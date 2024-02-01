11 причин, по которым парни нервничают рядом с вами

Существует масса причин, почему парни начинают нервничать в присутствии прекрасного пола, начиная от страха быть отвергнутым и заканчивая страхом перед внешностью, умом и социальным статусом девушки. Если вы хотите разобраться, по какой причине заставляете волноваться мужчин, то психологи выявили целых 11.

11 «почему мужчина нервничает рядом с вами»

Он влюблён в вас. Парни, влюблённые в вас, почти гарантированно будут нервничать в вашем присутствии. Даже если они этого не осознают, если вы им действительно нравитесь, они ведут себя с вами совсем не так, как с другими девушками. Более того, даже когда они прикладывают массу усилий, чтобы выглядеть крутыми, вы всё равно сможете заметить подобную нервозность, если присмотритесь к ним внимательно. Потные ладони, отводимые от вас глаза после короткого контакта, красные щёки, ёрзание и неожиданный смех без причины — вот некоторые из самых ярких признаков того, что он волнуется, потому что влюблён. У него застенчивый характер. Есть немало парней, которые по-настоящему застенчивы и нежны. Они на 100 процентов будут нервничать рядом с вами. Чем больше вы им нравитесь, тем сильнее становится их нервозность. Шарканье ногами, потирание лица и рук и избегание прямого зрительного контакта с вами — вот несколько показателей того, что он просто застенчивый парень от природы, который нервничает рядом с вами. Ваша внешность его пугает. Будь он застенчивым парнем от природы или же, напротив, покорителем женских сердец, если он найдёт вашу внешность потрясающей, то будет нервничать. Женский образ часто действует на парней как криптонит: одна улыбка, один взгляд в глаза, а колени слабые и голова кружится. Если он по большей части крутой мачо, но рядом с вами краснеет и бледнеет, то он, скорее всего, нервничает из-за вашей внешности. У вас более высокий социальный статус, чем у него. Парни могут нервничать, когда у девушки более широкий круг друзей или более высокий социальный статус. Будь то в школе, в вузе, на работе или же по жизни, этого достаточно, чтобы оправдать нервное поведение парня. На самом деле нет более простой причины, чем эта: вы отличница, имеете более высокую должность на работе или более популярны, чем он, у него тут же возникает чувство, что вы круче него. Хороший способ справиться с такой нервозностью парня — это вам чаще смотреть в его глаза, много улыбаться и стараться не заставлять его чувствовать себя запуганным или незначительным. Он боится, что вы его осуждаете. Считается, что девушки беспокоятся о множестве глупых мелочей, когда дело касается отношений, но парни в этом вопросе особо не отличаются. Если он боится, что вы его в чём-то осуждаете, то будет нервничать всякий раз, когда всплывёт щепетильная тема. Он хочет у вас что-то узнать. Желание спросить вас о чём-то может довести парня до нервозности и беспокойства. Хочет ли он узнать, куда планируете идти учиться или об изменении статуса ваших отношений в социальных сетях, он может сильно волноваться из-за этого. Хорошая новость в том, что если вы ему действительно нравитесь и у него есть немного смелости, он в конце концов преодолеет своё беспокойство и спросит то, что хочет знать! Он боится, что он вам не понравится настоящий. Ещё одна довольно распространённая причина, по которой парни нервничают рядом с вами, заключается в том, что они просто беспокоятся, что вам не понравятся они настоящие. Если он думает, что вам не нравится его истинная сущность, возможно, он думает о том, как изменить свой внешний вид… что, очевидно, заставит его очень нервничать. Лучший способ избежать этого — дать ему понять, что вам много чего в нём нравится, и желательно указать, какие именно качества и черты внешности. Он хочет вам кое-что сказать. Иногда парни нервничают рядом с вами, потому что у них на уме есть что-то, чем они хотят поделиться с вами… но по какой-то причине чувствуют, что не могут или не должны этого делать. В этих случаях мужчины могут вести себя странно до тех пор, пока, наконец, не смогут высказать всё, что они хотят вам сказать. Он не умеет разговаривать с девушками. У некоторых это настолько плохо получается, что простое присутствие девушки превращает их разум в чёрные дыры, поглощающие все мысли, кроме «омг» и «я не знаю, что сказать». В таких ситуациях не знаешь, смеяться или плакать. Но в любом случае всё, что вы действительно можете сделать, это постараться не сделать им хуже. Улыбка и зрительный контакт могут помочь… или же заставить их покраснеть и забыть, что они собирались сказать дальше. Тут придётся действовать методом проб и ошибок. В его жизни что-то происходит. Никто не застрахован от крутых поворотов, которые жизнь подбрасывает всем, и парням в том числе. Когда в их жизни что-то происходит, они могут нервничать и даже волноваться из-за вас. Такое поведение может показаться неожиданным, и вы начнёте задаваться вопросом, что вы делаете не так. Правда в том, что вы мало что сможете сделать, кроме как быть рядом с ним и ждать, когда буря пройдёт. Он думает о том, чтобы сделать шаг. Прямо перед тем, как парни наберутся смелости сделать первый шаг, будь то взять вас за руку или поцеловать в щеку, они могут проявить некоторую нервозность. Если он подумывает о том, чтобы коснуться вас, он, скорее всего, будет всё больше и больше нервничать или краснеть от того, насколько ближе он подойдёт к вам физически. Если вы подозреваете, что это так, сделайте небольшой шаг к нему или даже просто попытайтесь установить зрительный контакт и удерживать его в течение нескольких секунд, этого может быть достаточно, чтобы помочь ему совершить прыжок.

Существует бесконечный список причин, по которым парни могут нервничать в вашем присутствии. Некоторые из наиболее распространённых факторов включают в себя симпатию к вам. Это абсолютно нормально. И, кстати, если ваш возлюбленный не нервничал из-за вас, вам следует задаться вопросом, насколько вы ему действительно нравитесь.