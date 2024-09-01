6 знаков Зодиака, которые не любят говорить

Есть знаки Зодиака, которых очень тяжело разговорить, тем более в незнакомой компании. Они предпочитают сидеть в сторонке и слушать, о чём говорят другие, возможно, где-то соглашаясь с ними или же споря, но только внутри себя. Со стороны кажется, что эти люди что-то скрывают, раз отмалчиваются, но это не так. Им проще промолчать, чем говорить с теми, кому безразлично их мнение.

6 зодиакальных созвездий - не любителей говорить

Козерог. Представители этого знака Зодиака ценят моменты одиночества и тишины. Прагматичные, а иногда и немного пессимистичные, они всегда сразу переходят к делу, не любят теряться в болтовне. Поэтому их вводит в замешательство необходимость развлекать незнакомых людей, они теряются в данной ситуации и не могут найти тему для разговора. Козерогам не нравится быть душой компании и принуждение их к этому может раздражать и испортить отношения. Благоразумные и вдумчивые, они любят уединение и спокойствие и обладают большим хладнокровием, поэтому они не умеют сочувствовать, считая, что каждый должен сам справляться со своими проблемами. Максимум, на что они способны – послушать и тут же забыть. Водолей. Представители этого знака Зодиака не любят решать эмоциональные проблемы, а когда их вынуждают это делать, например, им приходится выслушивать проблемы друзей или хороших знакомых, они могут стать очень сдержанными и молчаливыми. Выражать свои чувства этому знаку действительно сложно, и они не любят контактировать с более разговорчивыми, которые всячески пытаются втянуть их в разговор или засыпать вопросами. Поэтому нередко этот знак проводит много времени в одиночестве или в кругу очень близких людей, с которыми они могут поговорить по душам. Хотя и с ними они могут начать играть в молчанку, когда возникают какие-то серьёзные проблемы, предпочитая справляться с ними самостоятельно, без лишних разговоров. Весы. Чувствительные, застенчивые и творческие представители этого знака Зодиака предпочитают молча наблюдать и мало доверять, особенно с людьми, которых они мало знают и с которыми, по крайней мере, вначале, им немного неуютно. А доверие Весов заслужить не так уж легко, они мало кого к себе подпускают, поэтому не стоит удивляться, что в обществе они слывут редкостными молчунами. Однако с близкими могут болтать без умолку, иногда даже хочется, чтобы их словесный поток был не настолько бурный. Также Весы могут молчать, когда слишком сосредоточены на чём-то, например, на работе, выборе платья на торжественное мероприятие или же на чтении интересной книги. Переключить их на разговор практически невозможно. Телец. Рождённые под данным созвездием - очень прагматичные, надёжные и решительные люди. Их внутренняя сила и глубокая эмоциональная стабильность заставляют их открываться только тем людям, с которыми они очень близки, в то время как с другими они склонны оставаться сдержанными. Добрые и милые, Тельцы отличаются большим спокойствием, которое часто заставляет их молчать, они не привыкли озвучивать своё мнение, если видят, что оно не интересно окружающим. Когда же этот знак расслабленный, то его не унять – он веселит, хохмит, рассказывает интересные истории из жизни или же просто дурачится. Для многих окружающих такое поведение Тельца может стать причиной удивления, так как мало кто ожидает от этого молчуна столько экспрессии. Скорпион. Многие жалуются на резкость в поведении Скорпиона, потому что этот знак Зодиака сложно назвать солнечным знаком, который поддержит словом и посочувствует, а также протянет руку помощи в непростой период жизни. В его природе быть в одиночестве, чтобы никто ему не мешал думать и принимать решения, поэтому он и не понимает, когда кто-то приходит к нему за советами, считая, что человек только сам знает, как найти выход из сложившейся ситуации, и помочь окружающим невозможно. Природная молчаливость Скорпиона делает из него самый загадочный знак Зодиака, который так и хочется разгадать, но из-за его постоянного молчания догадаться, что у него на душе, очень сложно. В принципе, его это очень даже устраивает – меньше людей пытается сблизиться. Рыбы. Сдержанные, почти скрытные Рыбы глубоко уважают личное пространство и позволяют другим людям проявлять инициативу. Этот знак больше, чем любой другой, знает, когда пора промолчать, а также умеет остаться незамеченным, если захочет. Альтруистический инстинкт представителей этого знака Зодиака заставляет Рыб быть чуткими, а также отличными слушателями, умеющими понять чувства окружающих. Их постоянное внимание к другим приводит к тому, что они мало выражают свои мысли, хотя они у них всегда здравые. Тот же, кто начнёт прислушиваться к словам Рыбы, сможет достигнуть многого. Но только не со всеми этот знак Зодиака готов общаться – ему проще помолчать, подумать и оставить всё при себе, чтобы окружающие не чувствовали дискомфорта в своей неправоте.

Очевидно, одного знака зодиака недостаточно, чтобы сказать, является ли человек интровертом или любит быть в центре внимания и разговаривать со всеми, кто находится в пределах его досягаемости. Однако гороскоп может дать общие сведения о нашем характере, поэтому можно на него ориентироваться, знакомясь с новыми людьми.