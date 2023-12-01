5 знаков Зодиака, которые ценят друзей выше семейных уз

Кто-то из людей на первое место ставит семью. Ради неё они готовы даже отказаться от перспективной работы, карьеры, растущей в гору, любимого хобби и общения с давними приятелями. Но есть и второй тип, для которого нет ничего важнее, чем его друзья. Обычно к нему принадлежат 5 зодиакальных созвездий. Кто же они?

Топ-5 зодиакальных созвездий, для которых друзья важнее семьи

Овен. Представители этого знака Зодиака известны своим смелым и авантюрным духом. Они ценят острые ощущения от прокладывания новых путей и преодоления трудностей вместе со своими избранными товарищами. Несмотря на то, что семейные узы имеют для них огромное значение, всё же больше них Овен ценит друзей, которые разделяют его интерес к жизни, непосредственность и беззастенчивую страсть. Этот знак ищет товарищей, соответствующих его пылкой энергии, создавая неразрывную связь взаимного уважения и поддержки. Близнецы. Они легко находят язык с любым человеком, независимо от его характера, темперамента, социального статуса и жизненных ценностей. Их врождённое любопытство жаждет разнообразного опыта, что побуждает Близнецов формировать глубокие связи с друзьями, которые предлагают интеллектуальную стимуляцию и постоянное общение. Хотя семья всегда стоит на главном месте, всё же комфортнее себя Близнецы чувствуют среди друзей, перед которыми нет столько обязательств, как перед родными людьми. Весы. Естественные миротворцы, стремящиеся к балансу и гармонии во всех аспектах жизни. Хотя семейные узы имеют для них важное значение, Весы склонны тяготеть к друзьям, которые привносят равновесие в их мир. Они дорожат теми, кто разделяет их любовь к красоте, искусству и прекрасным вещам, создавая гармоничную синергию, дополняющую утончённый вкус представителей этого созвездия. Только в дружеском кругу рождённые под данным созвездием могут показать свои слабости, недостатки и рассказать сокровенное, чего никогда не позволят себе при родственниках. Стрелец. Этот знак обожает свою семью, ради неё готов на многое, но всё же на первом месте у него всегда друзья, с которыми он пойдёт и в огонь, и в воду, а также в разные приключения. Как правило, с ними Стрелец знаком давно – в школе, университете или же на первой работе, ведь только с проверенными годами и обстоятельствами людьми он может быть самим собой. Именно они видели его печали и разочарования, влюблённости и пылкие чувства, именно перед ними он не играет подходящую для определённой ситуации роль, как привык делать в кругу чужих для него людей, в который, кстати, нередко входят и родственники. Водолей. Друзья для представителей данного знака Зодиака – это не просто компаньоны, но и соратники-мечтатели и творцы перемен. Хотя семейные узы ценятся Водолеями и ставятся на главное место в жизни, но часто глубокую связь этот зодиакальный знак находит с друзьями, которые разделяют его идеалы, раздвигают границы и бросают вызов статус-кво. Но как только друг перестаёт поддерживать во всём Водолея, даже в глупых и бессмысленных затеях, он тут же переходит в круг чужаков, с которыми связь постепенно теряется, притом навсегда.

На самом деле, не только эти 5 знаков Зодиака ценят друзей выше семейных уз, у каждого зодиакального созвездия найдутся представители, для которых дружба важнее семьи, но их не очень много, в отличие от вышеуказанных созвездий.