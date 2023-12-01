Гороскопы и предсказания » Знаки Зодиака » 5 знаков Зодиака, которые ценят друзей выше семейных уз

5 знаков Зодиака, которые ценят друзей выше семейных уз

Кто-то из людей на первое место ставит семью. Ради неё они готовы даже отказаться от перспективной работы, карьеры, растущей в гору, любимого хобби и общения с давними приятелями. Но есть и второй тип, для которого нет ничего важнее, чем его друзья. Обычно к нему принадлежат 5 зодиакальных созвездий. Кто же они?

 

5 знаков Зодиака, которые ценят друзей выше семейных уз

 

Смотрите также: Топ-5 самых душевных знаков Зодиака.

Топ-5 зодиакальных созвездий, для которых друзья важнее семьи

  1. Овен. Представители этого знака Зодиака известны своим смелым и авантюрным духом. Они ценят острые ощущения от прокладывания новых путей и преодоления трудностей вместе со своими избранными товарищами. Несмотря на то, что семейные узы имеют для них огромное значение, всё же больше них Овен ценит друзей, которые разделяют его интерес к жизни, непосредственность и беззастенчивую страсть. Этот знак ищет товарищей, соответствующих его пылкой энергии, создавая неразрывную связь взаимного уважения и поддержки.
  2. Близнецы. Они легко находят язык с любым человеком, независимо от его характера, темперамента, социального статуса и жизненных ценностей. Их врождённое любопытство жаждет разнообразного опыта, что побуждает Близнецов формировать глубокие связи с друзьями, которые предлагают интеллектуальную стимуляцию и постоянное общение. Хотя семья всегда стоит на главном месте, всё же комфортнее себя Близнецы чувствуют среди друзей, перед которыми нет столько обязательств, как перед родными людьми.
  3. Весы. Естественные миротворцы, стремящиеся к балансу и гармонии во всех аспектах жизни. Хотя семейные узы имеют для них важное значение, Весы склонны тяготеть к друзьям, которые привносят равновесие в их мир. Они дорожат теми, кто разделяет их любовь к красоте, искусству и прекрасным вещам, создавая гармоничную синергию, дополняющую утончённый вкус представителей этого созвездия. Только в дружеском кругу рождённые под данным созвездием могут показать свои слабости, недостатки и рассказать сокровенное, чего никогда не позволят себе при родственниках.
  4. Стрелец. Этот знак обожает свою семью, ради неё готов на многое, но всё же на первом месте у него всегда друзья, с которыми он пойдёт и в огонь, и в воду, а также в разные приключения. Как правило, с ними Стрелец знаком давно – в школе, университете или же на первой работе, ведь только с проверенными годами и обстоятельствами людьми он может быть самим собой. Именно они видели его печали и разочарования, влюблённости и пылкие чувства, именно перед ними он не играет подходящую для определённой ситуации роль, как привык делать в кругу чужих для него людей, в который, кстати, нередко входят и родственники.
  5. Водолей. Друзья для представителей данного знака Зодиака – это не просто компаньоны, но и соратники-мечтатели и творцы перемен. Хотя семейные узы ценятся Водолеями и ставятся на главное место в жизни, но часто глубокую связь этот зодиакальный знак находит с друзьями, которые разделяют его идеалы, раздвигают границы и бросают вызов статус-кво. Но как только друг перестаёт поддерживать во всём Водолея, даже в глупых и бессмысленных затеях, он тут же переходит в круг чужаков, с которыми связь постепенно теряется, притом навсегда.

Смотрите также: ТОП-5: Самые популярные знаки Зодиака.

 

На самом деле, не только эти 5 знаков Зодиака ценят друзей выше семейных уз, у каждого зодиакального созвездия найдутся представители, для которых дружба важнее семьи, но их не очень много, в отличие от вышеуказанных созвездий.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:11

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2023 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2023 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Гороскопы и прогнозы на 2023 год Гороскопы 2023
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год
Актуально
Новый год 2024 Новый год 2024
Канал Синьорины в Дзене
Поиск