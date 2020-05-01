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8 причин, почему женщины влюбляются в «плохих парней»

Бесполезно отрицать, что большинство женщин любят «плохих парней», ведь с ними испытываешь чувство, как будто ходишь по острию бритвы, - непредсказуемые, смелые, обаятельные, поэтому могут вскружить голову любой девушке. Их обожают,даже несмотря на то, что они редко выполняют свои обещания, никогда не помнят о романтических датах и тем более о дне рождении любимой. Напрашивается вопрос, почему? Оказывается, есть 8 причин, почему женщины влюбляются в «плохих парней».

 

8 причин, почему женщины влюбляются в «плохих парней»

 

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Зачем женщин влюбляются плохих мужчин?

  1. Исправление. Каждая девушка считает, что с легкостью изменит в лучшую сторону свою вторую половинку. И то, что ее возлюбленный плохиш, не является преградой. Наоборот, это ее подзадоривает, значит, планка будет выше и результат круче. Однако нужно понимать, что изменить человека очень сложно, просто находясь рядом с ним. Это большой труд, с которым не каждая способна справиться.
  2. Запретный плод – сладок. Скорее всего, тут срабатывает принцип, что «плохой парень» - это парень, с которым запрещается общаться, но от этого общения с ним хочется еще больше. Иногда кажется, что чем хуже себя ведет мужчина, тем сильнее у девушки желание быть с ним рядом. Из-за какого-то странного механизма в голове она отвергает тех, кто звонит каждый день, кто мил и заботлив, предпочитая высокомерных парней. Именно их отсутствие интереса и движет прекрасным полом: она должна покорить его, это ее единственная цель.
  3. Авантюризм. Такие мужчины заставляют девушек  пережить незабываемые моменты - классический «плохой парень» способен на любые авантюрные поступки – прыгнуть с парашюта, подарить 100 роз, нарвав их на городской клумбе, подвергая себя опасности, или же угнать машину. Каждый опыт с ними будет стимулирующим и уникальным, девушки оказываются рядом с таким парнем в нелепых ситуациях, и именно это и делает их счастливыми.
  4. Романтические жесты. Плохой парень никогда не спрашивает разрешения поцеловать или обнять девушку, он это делает спонтанно, что не может позволить себе стеснительный человек, даже влюбленный по уши в свою избранницу. Прекрасный же пол может даже упасть в обморок от джентельменских манер плохиша, сделавшего романтический сюрприз.
  5. Цветок в цветнике. Каждая девушка считает себя самой прекрасной и лучшей, однако если на нее обратил внимание «плохой парень», то это доказательство, что он ее выделил на фоне других, как самый яркий цветок среди цветника. И остальные представительницы «розария» спешат поздравить с такой удачей, тем самым оказывая на нее давление, из-за которого выбранный «цветочек» и боится отказать такому парню, о котором все вокруг мечтают.
  6. Разгадать загадку. Считается, что такие мужчины – очень сложные для понимания люди. Но каждая женщина обожает быть «психологом», умеющим справиться с любой задачей. Она будет копаться в нем, чтобы понять, что же скрывается в его душе и что чувствует сердце. Но реальность такова, что ничего сложного в этих мужчинах нет. Им просто наплевать на отношения.
  7. Мятежность. Такие парни - прирожденные мятежники, а нарушение правил - это то, что больше всего привлекает женский пол, ведь рядом с ними они себя чувствует не такими, как все. К тому же, такое бунтарство женщинам придает уверенность, что плохиш сможет справиться с любой задачей, а значит, защитить свою возлюбленную.
  8. Настойчивость. У девушек нет другого выхода, как ответить «плохому парню»  взаимностью, ведь он буквально охотится за ней, пока не достигнет своей цели.

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Но эти 8 причин, почему женщины влюбляются в «плохих парней», не говорят о том, что все поголовно представительницы прекрасного пола предпочтут плохиша. Масса девчонок, готовых к общению с теми, кто будет искренне и по-настоящему любить, окутывая заботой и нежностью.


 (голосов: 2)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 07:56

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