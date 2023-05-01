Тотемное животное по знаку зодиака: Откройте для себя его дух!

Наши далёкие предки верили в силу талисманов, они были убеждены, что наши братья меньшие – животные, птицы и рыбы, способны оказывать огромное влияние на жизнь и судьбу человека. У каждого есть своё тотемное животное – это дух, оберегающий и защищающий нас на протяжении всей жизни, к которому можно обратиться за помощью и советом, чтобы максимально использовать его силы. Астрологи считают, что у определённого зодиакального созвездия своё тотемное животное.

Знак Зодиака и его тотемное животное

Овен – Сокол. Соколы часто рассматриваются как символы духовного роста и просвещения. Они по жизни лидеры, привыкшие брать на себя ответственность за семью, коллектив или любую другую группу людей. Им привычнее работать в одиночестве, потому что по своей натуре они спонтанны и импульсивны. Овны не боятся проявлять инициативу, потому что им во всём помогает их тотемное животное. Если же вдруг появляется чувство отчаяния, то помочь собраться с силами может обращение к соколу. Его изображение нужно иметь всегда на виду, поэтому рекомендуется повесить картину с соколом в своём рабочем кабинете или же поставить на стол перед собой, чтобы в любой момент обратиться к нему за помощью. Телец - Бобёр. Бобра часто считают символом целеустремлённости, трудолюбия и творчества. Он также является олицетворением семьи и сообщества, поскольку бобры живут большими группами и работают вместе, чтобы строить и поддерживать свои плотины и домики. Другие черты, связанные с духовным животным Тельца, включают в себя находчивость, приспособляемость и сотрудничество. Как животное-дух, Бобр также может олицетворять способность создавать и строить что-то, имеющее непреходящую ценность и значение. Бобёр настолько проницателен и умён, что его просто невозможно перехитрить, но возможно ранить. В этом случае надо обязательно взять в руки фигурку бобра, чтобы напитаться от него силой, которая поможет быстро собрать свою волю в кулак. Близнецы – Олень. Олень часто считается символом изящества, мягкости и невинности, интуиции и чувствительности, поскольку оленей часто изображают находящимися в гармонии с миром природы и их окружением. Другие черты, связанные с духом оленя, включают в себя ловкость, скорость и сильное чувство любопытства и исследования. Это тотемное животное - энергичное, остроумное и обладающее высоким интеллектом. Но при этом он не боится выставлять себя глупцом, понимая, что это развеселит окружающих и тем самым разрядит обстановку, ведь Олени обожают общение, встречи и званые обеды. Казалось бы, людей, находящихся под покровительством этого тотема, ничего не может вывести из себя, но это не так. В минуты гнева, обиды или разочарования им поможет взгляд на картинку с изображением оленя. Её можно установить на рабочий стол компьютера, ноутбука или на заставку телефона. Рак – Дятел. Дятла часто считают символом настойчивости, решимости и приспособляемости. Дятлы известны своим трудолюбивым и неутомимым характером, так как они проводят большую часть своего времени, долбя древесину в поисках пищи. Это тотемное животное символизирует целеустремлённость и сосредоточенность, а также заботливость и внимательность по отношению к своим родным и близким. Люди, чьим тотемным животным является Дятел, - отличные слушатели, чуткие и душевные, но при этом мало кому раскрывают своё сердце из-за страха, что их могут предать или ранить. Однако иногда они позволяют себе приоткрыть перед некоторыми людьми завесу своего внутреннего мира, после чего чувствуют себя не в своей тарелке. Именно в такие моменты им нужно найти дятла, чтобы послушать звуки его работы. Если же это невозможно, то можно записать его стук на телефон, чтобы в любой момент его услышать и успокоиться. Лев – Лосось. В некоторых духовных традициях лосось ассоциируется со способностью подключаться к знаниям коллективного бессознательного, с напоминанием о необходимости обращать внимание на свой внутренний голос и доверять своим инстинктам, а также быть открытым для потока жизни. Лосось также является символом духовного возрождения и обновления. У этого тотемного животного есть одна важная черта – плыть против течения, что присуще и Львам, которые привыкли следовать только по своему пути, при этом ведя и остальных за собой, притягивая к себе их, как пламя. Часто этих людей считают высокомерными и эгоистичными. Но такое мнение складывается только у тех, кто с ними не близок. Сами же они точно знают, насколько Львы неуверенные в себе и очень ранимые, поэтому так нуждаются в поддержке родных, друзей и близких, а также в помощи своего тотемного животного. В такие моменты рекомендуется провести время у водоёма, аквариума, чтобы расслабиться, глядя на медленно плавающих рыбок. Дева – Медведь. Его часто считают символом силы, мужества и могущества. Медведь известен своей большой физической силой и способностью защищать свою семью и территорию. Он – перфекционист, методичный и невероятно умный. Часто создаётся впечатление, что Медведи – закрытые и недобрые, но на самом деле это не так – у них огромное сердце. Они щедрые и готовые всё отдать тому, кого любят. Часто довольствуются малым, нетерпеливы и вспыльчивы, если начать на них давить. После чего сильно раскаиваются в своём поведении, стараясь удалиться от всех, чтобы переосмыслить совершённое. В такие моменты им надо побыть сам на сам, накупив вкусностей, укрывшись пледом перед телевизором. После такого релакса они снова станут уравновешенными и сдержанными с окружающими. Весы – Ворона. Ворона часто считается символом интеллекта, проницательности, приспособляемости и способности преодолевать трудности. Вороны известны своими способностями решать проблемы, а также способностью процветать в самых разных условиях. Это символизирует способность мыслить нестандартно и быть находчивой. Она – идеальный посредник в любой группе, так как обладает дипломатичностью и сдержанностью в эмоциях. Отличный слушатель и советчик. У неё огромная энергия и Ворона невероятно легка в отношениях. Но даже такие романтичные, терпеливые и заботливые люди бывают дерзкими, требовательными, грубыми и даже мстительными. Это происходит, когда их силы на исходе. Именно тогда им нужно отправиться на шопинг, чтобы накупить себе как можно больше вещей. Только так они могут расслабиться и стать снова дипломатами. Скорпион – Змея. Змея часто считается символом трансформации, возрождения и исцеления. Змеи известны тем, что сбрасывают кожу, что считается символом способности сбрасывать старое и принимать новое. Змея также связана с циклом жизни и смерти и важностью преодоления страха. Она загадочна и скрытна с теми, кому не доверяет, у неё частые перепады настроения, она непослушна и жестока. С близкими ей людьми она полезна, забавна и всегда остаётся самой собой, преданная и любящая. Но если её предадут, месть не заставит себя долго ждать. Чтобы в таких ситуациях держать себя в руках, Змее надо побыть сам на сам, занявшись приготовлением еды, запасов на зиму или же выпеканием вкуснейших тортов, пирогов. Только так она сможет подумать и, возможно, простить обидчика или же не укусить его слишком больно. Стрелец – Сова. Сова часто считается символом мудрости, знаний и способности видеть за пределами видимости. Совы известны своими большими выразительными глазами, которые, как говорят, символизируют способность видеть и понимать истинную природу вещей. Они также известны своим бесшумным полётом, что связано со способностью незаметно и грациозно перемещаться по миру. Сова – целеустремлённая птица, но при этом часто эгоистичная и неискренняя, если находится в среде, где её не любят и не защищают. Люди, чьим тотемным животным является эта птица, проживают жизнь с любопытством, поэтому всё время пробуют что-то новое, чтобы получать сполна впечатлений и приключений. Если же они не могут получить это, то впадают в депрессию, вывести их из которой способна прогулка по вечерним улицам в компании с верным другом. Козерог – Гусь. Гусь часто считается символом общности, командной работы и лояльности. Гуси известны своими сильными социальными связями и способностью работать вместе в больших группах, часто путешествуя и мигрируя вместе. Это рассматривается как символ важности сообщества и способности трудиться вместе для достижения общей цели. Однако по своей природе Гуси – одиночки. Они привыкли думать и решать только самостоятельно, устанавливая свои правила, а потом стараясь приложить все усилия, чтобы их обязательно соблюсти. Но внутри каждого Гуся сидит человек свободного духа, ждущий возможности поскорее вырваться на свободу. Помочь выйти за созданные им же рамки помогут посиделки с друзьями в дорогом ресторане за пышным столом. В сложных ситуациях Гусю надо держать при себе фарфоровую фигурку этой птицы. Она придаст сил и уверенности. Водолей – Выдра. Выдру часто считают символом радости и способности находить баланс в жизни. Она известна своим игривым и любопытным характером, её часто можно увидеть играющей и исследующей окружающую среду. Немного причудливое животное, готовое танцевать под бой собственного барабана, не думая о том, какое впечатление складывается о ней у окружающих. При всём при этом этих людей любят и ценят - у них много друзей из разных сфер. Но всё же нормальное состояние для Выдры – это одиночество, они часто изолируются от семьи и друзей. Только так они чувствуют себя комфортно и уютно. Если же кто-то пытается помешать их желанию побыть отшельником, Выдры начинают стрессовать. Выйти из этого состояния им помогает прогулка к водоёму. Рыбы – Волк. Волка часто считают символом силы, верности и способности работать в стае. Волки известны своими сильными социальными связями и способностью работать вместе в больших группах, часто путешествуя и охотясь вместе. Они глубоко эмоциональны и страстны, стремятся быть частью сообщества или семьи. Могут быть одержимы друзьями, непрактичными и мстительными. Если же находят того, кто их поймёт и примет, проявляют заботливость и нежность. Их цель – найти настоящую любовь и сохранить её на всю жизнь. Но если вдруг всё рушится, они могут закрыться и стать отшельниками. Вернуть их в общество сможет разговор по душам с верным другом или близким человеком. Им рекомендуется носить в кошельке, сумке или кармане маленькую фигурку волка.

Тотемные животные по знаку Зодиака несут значимые сообщения и уроки тем, кто умеет слушать и хочет их расшифровывать. Одна из функций вашего духовного животного состоит в том, чтобы направлять вас и привлекать ваше внимание к тому, что нужно признать или решить, а также показать вам навыки, которые вы можете использовать или развить в дальнейшем.