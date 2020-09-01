Дерзкие с рождения. Наглые по мере необходимости. 5 самых нахальных знаков Зодиака берут от жизни всё, что им требуется. Поставив перед собой цель, не останавливаются, пока её не добьются. Равнодушные к чужим переживаниям люди-роботы запрограммированны на собственный успех. Кто же они?

5 самых нахальных знаков Зодиака: протянете палец – откусят руку

Овен. Агрессивные подопечные Марса возглавляют рейтинг, что не удивительно, ведь лидерство у них в крови. Люди этого знака умеют любое событие превращать в шоу эмоций, от которого получают истинное удовольствие. Целеустремлённые, активные, самоуверенные упрямцы привыкли быть в центре внимания. Овнам нравится ярко проводить время. Всё бы хорошо, но иногда их переполняет необъяснимая агрессия. В таких ситуациях близким и окружающим не позавидуешь. Близнецы. Темпераментные интеллектуалы – милейшей души люди, пока общение не касается рабочих вопросов. Только если перед Близнецами стоит конкретная цель или на горизонте маячат деньги, их нахальство не знает границ. Любимчики Меркурия пойдут, как говорится, по трупам, но добьются своего. Ещё и заработают. Воздух вокруг них искрит эмоциями, и не всегда это – позитив. Самоуверенные хамы прекрасно справляются с руководством конкретными проектами, умеют организовать команду и достигнуть цели. Лев. Царственные личности рождаются с гипертрофированным чувством собственной значимости, и это - первое объяснение их нахальства. Львы привыкли любой ценой получать желаемое, и другого варианта развития событий даже не рассматривают. Любят лесть, внимание, похвалу. В желании выделиться иногда даже выглядят смешными. Мягче и приятнее в общении, чем знаки, возглавляющие рейтинг. Но, если Львы не получают требуемого, спасайся, кто может! Стрелец. Жизнерадостные оптимисты и азартные авантюристы смотрят на мир с улыбкой. Протеже Юпитера всегда выглядят беззаботными и немного чудаковатыми, но их личности имеют и противоположную сторону, о которой многие просто не догадываются. Не доверяйте первому впечатлению. В решительный момент Стрельцы проявляют сверхнахальство ради реализации целей. Правда, делают это легко, с нотками доброго юмора. Скорпион. Их жизненное кредо: «Всё или ничего». Мудрые циники изумительны в своей дерзости. Не считаясь с чужим мнением, желанием, эмоциями, они просто берут или же делают то, что считают нужным. Если снисходят до объяснений, конкретно всё раскладывают по пунктам так, что возразить нечего. Только Скорпионы не любят откровенничать. Да и нахалами их лучше не называть, обидятся и не преминут жестоко отомстить.

В итоге имеем интереснейший набор личностных характеристик. Что касается остальных представителей гороскопа, им далеко до пятёрки самых нахальных знаков Зодиака, по версии астрологов. Но, согласитесь, ведь это и не плохо!