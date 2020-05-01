Бесполезно отрицать, что большинство женщин любят «плохих парней», ведь с ними испытываешь чувство, как будто ходишь по острию бритвы, - непредсказуемые, смелые, обаятельные, поэтому могут вскружить голову любой девушке. Их обожают,даже несмотря на то, что они редко выполняют свои обещания, никогда не помнят о романтических датах и тем более о дне рождении любимой. Напрашивается вопрос, почему? Оказывается, есть 8 причин, почему женщины влюбляются в «плохих парней».

Зачем женщин влюбляются плохих мужчин?

Исправление. Каждая девушка считает, что с легкостью изменит в лучшую сторону свою вторую половинку. И то, что ее возлюбленный плохиш, не является преградой. Наоборот, это ее подзадоривает, значит, планка будет выше и результат круче. Однако нужно понимать, что изменить человека очень сложно, просто находясь рядом с ним. Это большой труд, с которым не каждая способна справиться. Запретный плод – сладок. Скорее всего, тут срабатывает принцип, что «плохой парень» - это парень, с которым запрещается общаться, но от этого общения с ним хочется еще больше. Иногда кажется, что чем хуже себя ведет мужчина, тем сильнее у девушки желание быть с ним рядом. Из-за какого-то странного механизма в голове она отвергает тех, кто звонит каждый день, кто мил и заботлив, предпочитая высокомерных парней. Именно их отсутствие интереса и движет прекрасным полом: она должна покорить его, это ее единственная цель. Авантюризм. Такие мужчины заставляют девушек пережить незабываемые моменты - классический «плохой парень» способен на любые авантюрные поступки – прыгнуть с парашюта, подарить 100 роз, нарвав их на городской клумбе, подвергая себя опасности, или же угнать машину. Каждый опыт с ними будет стимулирующим и уникальным, девушки оказываются рядом с таким парнем в нелепых ситуациях, и именно это и делает их счастливыми. Романтические жесты. Плохой парень никогда не спрашивает разрешения поцеловать или обнять девушку, он это делает спонтанно, что не может позволить себе стеснительный человек, даже влюбленный по уши в свою избранницу. Прекрасный же пол может даже упасть в обморок от джентельменских манер плохиша, сделавшего романтический сюрприз. Цветок в цветнике. Каждая девушка считает себя самой прекрасной и лучшей, однако если на нее обратил внимание «плохой парень», то это доказательство, что он ее выделил на фоне других, как самый яркий цветок среди цветника. И остальные представительницы «розария» спешат поздравить с такой удачей, тем самым оказывая на нее давление, из-за которого выбранный «цветочек» и боится отказать такому парню, о котором все вокруг мечтают. Разгадать загадку. Считается, что такие мужчины – очень сложные для понимания люди. Но каждая женщина обожает быть «психологом», умеющим справиться с любой задачей. Она будет копаться в нем, чтобы понять, что же скрывается в его душе и что чувствует сердце. Но реальность такова, что ничего сложного в этих мужчинах нет. Им просто наплевать на отношения. Мятежность. Такие парни - прирожденные мятежники, а нарушение правил - это то, что больше всего привлекает женский пол, ведь рядом с ними они себя чувствует не такими, как все. К тому же, такое бунтарство женщинам придает уверенность, что плохиш сможет справиться с любой задачей, а значит, защитить свою возлюбленную. Настойчивость. У девушек нет другого выхода, как ответить «плохому парню» взаимностью, ведь он буквально охотится за ней, пока не достигнет своей цели.

Но эти 8 причин, почему женщины влюбляются в «плохих парней», не говорят о том, что все поголовно представительницы прекрасного пола предпочтут плохиша. Масса девчонок, готовых к общению с теми, кто будет искренне и по-настоящему любить, окутывая заботой и нежностью.