Что подарить на Новый год 2025? Магические подарки для исполнения желаний

До самого любимого всеми праздника – Нового года 2025 – осталось не так уж и много времени, поэтому лучше уже сейчас заняться подготовкой подарков к нему. Ведь в декабрьской суете сделать это основательно не получится – во всех магазинах суматоха, интернет-магазины работают в усиленном режиме, из-за чего возможны ошибки в доставках, а на работе – аврал. Но если обычные презенты ещё худо-бедно можно приобрести в последний месяц года, то изготовить магические подарки, исполняющие желания, будет сложно. Поэтому уже сегодня нужно заняться этим вопросом.

Магические подарки на Новый год 2025

Змея. Так как символ 2025 года – змея, то подарки должны быть обязательно с её изображением. Это может быть как посуда, картины, сувениры, игрушки, так и полотенца, одежда и покрывала. Она защитит от всех бед и невзгод, а также подарит спокойствие и гармонию в семейных отношениях, если родные и близкие презентуют друг другу вещи со змеиным принтом. Кстати, если на них наговорить добрые пожелания, то они точно исполнятся.

Украшения. Конечно же, идеальный вариант для новогоднего подарка – это различные украшения. На первом месте стоит змея. Если потереть такой кулон или серёжки перед выходом из дома и загадать при этом желание, то оно сегодня же начнёт исполняться. Кроме змеи можно подарить украшение в виде клевера - исполнит желание, связанное с семьёй, подковы – подарит счастье в доме, золотой рыбки – поможет в воплощении в жизнь заветного желания, кошки – решит финансовые проблемы, божьей коровки – поможет в выздоровлении и укреплении здоровья, слона – исполнит желание, связанное с личным счастьем. Перед тем, как дарить такой подарок, его нужно положить на подоконник на растущей Луне, а после уложить в коробочку и сделать так, чтобы первым её открыл именно тот, кому данный презент предназначается. Чужая энергетика может негативно сказаться на исполнении задуманного.

Апельсиновый волшебник. Нужно купить апельсин. Важно, чтобы он был большой. Его необходимо разрезать на две половинки, снять кожуру, сохранив её в целостности. Мякоть можно съесть или же приготовить из неё фреш. Взять бумагу для выпекания и написать на ней желание для того, кому будет этот сувенир подарен. Положить в кожуру, в которую надо добавить кардамон, гвоздику, корицу, ваниль, горошинку душистого перца, а также другие пряности. Туда же можно добавить цветную фольгу. После сделать дырочки вдоль разреза с двух сторон, чтобы половинки можно было сшить, а после продеть крючок или же скрепочку. На слабом жару в духовке дать апельсину подсохнуть. Вытащить, в отверстия вставить атласные ленты. Делать это нужно аккуратно, так как шкурка станет очень хрупкой. Такой апельсиновый волшебник станет не только красивым и пахнущим подарком, но и исполняющим желание.

Сладости. Их любят все. Поэтому коробка конфет может стать одним из лучших подарков к Новому году. К тому же, она сможет исполнить желание. Итак, чтобы у получившего такой сладкий презент было всё хорошо в любви, ему нужно подарить конфеты в красной упаковке или с яркими красными цветами, в материальном плане – конфеты в зелёной коробке, со здоровьем – в синей, а для достижений в карьере или учёбе – коричневую. Коробку нужно перевязать золотой ленточкой крестообразно. Важно, чтобы ленту развязал человек, которому данный подарок предназначается.

Ёлочные игрушки. Эти игрушки можно как приобрести уже готовые, так и сделать своими руками, например, из глины, пошить из фетра или вырезать из дерева. Любовные пожелания можно передать в виде игрушки-сердечка, денежные – в виде сундучка, карьерные – в виде лестницы, семейные – в виде нескольких ладошек. Кстати, если точно знать, о чём человек мечтает, то ему можно дарить игрушки в виде его мечты: о машине – автомобиль, о своём жилье – дом, о собаке – собачку и т.п. Такой подарок точно поможет в достижении желаемого.

Свечка. Это подарок, который никого не оставит равнодушным. Ароматические свечки несут не только тепло и уют в дом, но и исполняют желания. Главное знать, какой запах нравится человеку, чтобы ему угодить. В подарке важнее цвет: белая – исполнит желание мужчины, красная – женщины, жёлтая – ребёнка, розовая – девушки, а голубая – парня. Если же свечка планируется быть подарена семье, то им можно подарить зелёную. Правильно подобранный цвет свечи поможет в реализации задуманного человеку определённого поколения, пола или же семье в целом. Если же использовать для желаний «неправильные» свечи, то желание не исполнится.

Вязаные изделия. Чтобы человек был счастлив и удачлив, нужно связать ему тёплый шарф, варежки, носки или шапку. Важно использовать качественную шерсть и во время вязания думать только о хорошем. С плохим настроением за подарок лучше не браться.

Монетка. Для того, чтобы понять, исполнится задуманное или нет, можно подарить монетку, на которой с одной стороны написано «да», а с другой – «нет». Своё желание нужно сформулировать вслух и задать вопрос, подкинув монетку. Полученное слово и станет ответом на заданный вопрос.

Делать подарки для родных и близких – захватывающее занятие, а создавать их волшебными – просто чудо, на которое способны только любящие люди.