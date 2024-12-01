10 вещей, которые нельзя делать в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь – это особенное время, наполненное весельем, надеждой, ожиданием перемен и особой магией, которая может привлечь удачу и благополучие. Однако, чтобы провести этот праздник так, как задумано, стоит соблюдать некоторые правила и избегать определённых действий, которые могут разрушить все надежды и мечты. Вот список того, что нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы не навредить себе и своим родным.

10 запретов в новогоднюю ночь

Нет негативу. Ни в коем случае нельзя говорить о негативных событиях или ждать неприятностей. Избегайте разговоров о болезненных или тяжёлых ситуациях. Это может сулить негативные события в будущем. Лучше фокусируйтесь на радостных моментах и надеждах. Всё плохое может перечеркнуть то хорошее, что подготовила судьба для вас. Но если что-то недоброе лезет в голову, нужно тут же отогнать его и посмеяться. Когда в вашем кругу начинают поднимать темы с отрицательной энергетикой, то рекомендуется перевести разговор в другое русло. Ссориться с близкими. Грубыми словами или ссорами можно испортить атмосферу праздника. Постарайтесь сохранять доброжелательность и мир в отношениях, ведь всё происходящее в эту волшебную ночь может продолжиться весь год. Поэтому нужно сдерживать себя, даже если это очень сложно сделать. Также рекомендуется избегать общения с теми, кто может вывести вас из себя. Необоснованная экономия. Экономить на новогоднем столе — плохая примета. Накрывайте его любимыми блюдами, чтобы самому порадоваться и гостей побаловать. Тогда год пройдёт в достатке. Поэтому не рекомендуется встречать Новый год с пустыми карманами, иначе о богатстве и денежной стабильности в 2025 году можно не мечтать. Под запретом и встреча нового года в ношеной ранее одежде. Лучше не носить новенькое до праздника, а вот 31 декабря нарядиться в обновки. Если соблюсти все данные приметы, то в вашем доме всегда будет сытно, денежно и благополучно. Отказываться от пожеланий. Не стесняйтесь и не отказывайтесь от поздравлений и пожеланий счастья. Это время дарить и принимать хорошие и светлые эмоции. Если же на предложение сказать добрые слова вы решили отмолчаться, то можете быть уверены, в вашей жизни в течение года будет множество встреч с неприятными людьми. Возможно, вы увидите своих давних недоброжелателей. Поэтому постарайтесь подготовить пару пожеланий счастья, добра и радости. Никаких ракообразных. На столе не должно быть омаров, крабов, раков и других любителей пятиться назад. Тот, кто их съест, весь год будет сталкиваться со старыми проблемами и не находить окончательного выхода из них. Забывать о своих желаниях. Важно иметь чёткие желания и мечты на следующий год. Не забывайте загадывать желания в полночь, когда волшебство особенно сильно. Тот же, кто забудет за новогодней суетой о своей главной мечте, так в течение года её и не исполнит. Избегать встреч с друзьями и близкими. Одиночество в новогоднюю ночь может расцениваться как предвестие одиночества в будущем. Лучше встречать праздник с близкими людьми, делясь радостью и теплом. Планировать трудные дела. В новогоднюю ночь лучше избегать планирования напряжённых задач или тяжёлых дел. Это может привлечь лишние проблемы и стресс в вашу жизнь. Именно поэтому лучше 31 декабря провести в приготовлении праздничного стола, поездок с родственниками за подарками или в общении с близкими, друзьями или коллегами. Работа же в этот день, особенно та, от которой зависит будущее, может внести негативные коррективы даже в то дело, которое, казалось бы, уже удачно складывается. Отказываться от новых знакомств. Знакомство с новыми людьми может принести свежие идеи и возможности. Не бойтесь открытости и дружбы — они могут принести удачу. Поэтому, если вас пригласили отметить праздник в кругу, где будут не только знакомые, не следует придумывать причин для отказа. Иначе в течение года могут возникнуть сложности в общении с окружающими. Беспорядок в доме. Нечистый дом может стать символом неудачи в следующем году. Уберите помещение, подготовьте его к встрече нового года — это создаст атмосферу волшебства и гармонии.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете встретить Новый год не только весело, но и с высокими шансами на удачу и благополучие в будущем. Пусть наступающий год будет полон волшебства и положительных изменений!