орехов (это важно!), перемешать их и разложить по 12 штук по тканевым мешочкам. Их можно пошить или же приобрести готовые. Хорошо, если они будут красного цвета. Мешочков должно хватить всем – и гостям, и хозяевам. Их необходимо положить рядом с тарелками. Как только часы пробьют полночь, надо взять мешочек и наговорить в него своё желание, а после завязать его ленточкой или верёвочкой. 1 января надо взять один орешек и повторить снова желание, затем съесть. И так повторять каждое первое число месяца, даже если желание исполнится раньше, чем закончится год.
- Всё наоборот. Один из вариантов неисполнения желания – это постоянность. То есть человек Новый год встречает дома, считая, что семейный праздник должен отмечаться сугубо в кругу семьи, накрывает стол одной и той же скатертью, готовит одни и те же салаты и т.п. Поэтому встречать 2025 год нужно совсем по-другому. Можно семьёй сходить к городской ёлке, приготовить совершенно другие блюда, а скатерть заменить подставками для блюд и салфетками. Именно в такой обстановке загаданное желание точно исполнится.
- Теория шести рукопожатий. Этот способ исполнения задуманного нужно использовать в тех случаях, когда желание связано с людьми. Например, «хочу найти свою вторую половинку», «получить повышение по службе» или же «отправиться в путешествие с любимым человеком». Желание нужно написать на бумажке, затем сжечь во время боя курантов, бросить в напиток и выпить. Но главное другое – нужно в новогоднюю ночь пожать руки шести людям. Как только это будет сделано, Вселенная начнёт работу над тем, чтобы задуманное скорее воплотилось в жизнь.
- Летящая змея. Так как 2025 год – год Змеи, то нужно и действовать как она. Для этого необходимо за три минуты до боя курантов немного замереть – встать или же сесть, а как только часы начнут возглашать своими ударами о наступлении Нового года, подскочить и максимально быстро мысленно загадать желание. Тогда оно точно исполнится.
- Письмо желания. Нужно написать на белом листе бумаги своё желание, вложить его в белый конверт, на котором написать на месте адресата – Вселенная, а на месте адресанта – своё имя и фамилию. Письмо нужно заклеить в новогоднюю ночь, а затем вставить конверт кому-то в двери. Как только написанное на листе будет прочитано, так сразу же пойдёт запрос во Вселенную на его исполнение.
- Снежный исполнитель желаний. Если в новогоднюю ночь пошёл снег, то нужно пойти на улицу и написать задуманное (подальше от людей и автомобильной дороги) на нём одним словом. Например, хочется новую работу, значит слово должно быть «работа», наладить отношения с другом – «дружба», укрепить здоровье – «здоровье». Как только слой снега накроет написанное, задуманное начнёт воплощаться в жизнь.
- Зеркало-волшебник. Нужно купить новое зеркальце и в ночь с 31 декабря на 1 января, глядя в него, сказать о желании так, словно оно уже исполнилось. Например, заветная мечта – поехать в путешествие, значит, в зеркало надо сказать так – «я была в прекрасном путешествии». Затем зеркало спрятать, завернув в ткань, подальше, чтобы никто из домашних его не нашёл. Развернуть только тогда, когда желание станет явью.
Если хотите, чтобы желание точно исполнилось в 2025 году, надо верить в проведённый ритуал, а не притворяться. Иначе задуманное так и не станет реальностью.
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