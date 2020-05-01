7 вещей, которые мужчины делают только с женщиной, которую любят

Наверное, один из самых раздражающих женских вопросов мужчине: «Ты меня любишь?», на который каждая хочет получить исчерпывающий и подробный ответ. Однако не стоит мучить сильный пол и расстраиваться самой, когда ответ не так полон, как хотелось бы. Нужно просто посмотреть на мужское поведение по отношению к женщине, поступки сами скажут за себя. Ведь существует 7 вещей, которые мужчины делают только с любимой женщиной.

Что мужчины делают только с женщиной, которую сильно любят

Он весь во внимании. Когда мужчина внимательно слушает, о чём говорит женщина, - это уже говорит о том, что он к ней не равнодушен, но если он после этого ещё и выполняет сказанное, то факт остаётся фактом – это любовь. Любящий мужчина не забудет купить свежих огурцов и помидоров, если только вчера любимая, глядя на заснеженные улицы, вдруг сказала, что с удовольствием бы съела свежего летнего салатика, так как он не только прислушался к её разговору, но и запомнил его, чтобы после порадовать свою ненаглядную. Он верный друг. Если мужчина всегда поддерживает женщину, даже когда её желания схожи с безумством, то это указывает на его трепетные чувства по отношению к ней. Если любимая решила покорить всех на тематическом корпоративе, посвящённом разным танцам, то любящий мужчина готов тратить на танцевальные занятия каждый свой вечер. Возможно, он даже с ней поедет выбирать костюмы и сам облачится в ненавистное трико, если об этом попросит его вторая половинка. Он менят свои планы. Женщина решила провести выходные на даче у родителей и, хотя у мужчины был запланирован на этот день поход в сауну с друзьями, он всё равно составит ей компанию и поедет с ней, так как ради любви он готов на любые жертвы. Даже если приятели его после и будут называть подкаблучником. Он покоряет её каждый день. Даже находясь в длительных отношениях, мужчина всё равно пытается покорить вторую половинку своими поступками, и это указывает на его любовь по отношению к ней. Так, ради неё он готов залезть на дерево, чтобы спасти её любимого котика, взять кредит в банке, но купить любимой машину, о которой она так давно мечтала, и многое другое. Он восхваляет. Даже если женщина неудачно подстрижена или же она купила платье, которое ей не идёт, любящий мужчина не скажет об этом (не из страха, что его слова могут спровоцировать скандал), так как реально не видит в своей второй половинке ни одного недостатка. Она для него прекрасна с красным носом от насморка, с лохматыми волосами и опухшими глазами после сна, с облупившимся лаком на ногтях и растёкшейся тушью от слёз, потому что он её любит. Он доверяет. Если мужчина искренен со своей второй половинкой, рассказывает ей о своих проблемах и делится радостями, то можно не сомневаться – он ей доверяет, а значит и любит. Так как одна из основ любви – это доверие партнёров друг другу. Он не боится показать свои слабости. С малых лет мальчикам говорят, что они сильные, а значит не должны никому показывать свои слабости. Но, если мужчина любит свою женщину, то он не побоится признаться в своём страхе потерять её.

Если партнёр никогда не признаётся в своих чувствах, но при этом за ним подмечены 7 вещей, которые мужчины делают только со своей любимой женщиной, то можно не сомневаться в его искренности по отношению ко второй половинке.