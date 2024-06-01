7 знаков Зодиака, которым нельзя звонить в случае чрезвычайной ситуации

Есть знаки Зодиака, с которыми приятно дружить, вести общее дело или же строить любовные отношения, но им не стоит звонить в чрезвычайной ситуации. Потому что в критические моменты они либо находят причину, чтобы не помогать, либо теряются и паникуют, либо очень раздражаются. Итак, к кому не стоит бежать за помощью, когда наступила чёрная полоса.

Топ-7 зодиакальных созвездий, к которым не стоит обращаться в сложные моменты

Лев. Свирепый Лев известен своим лидерством и притягательностью, но, когда дело доходит до чрезвычайных ситуаций, он не самый лучший человек, к которому стоит обращаться в сложные моменты. Этот знак склонен отдавать предпочтение позитивному вниманию, и может плохо реагировать на критические ситуации, становясь раздражительным или тревожным. Всё-таки в непростое время желательно поискать помощи у других, а потом, когда всё наладится, Лев тут же будет рядом, чтобы отпраздновать победу или решение проблемы.

Стрелец. Этот знак известен своим авантюрным духом и желанием исследовать мир. Однако эта же склонность к независимости может привести к тому, что он не захочет отвечать на ваши звонки в критический момент. Стрелец может быть слишком занят планированием следующего приключения, чтобы сосредоточиться на неотложной чрезвычайной ситуации, тем более не касающейся его. Поэтому в такие моменты вовсе не рекомендуется обращаться к Стрельцу, чтобы не потерять с ним отношения навсегда. Он очень не любит, когда его напрягают, старается тут же отстраниться от тех, кто мешает ему жить и дышать полной грудью.

Рыбы. Они известны своей чувствительностью и сочувствием, но в стрессовых ситуациях их легко захлёстывают эмоции. Поэтому они и не смогут обеспечить вам ясность мысли, которая нужна больше всего в такие моменты. Если вы ищете рационального руководства, возможно, вам стоит поискать другой знак. А вот полить слёзы и пожалеть себя всегда можно с Рыбой – она вспомнит все печальные случаи, которые произошли с ней или её знакомыми, тем самым «подливая огонь» в ваш костёр грусти и печали. Но по-другому представители этого созвездия не могут, поэтому и не стоит на них обижаться и ждать помощи.

Рак. Представители этого знака Зодиака известны своей преданностью семье и близким, но эта же привязанность может заставить их действовать импульсивно в чрезвычайных ситуациях, не до конца оценивая последствия своих действий. Они могут принимать решения, основываясь на эмоциях, а не на логике, которая в такие моменты как раз нужнее всего. Поэтому, если вы не желаете наломать дров, то важно найти человека другого знака Зодиака, который будет вести себя рационально и обдуманно, давая верные советы, помогающие найти выход, а не действовать эмоционально.

Телец. Рождённые под этим зодиакальным созвездием известны своим упрямством и сопротивлением переменам. Если вам нужен кто-то, кто быстро адаптируется к меняющейся ситуации, Телец может оказаться не лучшим выбором. Представители этого знака Зодиака могут неохотно принимать быстрые решения или приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам. Зато он сможет по полочкам разложить, как лучше вести себя, чтобы снова не попасть в сложную ситуацию, потому что анализировать Тельцы точно умеют.

Весы. Весы — знак, который постоянно ищет баланса и гармонии в отношениях. Однако в чрезвычайных ситуациях они могут быть нерешительными и неспособными принять быстрое решение, вместо этого пытаясь выступить посредником между вовлечёнными сторонами. Этот подход может оказаться неприемлемым, когда время имеет решающее значение. Если вам нужен тот, кто не будет ходить вокруг да около, а тут же найдёт выход из непростой ситуации, то лучше поискать его среди других знаков Зодиака. Весы же потом, когда всё решится, обязательно дадут волю своему ораторскому искусству, чтобы рассказать, как нужно было делать, а от чего всё же стоило отказаться в принятии окончательного решения.

Водолей. Они известны своей индивидуальностью и уникальным взглядом на мир. Эта независимость может заставить их неохотно отвечать на ваши вызовы в случае необходимости экстренной помощи, поскольку они могут посчитать ситуацию слишком «традиционной», по крайней мере, на их вкус. Вам может быть трудно убедить их предложить практическую помощь. Им проще давать советы, а потом уже укорять, почему вы поступили неправильно, ведь наверняка было правильное решение, которые вы не нашли по какой-то непонятной для всех причине. Но если им задать вопрос, почему они не помогли его найти, Водолей тут же замнёт эту тему и начнёт рассказывать совершенно о другом.

Как видите, помочь в чрезвычайной ситуации могут немногие, а лишь единицы, к которым нужно обязательно обращаться за помощью. Остальных же лучше не трогать, а действовать самостоятельно.