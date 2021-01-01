Любит ли тебя парень? Тест онлайн

Когда девушке нравится парень, то её обязательно интересует, взаимны ли их чувства, тем более, если он не признаётся в любви. На самом деле, любовь не всегда выражается словами. Чаще о ней говорят поведение и действия человека, поэтому именно на них нужно обращать внимание, чтобы понять, что на самом деле чувствует парень. А поможет в этом тест онлайн «Любит ли тебя парень». Только нужно отвечать честно, не задумываясь.

Любит ли тебя парень? Пройди бесплатный онлайн тест, чтобы узнать это:

1. Вхожа ли ты в компанию его друзей?



Конечно, я много времени провожу с ними

Периодически мы заходим к его друзьям

Я практически никого не знаю из друзей моего парня



