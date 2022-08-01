Талисман удачи для каждого знака зодиака

Кто-то верит в силу оберегов, а кто-то относится к ним безразлично, однако астрологи рекомендуют обязательно обрести свой талисман, который будет приносить счастье и удачу каждому зодиакальному созвездию. Его можно носить при себе в виде брелока или же поставить в доме статую с его изображением, тогда удача обязательно поселится в жилище.

Знак Зодиака и его талисман удачи

Овен. Для него самое большое счастье – это движение. Ради достижения цели Овен готов на всё – любые преграды его только закаляют и подбадривают. Чем сильнее удар, тем крепче будет представитель этого знака Зодиака. Поэтому его талисман счастья – дракон, который придаст уверенности и сил, чтобы броситься навстречу новому вызову.

Телец. Его образец счастья – это любящая семья, собравшаяся в цветущей беседке. На столе – пирог с клубникой или же корзина с этими ягодами, как символ чувственности Тельца. На заднем фоне коттедж, в котором тепло, уютно и безопасно. Помочь достичь этого сможет талисман в виде четырёхлистного клевера.

Близнецы. Счастье для них - понятие непредсказуемое, игривое и изменчивое, как и представители этого зодиакального созвездия. Его невозможно определить, а удержать тем более. Не великие достижения приносят счастье, а мелочи, которые могут удивить, поэтому удача для Близнецов ассоциируется с бабочкой – их счастливый талисман.

Рак. Три слова, которые могут охарактеризовать понятие счастья для этого знака – ребёнок, дом и еда. Ему не нужно многого. Главное – это чувствовать себя в безопасности и защищённым от нападок внешнего мира. Яйцо – талисман счастья, который защитит от всех невзгод и проблем.

Лев. Этот знак привык мыслить, действовать и любить по-крупному. Мелочи ему не интересны. Чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым, Льву нужно доминировать, испытывать большие эмоции, делать запоминающиеся и грандиозные подарки. Всё это напоминает початок кукурузы с его зёрнами. Именно поэтому кукурузный початок и является талисманом счастья для Льва.

Дева. Представители этого знака умеют ценить мелочи, которые ежедневно делают мир счастливее. Как может не радовать хорошо сделанная работа или же выздоровевший родитель? Это всё повод для радости. И тому подтверждение – талисман счастья – яблоко, которое, кажется, такое простое, но такое сочное и ароматное.

Весы. Счастье – это маленькое красное сердечко, но если оно разрезано пополам, то можно говорить о боли. Самая большая ошибка Весов – это желание заполучить любовь с идеальным партнёром, забывая о том, что чувства нужно подпитывать, притом постоянно. Талисман счастья этого знака – сердце.

Скорпион. Для него всё должно быть покрыто тайной, и счастье – не исключение. Он старается, чтобы никто не догадался, что может сделать его счастливым. Это зря. Близкие, родные и любимые люди должны знать данную информацию, поэтому с ними нужно обязательно поделиться ею, ну или хотя бы намекнуть. С талисманом счастья – ключом, Скорпион сможет быть более открытым с окружающими.

Стрелец. Мысли оптимиста и уверенного в себе человека о счастье просты. Счастье для Стрельца – это природа, голубое небо, честные люди, верные друзья и достойные коллеги. Он умеет радоваться каждому дню, если рядом будут те, кому можно доверять. Представителя этого знака можно сравнить с собакой, которая и является талисманом счастья для них – никаких предательств, иначе полное разочарование.

Козерог. Этот знак, будучи по своей природе пессимистом, не верит в то, что можно быть счастливым. Такая неуверенность в радости и удаче делает Козерога настолько честолюбивым, что у него возникает мысль: удача – прерогатива только избранных. Однако у представителей данного созвездия есть талисман счастья – черепаха, с которой в их жизни становится чуть больше поводов для радости.

Водолей. Счастье – это прыжок между звёзд. Только глядя в небо, можно почувствовать себя счастливым. У представителей этого знака есть мечта – стать ласточкой или чайкой и улететь, следуя своим инстинктам, туда, где всегда хорошо и нет проблем. Однако талисман счастья для Водолеев не птица, а скарабей.

Рыбы. Счастье для этого знака схоже с двумя шестерёнками: первая – возвышенная и духовная, а вторая – физическая и чувственная. Однако никогда Рыбы не смогут сделать так, чтобы обе эти шестерёнки работали, потому что они вовсе не верят в то, что могут быть по-настоящему счастливыми. Им просто страшно быть таковыми. Талисман счастья – божья коровка.

На самом деле, талисман удачи и счастья для каждого знака Зодиака можно сделать и своими руками, например, вырезав распечатанную картинку или же нарисовав его. Однако астрологи считают, что лучше его приобрести в магазине, чтобы он смог долго прослужить своему владельцу.