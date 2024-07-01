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6 фактов, которые вы можете узнать о себе, посмотрев на своего партнёра

Ваша вторая половинка может быть очень схожим с вами, а может быть кардинально другим, но так как вы вместе, то согласно психологии, он однозначно начнёт «зеркалить» вас, подчёркивая ваши положительные и отрицательные качества. Психологи выделили 6 вещей, которые обычно партнёры перенимают друг у друга, а значит, глядя на него, можно понять, что вы представляете из себя.

 

6 фактов, которые вы можете узнать о себе, посмотрев на своего партнёра

 

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6 вещей, о которых расскажет поведение партнёра про вас

  1. Ваши приоритеты и потребности. Что для вас на первом месте? Друзья или работа? Семья или деньги? Карьера или же любовь? Сто процентов ваш партнёр будет иметь те же приоритеты, что и вы, поэтому не стоит удивляться, что он много работает. Ведь вы так давно мечтали о собственном доме. Или обижаться, что вторая половинка не любит, когда приходят гости. Давайте будем честны перед собой, вам же тоже приятнее провести время с семьёй, а не на тусовках. Если люди первоначально разные, то со временем они всё равно приходят к общим целям.
  2. Ваша личная ценность. Посмотрите, как к вам относится ваша вторая половинка. Спрашивает, как прошёл день? Что произошло на работе? Как вы себя чувствуете? Если всё так и есть, то значит, и вы так к себе относитесь. Ведь если вы привыкли о себе заботиться, то приучите к этому и своего партнёра. А как вы воспринимаете заботу о себе? Если она вас раздражает, так как вы привыкли сами решать все свои проблемы, то не стоит удивляться, что вторая половинка безразлична к вашему эмоциональному, физическому и психологическому состоянию. Вы сами приучили к этому.
  3. Ваше отношение к финансам. Мы привыкли, что деньги – это конфиденциальная тема. Но если и со второй половинкой вы стараетесь её не обсуждать, то у вас есть финансовый блок. Если парень скуп, и девушка строит с ним отношения, он «отражает» её внутренние дефициты. Надо подумать, в чём она себе отказывает, почему экономит, считает ли деньги позорными. А если партнёр щедрый, а девушка не может принимать это, потому что у неё создаётся ощущение, что она обязана, то ей нужно поработать над собой и над принятием ценностей.
  4. Личные границы и принятие окружающих. Ответьте себе, насколько ваш партнёр доминирует в постели или же там главенствуете вы? Так можно точно узнать и про роль в семье. Способны ли вы отказываться от экспериментов, которые вам не по душе? Или же будете подстраиваться под партнёра из страха не оправдать его ожидания? Тут можно чётко понять, как вы относитесь к своим личным границам. Готовы запустить на них чужих или же будете их отстаивать. С каждым человеком мы прокачиваем умение дать ему понять, что лучше ваше не трогать, или же пускаете его полностью в свою жизнь. И если ваша вторая половинка не переступает недозволенного вами, то можете быть спокойны – вы всегда на страже.
  5. Детская или взрослая позиция при решении конфликтов. Если вторая половинка инфантильна в спорные моменты, то союз либо закончится распадом, либо вы возьмёте на себя взрослую позицию. Когда мужчина проявляет себя в ссоре, как взрослый человек, а женщина – по-детски, то это указывает на то, что она ищет в отношениях отца.
  6. Молчание или болтливость. Очень часто в семье один много говорит, а другой – слушает. Поэтому, если ваша вторая половинка болтает так, словно он оратор на трибуне, то это точно указывает на то, что вы знатный молчун, который привык всё обдумывать, а не вещать о своих планах. Но дело в том, что это прекрасно, когда двое нашли друг друга. Значит, у них получится гармоничный союз.

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Посмотрите на своего партнёра – на его поведение, манеру общения и даже стиль одежды. Что-то не нравится? Значит, вы тоже себе не очень нравитесь, потому что мы всегда зеркалим друг друга.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
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