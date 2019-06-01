Тем, кто понимает особенности характера партнёра, отношения строить значительно проще. Это касается и любви, и бизнеса, и бытовой сферы. Вовсе не обязательно быть психологом, подсказки можно найти в гороскопе. Ориентир от звёзд, облегчающий жизнь, – 3 знака зодиака, которым вы никогда не должны верить. Предлагаем список потенциальных обманщиков с врождённым желанием лгать. Будьте осторожны с теми, кому покровительствуют перечисленные ниже созвездия!

Каким знакам зодиака нельзя верить?

1. Весы

Представителей этого знака зодиака нельзя считать лжецами в буквальном понимании, но по природе своей они постоянно не договаривают, обожают окутывать себя завесой тайны.

Подопечные Венеры знают толк в плотских наслаждениях, в брак вступают с теми, кто сможет закрыть глаза, сделав вид, что не замечает их регулярные измены.

Весы любят деньги, но не хотят работать, они склонны к незаконному обогащению, а значит, хитры и находчивы. Профессии, связанные с физическим трудом, им однозначно не подходят. В бизнесе подбирают партнёров, которыми можно легко манипулировать. Свой вклад «отрабатывают», просчитывая успешные сложные комбинации-многоходовки.

Учитывая особенности характера, Весы успешны в политике и юриспруденции. С ними полезно приятельствовать, но не заводить доверительных отношений.

2. Близнецы

Двуликие с рождения, и ничего с этим не поделаешь. Склонность к обману заметна у Близнецов с детства, по мере взросления эта особенность характера только прогрессирует.

Любимчики непоседливого Меркурия могут быть хорошими мужьями и жёнами для тех, кто примет двойственность их натуры, сможет прощать склонность к лёгкому флирту, серьёзно отнесётся к разнообразию в удовольствиях и интимных играх.

Рутинная работа не для Близнецов, хотя представители этого знака трудоспособны. С ними можно иметь дело в бизнесе, умело управляя их ловкостью, изворотливостью, даром убеждения, но не подпуская к финансам. Кроме того, представители этого знака отличаются осторожностью, каждому своему действию они готовы представить хорошо подготовленное и логичное обоснование.

Особенно успешны Близнецы в торговле и журналистике. Дружить с ними можно, но лучше быть начеку, не доверяя сокровенного.

3. Рыбы

Владельцы неординарного воображения, родившиеся под покровительством Нептуна, - мастера сложнейших интриг, профессионалы замысловатых жизненных хитросплетений. С невероятной лёгкостью создают выгодные им иллюзии, добиваясь доверия даже циничных скептиков.

В нашем списке 3-х знаков зодиака, которым вы никогда не должны верить, Рыбы на последнем месте лишь потому, что редко лгут ради собственной выгоды или обогащения. Своё мастерство они, как правило, реализовывают с целью скрыть любовные похождения, либо во благо друзей и близких.

Принципиальное отличие представителей этого знака от вышеупомянутых лжецов в том, что они верят в свой же обман, втягиваются в него, не понимая в итоге, в чём исходно была правда.

Рыбы великолепно реализовывают интеллектуальный потенциал в творчестве и на руководящих должностях. Дружить с ними легко и приятно, но в брак вступать следует только в случае, если вы не ревнивы.

Учтите, гороскоп – лишь мудрая подсказка, но не руководство к действию. Зная 3 знака зодиака, которым нельзя доверять, вы сможете правильно смоделировать дальнейшие отношения с близкими и знакомыми, родившимися под протекцией перечисленных созвездий. Предупреждён - значит вооружён!