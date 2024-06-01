6 вещей, которые сразу делают женщину непривлекательной

Никогда не задумывались, что обсуждают мужчины на своих форумах? Думаете, рыбалку, машины или ищут советы, как стать брутальным? Безусловно, такие темы у них возникают, но всё же одной из частых тем является «женские качества, которые делают любую девушку непривлекательной». Как оказалось, их не так уж и мало.

6 качеств, делающих женщин непривлекательными

Она грубо обращается с окружающими. Оказывается, для представителей сильного пола важно, чтобы их девушка умела коммуницировать с окружающими, так как высокомерие тут же отталкивает. Даже если с парнем она и ведёт себя внимательно, нежно и заботливо, но при подходе официанта начинает закатывать глаза, её парню явно это не понравится. Многие мужчины так и пишут на форумах, что не уважают девушек-грубиянок, так как общение с окружающими может о многом рассказать. Как рассказал один парень, он прямо влюбился в милую девушку на первом их свидании, но, когда гардеробщик в театре дал ей не её пальто, она превратилась в злобного гнома, который на всех кричал и обзывал, и это навсегда его оттолкнуло от неё. Больше парень не хотел с ней встречаться. Она хочет казаться недоступной. Никто не спорит, что загадочность в девушке – это очень привлекательно, но только в начале отношений. Но после нескольких свиданий всё же нужно перестать играть роли, а стать самой собой. Потому что мужчинам очень быстро надоедает «разгадывать» женские желания и капризы. Он ждёт, что их отношения будут понятными и честными, иначе не имеет смысла их продолжать. Она не берёт на себя ответственность за свои поступки. Большинство представительниц прекрасного пола привыкли делегировать ответственность на парней, объясняя это тем, что мужчинам нравится главенствовать и заботиться о любимой. Доля правды в этом есть, но всё же не стоит делать так, как будто без сильного пола она не способна ни на что. Парням нравятся самостоятельные девушки, которые могут быть уязвимыми и мягкими, но не 24/7. Всё должно быть в меру. Один мужчина объяснил своё расставание с любимой тем, что она на втором году их отношений просто перестала принимать какие-либо самостоятельные решения, предпочитая, чтобы во всём разбирался он. Она же – просто красивая женщина, которую должно любить, холить и лелеять. Парню это надоело, и он поставил точку на их отношениях. Она негативно говорит о других женщинах. Парни всегда с интересом смотрят, как девушки коммуницируют друг с другом. Им нравится наблюдать за разными «фишечками» дружбы прекрасного пола, которые недоступны парням. И если у девушки много подруг, то это, по мужскому мнению, указывает на её хороший характер. Полное отсутствие, напротив, на то, что с ней никто не хочет общаться потому, что она довольно сложный человек. Своей историей поделился один парень, который решил расстаться с девушкой потому, что она была одинокой и хотела проводить всё свободное время только с ним. Он вынужден был отдалиться от своих друзей, родных и близких, зациклился на ней. Очень скоро он не выдержал такое положение дел и ушёл от одиночки, негативно отзывающейся обо всех девушках. Она слишком громкая. Женщин бесят парни, являющиеся любимчиками окружающих, которые привлекают к себе внимание. Оказалось, что это касается и мужчин. Они не любят барышень, затмевающих всех своим присутствием. Есть даже мужские форумы, на которых представители сильного пола делятся тем, что именно такие девушки разбили им сердце. И тут не ясно, кто виновник разрыва — женщина, не уважающая своего парня, или он, у которого однозначно низкая самооценка. Один парень рассказал, что девушка всегда была в центре внимания, забывая о своём любимом. В конце концов, он не выдержал такого отношения к себе и ушёл от неё. Она инфантильна. Большинство девушек думают, что детское поведение и притворная непринуждённость тут же привлекут мужчин. Конечно, некоторые парни попадаются на этот крючок, но многие всё же чаще недоумевают, чем умиляются. Женщина, ведущая себя, как ребёнок, скорее всего, просто слишком инфантильна, что указывает на её манипуляции. А это уже «красный» флаг для парней.

Именно эти 6 вещей, которые, по мнению мужчин, сразу делают девушку непривлекательной, лучше не делать. Иначе можно остаток жизни провести в одиночестве или же с парнем без своего мнения, которым отлично манипулировать, но за которым не спрячешься, как за каменной стеной!