Цветок-поводырь для каждого знака зодиака

Есть загадочная красота в идее о том, что цветы и знаки Зодиака могут говорить на одном языке благодаря своей уникальной символике. Поэтому и не удивительно, что у каждого знака зодиака есть путеводный цветок, который поможет в решении непростых вопросов, в любви, а также в работе, финансах и других жизненных сферах. Астрологи выяснили, какой именно цветок станет поводырём для каждого зодиакального созвездия.

Цветок-талисман для каждого знака Зодиака

Овен. Тюльпан. Овен известен своей находчивостью, жизненной энергией и смелостью. Нет цветка-поводыря, который бы лучше отражал эти качества, чем тюльпан. Особенно красного цвета - с яркими лепестками и упругим характером, он символизирует внутреннюю силу Овна и решимость преодолеть любые препятствия. Букет тюльпанов поможет как покорить сердце этого огненного знака, так и расположить к себе, например, в качестве делового партнёра. Овнам в непростых жизненных ситуациях нужно приобрести для себя букет красных тюльпанов, решение тут же найдётся.

Телец. Роза. Тельцом движут глубокая связь с природой и сильное чувство стабильности. Роза с её классической красотой и обволакивающим ароматом — идеальный цветок для этого земного знака. Он символизирует любовь, страсть и вечную красоту, отражая чувственность и верность Тельца. В зависимости от цвета розы могут иметь разное значение. Так, белые розы помогут этому земному знаку решить финансовые вопросы: деньги придут из неожиданного источника, красные – любовные, а жёлтые – семейные или дружеские. Если же составить букет из всех цветов роз, то у Тельца его жизнь пойдёт в гору.

Близнецы. Лаванда. Близнецы известны своей разносторонней натурой и ненасытным любопытством. Лаванда с её расслабляющим ароматом и множеством свойств отражает двойственность и энтузиазм Близнецов. Этот цветок способствует ясности ума и равновесию, помогая Близнецам обрести спокойствие в их постоянно активном уме. Она поможет им легче и быстрее заснуть, ведь бессонница – одна из главных проблем этого зодиакального созвездия. К тому же, лаванда придаст сил и уверенности перед сложным или ответственным мероприятием, если положить её под подушку или же взять с собой, например, положив в карман.

Рак. Лилия. Рак — глубоко эмоциональный и интуитивный знак, связанный с семьёй, традициями и своими корнями. Лилия с её неземной элегантностью и символическим значением чистоты и возрождения идеально адаптируется к чувствительности и духовности Рака и является его цветком-поводырём. Этот цветок вызывает чувство защиты и любви, питая душу Рака своей вечной красотой. Букет лилий нужно поставить недалеко от зеркала, чтобы он отражался в нём и в двойной силе делился с Раками своими свойствами. А вот в рабочем кабинете его не нужно размещать. Будет мешать мыслить конструктивно и ясно, тем самым приводя не к самому лучшему результату.

Лев. Подсолнух. Лев сияет, как солнце, своей харизматичной натурой и пламенной решимостью. Подсолнух, с его способностью следовать за светом и своим внушительным присутствием, является его руководящим цветком и прекрасно представляет солнечную энергию и гордость Льва. Он символизирует жизненную силу, смелость и радость жизни, вдохновляя этот знак Зодиака всегда достигать новых высот, обращая свой взор к Солнцу. Если любимый человек подарит подсолнух своей второй половинке, рождённой под данным зодиакальным созвездием, то словно одарит её драгоценностями. Поэтому этот цветок можно презентовать после ссор и конфликтов с Львицей. Она всё простит.

Дева. Ромашка. Девы известны своим вниманием к деталям, практичностью и чистотой души. Простая красота ромашки отражает скромность и деликатность Девы. Этот цветок символизирует невинность и преданность делу, побуждая Деву развивать свою альтруистическую природу и искать совершенство в простоте. Белые ромашки — её самые любимые, поэтому именно их нужно дарить Девам для покорения сердца, в качестве прощения или извинения, а также для придания ей уверенности перед непростым днём. Кстати, если подчинённые хотят расположить к себе начальника под знаком Девы, то могут периодически украшать его стол букетом ромашек.

Весы. Орхидея. Весы руководствуются гармонией, элегантностью и поиском баланса. Орхидея, обладающая необыкновенной красотой и непринуждённой грацией, является идеальным цветком для этого эстетического знака. Он символизирует изысканность и духовность, вдохновляя Весы развивать гармоничные отношения и заниматься искусством красоты во всех его формах. Кстати, орхидея помогает в исполнении желаний. Весы должны нашептать его цветку и только ждать его исполнения. Главное – чётко сформулировать свой запрос, иначе проводник к удаче не исполнит задуманное. К тому же, орхидея решит любовные спорные вопросы. Рядом с ней всегда приходят верные решения.

Скорпион. Лотос. Скорпион известен своей эмоциональной глубиной, внутренней силой и преобразующей силой. Цветок лотоса, корни которого находятся в грязи, а лепестки раскрываются свету, символизирует возрождение и трансформацию Скорпиона. Он - символ духовной глубины и внутренней мудрости, побуждает Скорпиона преодолевать трудности и становиться сильнее, чем когда-либо. Лотос необходимо как можно дольше сохранить свежим, что у Скорпиона, в отличие от других зодиакальных созвездий, получится, ведь этот знак обладает огромной силой, которая возрастёт рядом с лотосом. То есть они друг друга дополняют.

Стрелец. Мак. Стрельцом движет поиск истины, приключений и свободы. Мак растёт спонтанно и своими яркими цветами и эфемерной хрупкостью отражает свободный дух и оптимизм Стрельца. Он символизирует страсть и решимость, вдохновляя Стрельца исследовать новые горизонты и смело следовать своему сердцу. Стрельцу нужно обязательно высадить мак в землю, чтобы он рос и дарил силы этому знаку Зодиака. Очень важно, чтобы к нему никто не прикасался, кроме Стрельца, поэтому желательно его поставить подальше от чужих людей. В букете мак даст возможность реализоваться Стрельцу в работе – если он станет постоянным украшением стола, то карьерный рост обеспечен.

Козерог. Эдельвейс. Козерог известен своей решимостью, амбициями и стойкостью. Эдельвейс с его способностью расти среди самых суровых скал символизирует силу и упорство Козерога. Этот цветок также вызывает чувство чистоты и благородства, побуждая Козерога добиваться своих целей стойко и честно, но также и элегантно. Главное, чтобы букет с эдельвейсом был оформлен в строгой форме. Так он больше поможет в достижении поставленных задач. Дарить его рекомендуется начальнику или же поставить в качестве украшения рабочего стола Козерога. Если цель подарка вдохновить этот знак на поступок, от которого будет зависеть его будущее, то лучше вовсе подарить только его один, без других цветов.

Водолей. Ирис. Водолеем движет оригинальность, креативность и видение будущего. Ирис своей необычайной красотой и уникальной формой олицетворяет индивидуальность и новаторство Водолея. Он также символизирует связь с божественным и интуитивным знанием, вдохновляя Водолея следовать своему уникальному пути и привносить позитивные изменения в мир. Ирис поможет развить природную дальновидность этого знака Зодиака, а также его нестандартность в принятии решений. С помощью этого цветка Водолей сможет достичь желаемых целей без сложностей и преград. Только в качестве подарка для любимой его не стоит использовать. Для этих целей лучше использовать банксии или стрелиции.

Рыбы. Голубой лотос. Рыбы известны своей чувствительностью, состраданием и глубокой связью с духовным миром. Голубой лотос с его нежностью и мистической аурой — идеальный цветок для Рыб. Он символизирует чистоту души и поиск внутренней истины, отражая эмоциональную глубину и духовность Рыб. Этот цветок вызывает чувство умиротворения. Так как Рыбки женского пола по своей натуре меланхоличны, то лучше цветок дарить в сочетании с чем-то ярким, чтобы добавить в него радости и счастья. Только нельзя для этой цели использовать тюльпаны, так как они забирают энергию Рыбы, которой в представителях этого знака Зодиака и так немного.

Следуя этим простым рекомендациям, можно не только порадовать прекрасными цветами, но и подарить человеку силу, уверенность в себе, а также любовь и счастье!