12 психологических отличий мужчин и женщин в отношениях

Не зря же говорят, что мужчина и женщина сравнимы с Землёй и Луной, вторые всегда повёрнуты к первым одной стороной, поэтому первые думают, что другой стороны нет, потому что она не видна. Но на самом деле она существует. Именно так можно объяснить отличия понимания разными полами отношений мужчины и женщины. Они по-разному ведут себя в паре, поэтому и возникают различия и проблемы в отношениях, с которыми нужно как можно раньше разобраться, чтобы в паре была полная гармония и взаимопонимание.

12 различий парней и девушек в отношениях

Для прекрасного пола важно, чтобы её вторая половинка понимала их и была бы на одной волне, парням же хочется, чтобы его уважали. Для него в приоритете ощущение своей значимости в отношениях. Парни привыкли думать логически, а женщины действуют эмоционально. Поэтому не стоит удивляться тому, что в паре сильный пол думает масштабно, а прекрасный – старается проанализировать все варианты решений, обращая внимание на детали. Девушка опирается на интуицию, которая ей всегда помогает, что в диковинку для мужчин. Для сильного пола важно построить успешную карьеру, а для их вторых половинок в приоритете семья и дети. Мужчина не понимает, почему его вторая половинка ему не доверяет и не принимает его таковым, каков он есть, звонит постоянно, перепроверяя, правильно ли он выполняет её поручение. Он считает, что такое поведение указывает на то, что она о нём не самого лестного мнения. Для женщин же постоянный контроль – это забота о своём любимом. В стрессовых ситуациях прекрасный пол привык поведать о проблемах всем своим подругам и родным, сильный же пол предпочитает прожить стресс самостоятельно, часто с бутылкой алкоголя, и лишь через длительный промежуток времени рассказать о нём второй половинке. Мужчина ненавидит, когда ему дают советы. Он их воспринимает только тогда, когда сам попросит об этом. В других случаях они для него - навязчивый и раздражающий фактор. Женщины к советам относятся лояльно. И даже с удовольствием их слушают. У женщин смена настроения в течение дня – норма, которая связана с их особенностями психики. Поэтому им так важно, чтобы вторая половинка была с ними на одной эмоциональной волне. Любимый мужчина должен выслушать и обсудить все переживания. Для сильного пола разговоры по душам – пытке подобны. Они привыкли говорить сугубо по делу. Самооценка девушки сильно зависит от мнения окружающих, поэтому ей так важно слышать постоянно комплименты от своего любимого человека. Они повышают её самооценку. Парням тоже приятно, когда их хвалят, но они и сами могут найти причины для гордости собой. У прекрасного пола очень сильно развито чувство осторожности. Чего нельзя сказать о парнях. Они с радостью увлекаются экстремальными видами спорта. Объясняется этот фактор тем, что в мужском организме интенсивнее вырабатывается тестостерон и адреналин, который блокирует чувство страха перед рискованными делами – высокие скорости, опасные препятствия, лазание по горам и многое другое. Женщины спокойно живут с одним и тем же партнёром на протяжении всей своей жизни, даже не помышляя об изменах. Мужчины же, возможно, и стараются держать себя в руках, но против природы не пойдёшь. Дело в том, что мужская полигамность заложена на генетическом уровне. Если прекрасный пол может зачать ребёнка только раз в месяц, то сильный за одно семяизвержение может воспроизвести огромное количество потомков. К тому же, женщины способны быть матерью максимум до 50 лет, а мужчины – до старости. Различная реакция на опасность – пожар, ограбление или же разрушения, вызванные стихией, военными действиями – объясняется тем, что у разных полов вырабатываются разные гормоны. У женщин они вызывают плач, панику, ступор, а у мужчин – желание бросаться всех спасать. Не стоит обвинять друг друга в этом. Просто надо принять, как данность. В ссоре женщины привыкли оставлять последнее слово за собой. Если же вторая половинка решит изменить это правило, то это чревато развитием нового конфликта. Поэтому парням лучше промолчать и подождать, когда любимая отойдёт.

Мужчины и женщины не могут друг без друга, но и вместе им тяжело. И только постоянная работа над отношениями поможет их сделать гармоничными и мирными.