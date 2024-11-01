В какие дни лучше наряжать ёлку к 2025 году

С приближением новогодних праздников многие семьи задумываются, в какие дни лучше ставить ёлку к 2025 году. Кто-то это делает в начале декабря, чтобы раньше почувствовать атмосферу праздника, а кто-то, наоборот, старается оттянуть этот момент и украшает зелёную красавицу 30 или 31 декабря. Однако астрологи рекомендуют обратиться за советом к звёздам.

В какие числа лучше ставить новогоднюю ёлку к 2025 году

15 декабря. Идеальная дата для того, чтобы нарядить ёлку, которая привлечёт в дом семейное благополучие. Так как это число выпадает на воскресенье, когда обычно вся семья в сборе, то рекомендуется её наряжать всем семейством. Пусть каждый повесит хотя бы одну игрушку, при этом загадав желание, связанное с родственниками, и оно обязательно сбудется. Рекомендуется вешать шарики, на которых написаны слова «счастье», «семья» или же имена родных людей.

18 декабря. День, когда можно украсить ёлку и пожелать большую любовь. Поэтому в эту дату необходимо наряжать зелёную красавицу одиноким людям, которые ещё не встретили вторую половинку, а также тем, кто хочет наладить отношения с любимым человеком. Главное, для достижения желаемого, повесить как можно больше красных игрушек и про сердечко не забыть.

21-22 декабря. Момент наступления зимнего солнцестояния. Это время символизирует возвращение света и обновление энергии, что делает его идеальным для установки ёлки. Она может стать символом новых начинаний и надежд на будущее. Для украшения следует выбирать спокойные оттенки игрушек и без острых углов. Если же хочется добавить ослепительности, то лучше несколько ярких украшений повесить позже.

25 декабря. Лучший день для украшения ёлки желающим стабилизировать или увеличить своё финансовое положение. Для этого нужно ёлочку нарядить, кроме игрушек, бумажными купюрами, а также монетками, можно шоколадными. Важно, чтобы крупные купюры были внизу, у основания дерева. Также рекомендуется развесить игрушки в виде сундучков или кошелёчков.

27 декабря. Есть желание подняться по карьерной лестнице или сменить работу? Тогда именно сегодня нужно заняться украшением новогоднего дерева. Идеальная игрушка для этого, конечно же, лестница или ступеньки. Также можно положить под ёлку блокнот, ручку (только дорогую), часы. Всё, что ассоциируется с высокой занимаемой должностью.

28 декабря. Если поставить ёлочку в этот день, то 2025 год будет знаменателен новыми знакомствами и неповторимыми впечатлениями. Кстати, наряжать её рекомендуется после 6 вечера и желательно с использованием золотой и серебристой мишуры, ярких игрушек.

29 декабря. Надоело грустить и печалиться? Значит, нужно нарядить ёлку в эту дату. Во-первых, сам процесс украшения ёлки придаст новогоднее настроение, а во-вторых, если её украсить яркими игрушками, то она притянет к себе радость и счастье. Все плохие мысли уйдут, оставив только хорошее. Благоприятная аура надолго поселится в доме с такой ёлочкой.

30 декабря. Крепкого здоровья желают на все праздники и тем более на Новый год. Чтобы в семье все были здоровы, надо именно в эту дату нарядить ёлку, обязательно повесив на неё символ года – Змею. Она точно поможет в этом вопросе. Под новогоднее дерево поставить тарелку с мандаринами и яблоками. Они притянут к себе крепость духа и здоровье тела.

31 декабря. В этот день можно во время украшения ёлки загадать любое доброе желание, которое повторять про себя, надевая круглые игрушки на веточки ели. Острые игрушки вешать, разговаривая и отвлекаясь от негативных мыслей. Хорошо, если все члены семьи будут украшать новогоднюю красавицу.

Важно учитывать, что установка ёлки (неважно – живой или искусственной) – это не только дань традиции, но и возможность создать уют и атмосферу праздника в доме. Не забудьте украсить ёлку так, чтобы она стала настоящим центром притяжения для вашей семьи и друзей и создала действительно магическую атмосферу, полную счастья и благополучия.