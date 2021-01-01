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Любит ли тебя парень? Тест онлайн
Когда девушке нравится парень, то её обязательно интересует, взаимны ли их чувства, тем более, если он не признаётся в любви. На самом деле, любовь не всегда выражается словами. Чаще о ней говорят поведение и действия человека, поэтому именно на них нужно обращать внимание, чтобы понять, что на самом деле чувствует парень. А поможет в этом тест онлайн «Любит ли тебя парень». Только нужно отвечать честно, не задумываясь.
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