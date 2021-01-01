ТОП-5: Почему ты продолжаешь влюбляться в парней, которые тебя не любят?

Сколько примеров, когда женщины влюбляются в мужчин, не отвечающих взаимностью, а потом мучаются от боли безответных чувств. И такие отношения повторяются снова и снова. Как считают психологи, на это есть несколько причин, избавившись от которых, появится шанс найти свою настоящую любовь.

5 причин, почему ты продолжаешь влюбляться в парней, которые тебя не любят

Выдавать желаемое за действительное. Ты оказываешься в ловушке безответных чувств по причине того, что привыкла «подстраивать» под себя образ своего мужчины, придавая ему несуществующие черты характера, мысли и действия. Это чем-то напоминает сказку, в которой волшебница даёт девице зелье, чтобы пробудить в понравившемся парне к ней любовь. Но в реальной жизни такая проекция несуществующих качеств на объект обожания приводит к печальным последствиям. Кстати, часто такое бывает, когда девушка не живёт вместе с понравившимся мужчиной, видя его от случая к случаю. Драматизм. Если ты принадлежишь к девушкам, которые любят всё драматизировать, то неудивительно, что и в любви ты ищешь того же. Безответные чувства тебя пьянят, ради них ты готова даже пройти через боль разочарования. Ведь если парень тебе ответит взаимностью, это чревато скукой и обыденностью, поэтому ты и выбираешь того, за которым придётся гнаться, строя планы, как достичь своей цели, и тем самым подстёгивая себя к новым действиям, придающим жизни некую изюминку. Это состояние можно назвать «романтическим кайфом», вызывающим сильные эмоции и разбавляющим уныние повседневности. Страх близости. Некоторые девушки стараются избегать сильных чувств только потому, что боятся быть ранеными. Если ты принадлежишь к этой категории, то это как раз и объясняет, почему влюбляешься безответно. Добиваясь мужчину, не испытывающего к тебе взаимность, ты получаешь сильные эмоции от страстных чувств влюблённости, но при этом избегаешь обязательств, а значит, и не даёшь себя ранить. Зацикленность на прошлом. Если у тебя был тяжёлый опыт любовного разочарования и неудачи, а именно насилия, как физического, так и эмоционального, то неразделённые чувства дают возможность чувствовать себя лишь влюблённой, но не полностью поглощённой любовью. Такие отношения не убивают, а только немного ранят, ведь первоначально ты сама готова к тому, что они не приведут ни к чему серьёзному. Гормоны. Задумайся, всегда ли в твоей жизни была безответная любовь? Есть большая вероятность, что на твоё желание влюбляться в мужчин, которые не отвечают взаимностью, повлияла гормональная перестройка организма. Мало кто замечает, насколько наши органы связаны друг с другом, но если начинает давать сбои щитовидная железа или же половые органы, то есть вероятность, что и мозг с сердцем начинают работать по-другому. Поэтому стоит провериться у специалиста и, возможно, наладив работу этих органов, получится изменить в лучшую сторону и свою личную жизнь.

Любое из перечисленных выше условий может стать причиной безответной любви, но это не значит, что найдя объяснение, почему не складываются отношения, нужно продолжать жить с этим. Нет, нет и ещё раз нет. Надо рискнуть и попробовать полюбить и быть любимой.