5 вещей, которые делают мужчины, если женщина им не интересна

Нередко знакомство с парнем напоминает челлендж, во время которого невозможно понять, какие чувства он испытывает. Хотя, если присмотреться повнимательнее, то все представители сильного пола подают смешанные сигналы, которые помогают дамам избавиться от ложных надежд и разочарований. Психологи выделили 5 безошибочных знаков, что парень не заинтересован в женщине.

5 признаков незаинтересованности в женщине

Не смотрит в глаза. Если парню нравится девушка, то он старается её очаровать, особенно в начале отношений. И в первую очередь он это делает с помощью взглядов. Он будет преодолевать своё стеснение и скромность, но постарается посмотреть на девушку так, чтобы она поняла его намерения. Когда мужчина избегает зрительного контакта, а также не суетится, как обычно делают влюблённые люди, то, скорее всего, ему девушка безразлична. Хотя многие девушки такое поведение трактуют, как неуверенность в себе. Им нужно запомнить, что безынициативный мужчина – безразличный мужчина. Никак не может назначить встречу. Конечно, в жизни бывают непредвиденные ситуации, мешающие встрече, но если они идут чередой, то стоит подумать, почему так происходит. Такое поведение указывает не на нехватку времени, а на полную потерю интереса. Нередко женщины целыми ночами думают о предстоящем свидании, планируя, каким оно будет. А мужчина живёт своей жизнью, в которой нет места мечтающей о нём. Парень, которому нужна девушка, обязательно найдёт для неё время, а не будет держать её в напряжении. Не предлагает свою помощь. Если парень любит, то он старается во всём угодить своей девушке – такси до дома, советы, понимание полунамёков, сюрпризы и т.п. Но если он безынициативный, то это означает одно – ему не нравится женщина. Не нужно искать ему оправдания, сильный пол не так уж и наивен, чтобы не знать и не уметь проявлять заботу и внимание. Кстати, его нежелание быть в отношениях именно с этой девушкой будет понятно с первого свидания, поэтому не нужно строить иллюзий. Избегает прикосновений. Мужчина не может быть спокоен рядом с девушкой, которой он симпатизирует, - заправляет её волосы за ухо, касается её руки, приобнимает или же стоит очень близко к ней. Такое сближение происходит на уровне инстинктов. Если же дама не привлекает его, то он постарается дистанцироваться от неё и тем более не станет обнимать или же касаться её. Редко отвечает. Мужчины, если им нравится женщина, ищут повод, чтобы ей что-либо написать, даже какую-то ерунду. И тем более они её не игнорируют. Но если парень не отвечает по несколько часов, а потом объясняет это своей занятостью, то стоит задуматься о его чувствах. Можно с уверенностью сказать, что влюблённый мужчина всегда найдёт минутку, чтобы ответить любимой. Так что, если его занятость появилась с первого свидания, то стоит задуматься о последующем общении. Нужно ли оно?

Есть и другие признаки, указывающие на безразличие мужчины, но именно эти 5 вещей чётко указывают, что эта женщина ему не интересна.