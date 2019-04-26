В числе множества факторов на формирование характера влияет и гороскоп. Да, у каждой личности есть свои особенности, сильные и слабые стороны. Но с одними людьми общаться просто, а с другими – проблемы возникают чуть ли не при каждом взаимодействии. Астрологи дают подсказку, определив 7 самых трудных для понимания знаков Зодиака. Давайте-ка посмотрим, кто и почему попал в список.

Какие самые трудные для понимания знаки Зодиака?

Интеллектуалы-общественники

Лидируют в рейтинге Стрельцы. Именно этих представителей огненной стихии часто не понимают. Образованные, энергичные, амбициозные, они стремятся облагодетельствовать всех вокруг, обделяя вниманием близких. Не менее серьёзная проблема – чрезмерная склонность к риску во всех сферах. Вторые половинки Стрельцов живут в постоянном напряжении, не зная, чего ожидать от избранников. А сюрпризы могут быть абсолютно непредсказуемыми.

Чтобы ужиться с этими замороченными интеллектуалами, необходимо постоянно искать приключения и эмоции, благодарно принимать желание поделиться знаниями, уметь прощать. У тех, кто любит покой и стабильность, нет шансов понять Стрельцов.

Свободолюбивая троица

Вы знаете, что объединяет Овнов, Близнецов и Водолеев? Представители этих знаков Зодиака - очень разные, но все они не могут без свободы. Правда, воспринимают её по-своему.

Целеустремлённые Овны одержимы идеями. Понять их и ужиться с ними смогут только те, кто разделяет интересы упрямцев, умеет увлечь их новыми делами, не требуя ничего взамен.

Широкие натуры, неутомимо деятельные Близнецы слишком любят общение. Им, как воздух, необходимы перемены в сфере деятельности. Освоили, достигли результата, свободно двигаются дальше. В категорию самых трудных для понимания знаков Зодиака попадают за счёт изменчивости характера.

Одарённые фантазёры Водолеи не капризны, легко знакомятся, приятны в общении. Обладают неординарным мышлением, любят осваивать новинки во всех сферах. Их беда – стремление к независимости. Дополнительный минус Водолеев – склонность совершать поступки, которые не понятны ни окружающим, ни даже им самим.

Придирчивые вредины

Чрезмерная требовательность Дев и Рыб нешуточно напрягает близких, а особенно подчинённых.

Представители этих знаков Зодиака обычно наделены житейской мудростью, любят давать советы по любым поводам и без таковых. В стремлении к достижению цели неумолимы, требуя того же от своих партнёров.

Девы трудолюбивы, надёжны, очень заботливы, стремятся к благополучию во всех жизненных аспектах. При всех своих достоинствах они беспощадны в критике. Могут долго и педантично собирать факты об оплошностях и небрежностях, а когда список, по их мнению, будет полон, не выбирая выражений, высказать все претензии.

Рыбы относительно более лояльны к чужим недостаткам и просчётам. Люди этого знака обладают необыкновенной интуицией и ангельским терпением. Но, если они решат, что окружающие чересчур пользуются их сердечностью, несдобровать ни правым, ни виноватым. Кризис невозможно предугадать или спрогнозировать.

Вечная неопределённость

Замыкают наш список Весы. Трудно понять того, кто сам не знает, что хочет. Люди, которым покровительствует этот знак Зодиака, часто испытывают проблемы с самооценкой. Они не привыкли полагаться даже сами на себя, не говоря уж о других. Из-за стремления всё оценивать, долгих колебаний, неумения объяснять Весы – сложные партнёры и в бизнесе, и в личных отношениях. Зато они – замечательные менеджеры и организаторы.

Чтобы ужиться с ними, нужно уметь терпеливо ждать всестороннего рассмотрения любых вопросов, не раздражаться по пустякам, самостоятельно принимать решения.

Вот такие они – 7 самых трудных для понимания знаков Зодиака. Хотите возразить астрологам? Выскажите своё мнение в комментариях.