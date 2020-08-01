3 самые проницательные женщины по знаку Зодиака

Есть женщины, которые как будто видят человека насквозь, их невозможно обмануть и одурачить. Они очень внимательны, обладают хорошей памятью и критичностью мышления, они – сама прозорливость. Как считают астрологи, всеми этими качествами звёзды одарили только несколько зодиакальных созвездий.

Самые проницательные женщины по знаку Зодиака

Скорпион. Женщины этого знака суперпроницательны, поэтому их практически невозможно обмануть, так как они ловят взгляд собеседника, следят за его жестами, а также помнят каждое сказанное им слово. К тому же, у Скорпионов очень хорошо развит аналитический ум, поэтому они с лёгкостью раскусят даже мелкую фальшь в большом рассказе. Ко всему прочему, женщина этого знака очень коварна, поэтому, почуяв неладное, она может морально уничтожить своего врага, используя долгую и мучительную казнь, поэтому с ней лучше дружить, притом искренне – лицемерие от неё не утаится. Близнецы. Проницательность этих женщин делает их способными добиться поставленной цели, правда, часто в ущерб интересов других. Она внимательно изучает ситуацию, а также характер собеседника или человека, которого собирается использовать в своих целях, первоначально играя роль доброй, отзывчивой девушки, тем самым как бы приручая к себе. Но со временем Близнец раскроет себя такой, какая она есть настоящая – умная и безразличная к бедам других. Однако от других она не потерпит такого поведения, поэтому, почувствовав лицемерие, она сразу не подаст виду, но после будет очень осторожна с этим человеком. Овен. Их прозорливость помогает в момент раскусить человека, чтобы вывести его на чистую воду, но, в отличие от Скорпионов, Овен не может долго скрывать то, что уже знает всю правду, поэтому тут же пытается наказать лицемера или обманщика. Лучше с этими женщинами быть честными или же постараться сбежать от их расспросов, так как они, как детектор лжи, за минуту отличающий правду ото лжи. К тому же Овны долго помнят предательство и обман, поэтому уже никогда не смогут доверять тому, кто поступил непорядочно с ними.

Эти 3 самые проницательные женщины по знаку Зодиака обладают нюхом, как у собаки, поэтому их можно даже не стараться обманывать, - они и вопросы зададут точные и сами на них найдут ответы. Мужчинам стоит об этом помнить, собираясь им навесить лапшу на уши, иначе после придётся их смывать со своей головы, эти представительницы прекрасного пола в долгу не останутся.