5 способов узнать, что парень к вам серьёзно относится

Вы когда-нибудь ходили на свидание, которое кажется вам настолько идеальным, что даже в голову приходит мысль: «Это то, о чём я так давно мечтала. Он – моя судьба!»? Но на самом деле это может быть совсем не так, ведь есть парни, которые умело играют обходительного и галантного ухажёра только ради случайной связи на пару раз, без обязательств. Если вы хотите узнать о его отношении к вам как можно раньше, а не после того, как вы уже познакомили его со всеми друзьями и родными, то просто следует проанализировать его поведение и отношение к вам.

Как узнать, что парень к вам серьёзно относится

Он всё время проводит с вами. Если парень готов отменить все свои занятия, тусовки и дела ради того, чтобы пообщаться с вами, то это первый признак того, что вы ему не безразличны. Можете даже провести проверку его чувств. Например, скажите, что не можете сегодня встретиться, а потом вдруг у вас появится возможность это сделать. Влюблённый мужчина постарается найти способ увидеться – откажется от своих планов или же пригласит вас туда, куда планировал пойти один. Если же он с радостью перенесёт встречу на следующий раз, то стоит задуматься, почему. Особенно, если это повторяется не единожды. Он пишет и звонит в течение дня. Если парень заинтересован в вас, то будет отвечать на все ваши сообщения все 24 часа. И, если вы попросите его перезвонить, то он тут же это сделает. Если же на ваши звонки, сообщения он реагирует не очень быстро, то, скорее всего, вы ему безразличны. Он ведёт задушевные беседы. Если через пару дней знакомства ваши разговоры перестают вертеться около банальных тем обсуждения фильмов, книг, музыки, а переходят на уровень более откровенных, то он точно заинтересован в вас. Разговоры о семье, детстве, друзьях и религиозных убеждениях - это лишь капля серьёзных тем, о которых вы можете говорить. Если же он их избегает, то, вероятно, вы для него не настолько интересны. Он обвиняет своих бывших. Когда парень в негативном ключе отзывается о своей прошлой пассии, то это означает либо то, что он недостаточно зрелая личность, чтобы справиться с отношениями, либо он – любитель обвинять окружающих в своих бедах. А это означает одно, что и в отношениях с вами он будет вести себя так же. У него здоровые отношения с семьёй и друзьями. Парень, поддерживающий крепкие семейные и дружественные отношения, способен и на здоровые романтические взаимоотношения. Кстати, даже любовь к домашнему питомцу говорит о готовности брать на себя обязательства. Поэтому постарайтесь уже на втором свидании поинтересоваться, как он проводит время с родственниками и приятелями. К тому же, немаловажно, в каких отношениях с девушками состоят его приятели. Если они преданы второй половинке, то высока вероятность, что и парень будет строить свои взаимоотношения с вами по такому же принципу.

Итак, прежде чем начинать романтические отношения, убедитесь, что парень готов взять на себя обязательства перед вами, а не просто провести пару весёлых вечерков. А помогут в этом 5 способов узнать, что парень к вам серьёзно относится.