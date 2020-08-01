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3 самые проницательные женщины по знаку Зодиака
Есть женщины, которые как будто видят человека насквозь, их невозможно обмануть и одурачить. Они очень внимательны, обладают хорошей памятью и критичностью мышления, они – сама прозорливость. Как считают астрологи, всеми этими качествами звёзды одарили только несколько зодиакальных созвездий.
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Самые проницательные женщины по знаку Зодиака
- Скорпион. Женщины этого знака суперпроницательны, поэтому их практически невозможно обмануть, так как они ловят взгляд собеседника, следят за его жестами, а также помнят каждое сказанное им слово. К тому же, у Скорпионов очень хорошо развит аналитический ум, поэтому они с лёгкостью раскусят даже мелкую фальшь в большом рассказе. Ко всему прочему, женщина этого знака очень коварна, поэтому, почуяв неладное, она может морально уничтожить своего врага, используя долгую и мучительную казнь, поэтому с ней лучше дружить, притом искренне – лицемерие от неё не утаится.
- Близнецы. Проницательность этих женщин делает их способными добиться поставленной цели, правда, часто в ущерб интересов других. Она внимательно изучает ситуацию, а также характер собеседника или человека, которого собирается использовать в своих целях, первоначально играя роль доброй, отзывчивой девушки, тем самым как бы приручая к себе. Но со временем Близнец раскроет себя такой, какая она есть настоящая – умная и безразличная к бедам других. Однако от других она не потерпит такого поведения, поэтому, почувствовав лицемерие, она сразу не подаст виду, но после будет очень осторожна с этим человеком.
- Овен. Их прозорливость помогает в момент раскусить человека, чтобы вывести его на чистую воду, но, в отличие от Скорпионов, Овен не может долго скрывать то, что уже знает всю правду, поэтому тут же пытается наказать лицемера или обманщика. Лучше с этими женщинами быть честными или же постараться сбежать от их расспросов, так как они, как детектор лжи, за минуту отличающий правду ото лжи. К тому же Овны долго помнят предательство и обман, поэтому уже никогда не смогут доверять тому, кто поступил непорядочно с ними.
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Эти 3 самые проницательные женщины по знаку Зодиака обладают нюхом, как у собаки, поэтому их можно даже не стараться обманывать, - они и вопросы зададут точные и сами на них найдут ответы. Мужчинам стоит об этом помнить, собираясь им навесить лапшу на уши, иначе после придётся их смывать со своей головы, эти представительницы прекрасного пола в долгу не останутся.
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