ТОП-5: Самые доверчивые знаки Зодиака, которых легко обмануть

Нас с малых лет учат не обманывать, следовать моральным принципам, а также быть открытыми и честными в общении. Но жизнь вносит свои коррективы – нас окружают обманщики, лицемеры, аферисты, которых кто-то может раскусить в один миг, а кто-то, будучи очень доверчивым человеком, увы, не сумеет распознать манипуляторов. И «виновато» в этом зодиакальное созвездие, под которым родился человек.

Самые доверчивые знаки Зодиака, которых легко обмануть

Рак. Лидер наивности и доверчивости, который всё принимает за чистую монету. Раки всегда верят в лучшее в людях, из-за чего и обжигаются. Будучи обманутыми, они настолько обижаются на весь мир, а не только на обидчика, что закрываются и молчат. Свой «обет» молчания они прерывают нескоро, но потом, пережив поражение, снова начинают доверять всем подряд, так как по своей природе они не умеют ждать от окружающих подвоха. Именно по этой причине ими так легко манипулировать. Стрелец. Назвать этот знак простаком невозможно, так как он просто-напросто так не выглядит, но на самом деле его очень легко провести. Причина его наивности в природной открытости, правдивости и откровенности, даже можно сказать, избыточной. Того же Стрелец ждёт и от окружающих, не представляя, зачем вообще нужно обманывать. Поэтому представители этого созвездия и ведутся даже на самую очевидную ложь, из-за чего часто и попадают в сети мошенников, выбраться из которых им могут помочь только близкие. Самостоятельно это сделать у них не получится. Рыбы. Не сказать, что они прямо слишком наивны. Нет, им просто нравится жить в мире иллюзий и обмана. Являясь большими идеализаторами, Рыбы хотят, чтобы всё вокруг было сказочно и романтично. Именно поэтому они и не замечают измен второй половинки, обманов родных и недоговорок коллег, теша себя воздушными замками. Кстати, именно вера в светлое и доброе и приводит к тому, что многое в жизни этого знака рушится, притом так, что восстановлению уже не подлежит. Весы. Они вообще не верят в то, что в мире есть место лжи и обману. Ведь наличие этих понятий ломает концепцию о вселенской гармонии, в которой все добры и отзывчивы. Весы сами не лгут и того же ждут и от окружающих, а встретившись с ложью – не могут понять, что с ней делать. А врут им довольно часто, причем все, начиная от родных, близких, друзей и заканчивая коллегами, соседями и просто знакомыми. Но, при такой вере в хорошее, всё-таки Весы могут постоять за себя, нанеся удар по самолюбию обманщика. Овен. Удивительно, как в этой компании оказались Овны? Да просто они не могут поверить, что кто-то может позволить себе их обманывать. Ведь лжец обязательно получит по заслугам, притом очень больно. Но есть и такие, кто не боится угроз этого знака, тем более, что он является лёгкой жертвой. Также представители этого созвездия прекрасно освоили искусство самообмана, что помогает им не обращать внимания на собственные недостатки и недочёты своей второй половинки.

Конечно, самые доверчивые знаки Зодиака, которых легко обмануть, - идеальная жертва для лжецов и манипуляторов. Однако лучше всё-таки не лукавить с некоторыми из них, иначе можно нажить серьёзных врагов, справиться с которыми будет не очень просто.