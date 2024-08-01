9 способов узнать, боится ли он обязательств или вы ему просто не нравитесь

Нелегко построить отношения, если любимый мужчина подаёт непонятные сигналы, которые можно расшифровать либо как страх обязательств, либо как отсутствие интереса. Чтобы выяснить это, надо просто понаблюдать за его поведением. Давайте же посмотрим, боится ли он обязательств или просто не так уж сильно в вас заинтересован!

9 вариантов понять, вы мужчине не нравитесь или же у него страх перед обязательствами

Его отношение к вам. Практически всегда добрый и отзывчивый, но в какой-то момент вдруг начинает вести себя отстранённо? Значит, он страшится обязательств. Если же он никогда не проявляет уважения и часто пренебрегает вашим мнением, то это прямое указание на то, что у него к вам нет тёплых чувств. Потому что любящий человек будет стараться не ранить свою вторую половинку, так как ему очень важно, чтобы ей рядом с ним было комфортно и уютно. Уделённое вам время. Если мужчина практически никогда не может найти на вас время, потому что в приоритете у него работа, друзья, поездки или же ещё что-либо, то вы ему просто безразличны и неинтересны. Когда же парень боится обязательств, то он склонен исчезать, но находясь рядом, всегда находит время, чтобы полностью быть поглощённым вами – исполняет ваши желания, планирует выходные так, как удобно было бы вам и, конечно, старается радовать вас, потому что ему очень приятно быть с вами. Приверженность делам и другим людям. Обратите внимание на то, как он ведёт себя с остальными людьми и относится к делам. Уверенный и волевой? Значит, именно вы для него неинтересны. Он появляется рядом, только когда скучно. Когда же он постоянно борется с ответственностью и обязательствами, то и с вами та же история. Просто постарайтесь его понять и поддержать. Аргументация – показатель его чувств. Ссоры — это норма в любых отношениях, но они не должны быть болезненными. Нужно посмотреть, как парень ведёт себя после конфликта, говоря что-то неприятное в ваш адрес. С проблемами с обязательствами мужчина будет переживать, что сказал что-то обидное, и постарается исправиться. Если же вы ему неинтересны, то он будет продолжать в том же духе – оскорбления в его случае – такой приём, чтобы оттолкнуть вас от себя. Он даже может ждать от вас извинения, так как именно вы его довели до злости. Время без вас. Если у мужчины страхи перед обязательствами, то он всегда найдёт возможность написать вам или позвонить. Правда, это может быть редко, но не менее раза в месяц или два. Он всегда реагирует на ваши посты, ставя лайки или даже комментируя в виде смайлов, тем самым пассивно присутствуя рядом. Незаинтересованный парень обычно не пишет первым и отвечает через длительное время, даже через полгода может ответить. Разговоры всегда бездушные и невесёлые. Он также никогда не проверяет ваши социальные сети, не ставит лайки и не смотрит ваши посты. Планирование мероприятий. Это может сбивать с толку, так как оба типа парней склонны отменять планы. Люди, испытывающие страх перед обязательствами, как правило, отменяют планы и никогда далеко не планируют, но выходные для них посильны. Чего нельзя сказать о том, кому вы неинтересны. Он ничего и никогда не планирует с вами. И даже если пообещал что-то, может отменить в самый последний момент, даже не задумываясь о том, что вас тем самым ранит. Такой парень находит причины, чтобы не проводить с вами много времени. Качество разговора. Интересные длительные беседы — отличный вариант наладить связь. Вот почему разговор — это всегда первый этап любых отношений. Мужчина с фобиями перед обязательствами не станет открыто говорить о своих чувствах, страшась быть отвергнутым. Однако разговоры об общих хобби или схожих интересах он готов вести весело и интересно, тем самым сближаясь с вами. Тот же, кому вы неинтересны, не будет волноваться о том, как поддержать с вами беседу. Все разговоры с ним поверхностны. Поведение в постели. Парень, испытывающий проблемы с обязательствами, заинтересован в интиме, но может опасаться строить близкие отношения. Он избегает близости - частых объятий, поцелуев или поглаживаний на людях, однако при этом крайне заинтересован в половом акте. Незаинтересованный мужчина в большинстве случаев будет избегать любой формы близости: и физической, и эмоциональной. Поэтому интим ему не интересен. Прошлые отношения. Когда парень боится обязательств, то предыдущие отношения его были либо короткими, либо токсичными. Если вы узнаете, что его прошлая связь продлилась всего 2-3 месяца, то это, однозначно, проблемы с обязательствами. Если у него были какие-либо длительные, серьёзные и преданные отношения, это лишь говорит о том, что вы ему не интересны.

Так что же делать, когда в вашей жизни появляется такой мужчина, независимо, интересны ли вы ему или же у него проблемы с обязательствами? Поставить вовремя точку на отношениях, потому что они не принесут положительный результат. Но если у вас большая любовь, то с парнем с фобиями перед обязательствами можно ещё поработать. Второй же случай – безнадёжен!