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В одежде каких цветов нельзя встречать 2025 год

Покровительницей 2025 года, согласно восточному календарю, станет Зелёная Деревянная Змея – мудрая, проницательная и умеющая концентрироваться на самом важном, просчитывая каждый свой шаг. Именно благодаря этим качествам она всегда добивается поставленных целей, поэтому так важно ей угодить во всём, в том числе и в выборе новогоднего наряда. Астрологи предупредили, какие цвета лучше избегать знакам Зодиака, чтобы не разочаровать хозяйку года.

 

В одежде каких цветов нельзя встречать 2025 год

 

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Цвета, в которых нельзя встречать Новый 2025 год

Овен. Этот знак Зодиака отличается активностью и вспыльчивостью, что обычно не по душе Змее, поэтому Овнам нужно избегать ярких расцветок и кричащих принтов. Лучше их заменить на зелёные оттенки – оливковый, хаки или цвета травы. Можно добавить изюминку – золотые браслеты, серёжки или колье с талисманом года. Но если бунтарь Овен не желает придерживаться рекомендаций, то беспроигрышный вариант – змеиный принт. Это может быть как платье, юбка, так и брюки, обувь. Но перебарщивать всё же не стоит, Змея не любит, когда кто-то выглядит лучше неё.

 

Телец. В 2025 году представителям данного зодиакального созвездия нужно отказаться от модного цвета бургунди. Во-первых, Змея не оценит такой наряд за его яркость, а во-вторых, этот оттенок будет возбуждать и злить Тельца. Лучше выбрать глубокий зелёный, так как он привлекает деньги – главную радость этого знака Зодиака. Альтернатива этому цвету – нежно-кофейный, молочный или другие оттенки этой цветовой гаммы. В новогоднюю ночь нужно надеть крупные серьги, колье с изображением Змеи или же золотую цепочку со змеиной подвеской. В этом году змея на груди - только к удаче!

 

Близнецы. Скорее всего, представители этого знака Зодиака и сами не захотят надеть яркие флуоресцентные оттенки, но всё же лучше предупредить, что они под запретом. Также не рекомендуется носить синтетические ткани. Их нужно заменить на натуральные, благородных оттенков – изумрудный, бирюзовый или лайм (последний считается одним из трендовых в 2025 году). К ним лучше надеть бусы или ожерелье из изумруда – это принесёт удачу и счастье, а также порадует хозяйку года. Она будет во всём благоприятствовать Близнецам, желающим ей угодить.

 

Рак. Этот знак Зодиака очень любит белый цвет, который в 2025 году для них под запретом. Также Змее не понравится и вторая крайность – чёрные оттенки в одежде. Нужно выбрать что-то из приглушённо зелёных оттенков, а также коричневого, например, горький шоколад. Наряд должен быть утончённый, как и хозяйка года, поэтому никакой домашней комфортной одежды, такой привычной и любимой Раками. В качестве аксессуаров нужно выбрать изделия из дерева и серебра. Это могут быть браслеты, бусы или же цепи. Но их не должно быть слишком много – Змея ценит во всём меру, и украшения не исключения.

 

Лев. Безусловно, этот царский знак Зодиака захочет нарядиться в золото и блеск, но Змея может из-за этого сильно разозлиться и наказать – испортит Новый год какими-либо неприятностями. Рекомендуется заменить золотые наряды на вещи утончённых оттенков – терракот, песочные или же охра. Ну и, конечно же, зелёный – самый любимый цвет хозяйки 2025 года, он принесёт Львам финансовый подъём и карьерный рост. Можно к наряду добавить кожаные аксессуары – ремни под змею, туфли или сумочки со змеиным принтом, а также замшевые, например, сапожки или ботильоны.

 

Дева. Представителям этого знака Зодиака надо исключить из своего праздничного новогоднего наряда жёлтые и чёрные цвета, иначе можно спугнуть фортуну в 2025 году. Необходимо заменить их на зелёные, малахитовые и бирюзовые оттенки, которые можно сочетать с кожаными вставками и камнями, но во всём необходима мера. Сильно блестящий наряд оскорбит сдержанный вкус Змеи. Утончённый лук в правильных цветах принесёт радость, победы в работе и личной жизни, а также поможет сделать праздник радостным и весёлым. Есть вероятность, что Дева найдёт вторую половинку как раз в новогоднюю ночь.

 

Весы. Этому знаку Зодиака нельзя надевать вещи нежно-голубого цвета, так как Змея этого года – Зелёная Деревянная, а не Водная, поэтому может сильно обидеться, что её перепутали с талисманом другого года. Также стоит отказаться от розового цвета – хозяйка года не уважает инфантильность и гламурность. Весам рекомендуется подобрать гардероб в таких оттенках, как сочно-салатовый, тёмно-оливковый, марсала, бургунди или золотистый. Ткань – шёлк, шерсть, замша. Для праздничного шика можно добавить пайетки или блестящие ткани.

 

Скорпион. Под запретом несколько любимых цветов Скорпиона – красный и чёрный, а также грубые ткани. Если ослушаться Змею, то можно сильно себе навредить – и настроение будет испорчено в новогоднюю ночь, и в целом год пройдёт непросто: множество проблем, в том числе и со здоровьем. Чтобы всё сложилось прекрасно, надо выбрать коричневый, шоколадный, земляной или зелёный. Ткани – струящиеся, а также можно использовать анималистичный принт. Добавление золотых или деревянных аксессуаров станет не только изюминкой созданного праздничного образа, но и принесёт финансовую стабильность.

 

Стрелец. Этому знаку Зодиака придётся много коммуницировать, а также находиться в постоянном движении, учиться и учить других, поэтому ему, как никому другому, нужна крепкая поддержка хозяйки года. В связи с этим надо отказаться от жёлтых, золотых, неоновых и флуоресцентных цветов в новогодней одежде. Их нужно заменить на светло-зелёные и травяные. Хозяйка года будет в восторге. Можно добавить стразы или пайетки, но при этом запрещено надевать украшения из золота. Их нужно заменить на бижутерию с изображением змеи.

 

Козерог. Красный – стоп-цвет для представителей этого зодиакального созвездия, потому что может стать причиной конфликтов и больших потерь в новогоднюю ночь. Для привлечения удачи, силы и власти, к которой так стремятся Козероги, нужно выбрать чёрный или синий цвет. Наряды должны быть элегантные и сдержанные, выдержанные в классическом стиле. Чтобы порадовать хозяйку года, надо добавить немного змеиных акцентов, например, некрупные цепи, браслеты в золоте, а также кожаные изделия – пояса, ремни, кошельки или сумочки.

 

Водолей. Этому знаку Зодиака не стоит надевать серые оттенки, иначе весь год пройдёт в серости и обыденности. Водолеи же известны своей оригинальностью и стремлением к свободе, поэтому лучше всего подойдут яркие и необычные цвета, такие как electric blue, фиолетовый или серебристый. Стилизация наряда может быть как классической, так и авангардной. Змее понравится такой подход к выбору новогоднего наряда. Стильные кожаные ботильоны или кроссовки со змеиными акцентами станут отличным завершением образа, который принесёт удачу, счастье и благополучие.

 

Рыбы. Они - созидатели и мечтатели, поэтому идеальные наряды для них должны быть мягкими и плавными, как и хозяйка года. По сути, это могут быть нежные оттенки: пастельные тона, или глубокий синий. Вещи из лёгких и струящихся тканей – шёлк и шифон – напомнят движения Змеи, что очень её порадует. Удобные сандалии или туфли на небольшом каблуке подчеркнут выбранный стиль и позволят наслаждаться новогодней вечеринкой. Красный, белый и чёрный на Рыбах хозяйка года не оценит, поэтому может отреагировать довольно негативно – неприятные встречи, звонки и новости в праздничную ночь сильно омрачат настроение Рыбок.

 

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При выборе наряда для новогодней вечеринки-2025 всем знакам Зодиака важно учесть не только стилистические предпочтения, но и элементы, которые могли бы порадовать хозяйку года – Зелёную Деревянную Змею.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 14:06

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