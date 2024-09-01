Женщин этих знаков зодиака мужчинам не обмануть

Мужчины нередко лгут женщинам, но некоторые представительницы прекрасного пола за версту чувствуют ложь. Таким умением звёзды наделили лишь определённые зодиакальные созвездия. Девушки, рождённые под пятью знаками Зодиака, тут же раскусят хитрые манипуляции обманщика и не дадут собой ни манипулировать, ни тем более не станут потакать.

5 знаков Зодиака женщин, чувствующих мужской обман

Овен. Эти женщины очень независимы и гордятся этой своей стороной. Они рано начали прокладывать свой путь, ни от кого не завися, и добились того, чего достигли, благодаря своей мудрости в распознавании правильных возможностей и умению держаться подальше от тех, кто пытается ими воспользоваться. В любви то же самое. Овны прекрасного пола чуют ложь издалека и всегда пресекают её, прежде чем она причинит им какой-либо вред. Парни часто обвиняют этих девушек во враждебности к ним, но на самом деле это не так. Таким способом они строят границы от фальши и лжи. Девушки не верят в комплименты и улыбки, так как понимают, что мужчины часто используют их в корыстных целях. Телец. Рождённые под этим знаком Зодиака женщины всегда «зрят в корень», поэтому легко определяют, когда им лгут. Девушки–Тельцы не привыкли кому-либо доверять, поэтому первоначально настроены на то, что их будут обманывать. Парни, которые решают «навешать лапшу на уши», могут даже не стараться. Телец подыграет, сделав вид, что поверила, но очень скоро общение с обманщиком будет прекращено, потому что эта девушка не сможет находиться рядом с тем, кто постоянно пытается играть, даже если его игра во благо. Кстати, ложь подруг они тоже чувствуют, но им они её прощают, считая, что обман – это женская слабость. Мужчина же должен быть всегда честен. Рак. Часто женщин этого знака Зодиака считают беззащитными и ранимыми, отчасти так и есть, но они очень хорошо читают людей. Поэтому из Раков получаются отличные психологи, так как их невозможно обвести вокруг пальца. Они не только чувствуют ложь, но и понимают, почему человек обманывает. К тому же, у этих женщин хорошо развита интуиция, поэтому они предвидят ситуацию до того, как она произойдёт, поэтому лжец только подумал что-то сделать, а Рак уже поняла, что будет после его лжи. Ни в коем случае не стоит манипулировать этими дамами, себе дороже – они не станут уличать во лжи, но больше с таким парнем они точно не будут общаться. Дева. Эти женщины известны такой своей чертой, что всегда следят за тем, чтобы всё вокруг них было в порядке, и это правило касается и их личной жизни, включая романтические отношения. Они знают, как манипулятивные и эгоистичные отношения могут сделать их несчастными, поэтому научились издалека замечать эмоциональных хищников, действовать очень рационально и пресекать любые нападения в зародыше. Девы никогда не обманывают себя, так как видят своих партнёров глазами не невинности, а зрелости. Даже если им очень нравится мужчина, они всё равно не смогут ему простить обман, отстранившись от него на максимальное расстояние. Водолей. Женщины-Водолеи обладают вдохновляющей мудростью в любви. Они не демонстрируют весь свой опыт и позволяют рядом находящимся парням естественным образом раскрыть, кто они на самом деле. Если они осознают, что у тех есть склонность ко лжи, то ждут, чтобы увидеть, как далеко они зайдут, чтобы разоблачить их, когда обманщики меньше всего об этом думают. Ни один мужчина не способен манипулировать ими, поскольку Водолеи очень глубоко их анализируют и обладают достаточной зрелостью, чтобы знать, кто достоин быть её второй половинкой. Кстати, они могут давать несколько шансов исправиться – начать говорить правду, но потом, если всё остаётся по-прежнему, рвут раз и навсегда!

Женщин этих пяти знаков Зодиака мужчинам не обмануть никогда. И даже если девушка сделает вид, что верит обманщику, всё равно потом с ним прекратит общение. Этим дамам не по пути с лгунами.