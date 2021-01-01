10 банальных причин, которые заставляют мужчин изменять
Физиология. Психология. Или просто кобелиный характер? Испокон веков женщины мучаются вопросом, почему партнёр ходит «налево». Не гадайте. Психологи назвали 10 причин, которые заставляют мужчин изменять. Некоторые из них откровенно непонятны и огорчительны. Оправдать предательство нельзя ни одной. Винить женщину – разве что в седьмой.
Что заставляет мужчин изменять? 10 причин
1. Он не чувствует себя любимым
Тонкие и ранимые души требуют, чтобы их всегда хвалили, баловали, в общем гладили только по шёрстке. И ни-ни по-другому! Не то сказала, неправильно посмотрела или вдруг рыкнула ненароком. Аллес! Брутальный альфасамец смертельно обижен и утешается в объятиях понимающей и любящей дамочки.
2. Дефицит физической близости
Интим у пар со стажем часто сходит на нет. Под гнётом бытовых проблем желание угасает. Отказ от близости превращается в инструмент для манипуляций. Мужчины смиряются с таким положением дел потому, что не хотят хлопот с разводом и разделом имущества. А физические потребности удовлетворяют на стороне.
3. Нарушение баланса пары
И снова банальная нехватка внимания. Проблема обычно возникает сразу после рождения ребёнка. У женщин в этот период меняются приоритеты. Кормящим мамочкам моральная поддержка и помощь по дому нужна больше, чем плотская любовь. Не все новоявленные отцы мужественно выдерживают период воздержания. Многие чувствуют себя ненужными, потерянными, поэтому и изменяют.
4. Желание самоутвердиться
В огромнейшей мужской популяции есть две особенных подкатегории: борцы за независимость и неуверенные в работе полового аппарата. Оба случая – серьёзная психологическая проблема, требующая специализированной помощи. Да, только к докторам идут единицы, остальные успешно кобелируют.
5. Жажда новых впечатлений
Типичные Казановы, охотящиеся за слабым полом даже в глубокой старости. Такие мужчины постоянно отговариваются полигамией, ищут разнообразия ощущений и требовать от них верности бесполезно. Удержать можно лишь одним способом: вечными экспериментами с камасутрой и всеми пятьюдесятью оттенками серого.
6. Подозрения и ревность
Просто, вот так, назло второй половинке. Если предъявить нечего, но внутри гложет параноидальный червячок. По сути, эта причина мужских измен - разновидность желания самоутвердиться. Другой вопрос, насколько она адекватна.
7. Отсутствие влечения к партнёрше
100% вина женщин. А что остаётся несчастному, у которого любимая, когда-то похожая на фею, превращается в бабу Ягу? Профинансировать её поход в салон – ни-ни, куда интереснее потратить денежки на ухоженную, красивую и доступную барышню, получив в ответ немного любви и физического удовольствия.
8. Возрастной кризис
Критический рубеж – каждый круглый юбилей. Наиболее опасный – 40+. В этом возрасте у сильного пола прогрессирует желание доказать себе то самое «ого-го» и наверстать упущенные ранее интимные впечатления. Стандартный вариант развития событий: уход к юной прелестнице и… возвращение в семью с повинной.
9. Влюблённость
Чудеса бывают, совпадают феромоны женатого мужчины и замужней женщины. И ничего с этим не поделаешь! Остаётся лишь понять, отпустить и простить.
10. Нелепая случайность
Благоприятные обстоятельства: курорты, командировки, пьяные вечеринки. Верный семьянин расслабился и оказался жертвой опытной охотницы за… неважно за чем. В 99 случаях из 100 такая интрижка не приносит удовольствия, но оставляет чувство вины на всю оставшуюся жизнь.
Понимание причин, которые заставляют мужчин изменять – так себе страховка. Но оно помогает разобраться в чувствах, принять решение, что делать дальше: простить или выгнать.
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