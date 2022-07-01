5 вещей, которые делают девушку непривлекательной для парней

Это правда, что иногда «любовь слепа» и, если мужчина любит, то не обратит внимание, даже когда любимая с взлохмаченными волосами, без макияжа, в флисовой пижаме. Но есть несколько вещей, которые делают женщину действительно непривлекательной для второй половинки, даже если он привык к различным метаморфозам любимой.

Топ-5 женских вещей, отталкивающих парней

Сальные волосы. Они сами по себе неприятны, а в глазах мужчины и подавно. Ореол жира, застаивающийся у корней волос, и выглядит ужасно, и запах имеет неприятный. Чтобы не допустить этого, нужно мыть голову хотя бы раз в три дня, и обязательно перед свиданием с парнем. Обладательницы жирного типа волос могут использовать сухой шампунь, а также применять косметические или народные средства, которые решают эту проблему. Излишек макияжа. Есть парни, которые предпочитают натуральность в женщинах, а есть, кто, напротив, любит, когда их вторая половинка всегда при параде. Но одно можно сказать однозначно, слишком насыщенный макияж, напоминающий клоунский окрас, не понравится ни одному мужчине. Поэтому не следует перебарщивать с тональным кремом, бронзатором и помадой. Неприятный запах изо рта. Никому не нравится целовать человека с неприятным запахом изо рта. К сожалению, иногда эта проблема не зависит от гигиены человека, бывает, что происходят сбои в организме, которые и создают эту проблему. Однако чистка зубов после каждого приёма пищи может помочь решить её. Неплохо иметь в своем арсенале и мятные леденцы – их можно рассосать перед свиданием, тем самым обезопасив себя от неприятностей во время общения с любимым. Усы. Несимпатичные волосинки, образующие над верхней губой усики, должны быть в срочном порядке удалены либо у косметолога, либо в домашних условиях с помощью воска для лица. Целовать девушку и ощущать щекотание усиков никому не понравится. К тому же, растительность на женском лице, в отличие от мужского, отталкивает. Отсутствие личной гигиены. Оправданий для женщины, которая редко моется и не следит за своей гигиеной, нет. Она отвратительна не только для своего парня, но и для всех окружающих. Быть всегда чистой и благоухающей – прерогатива всех. Уход за собой должен делаться не столько для других, сколько для себя. Чистота – это залог здоровья и привлекательности. Поэтому никогда и ни при каких условиях непростительно носить нестиранные вещи и забывать мыться.

Как видите, не так уж и сложно привлечь внимание сильного пола. Главное, не допустить 5 вещей, которые делают девушку непривлекательной для парней. Поэтому нужно следить за своей гигиеной, несмотря ни на что и независимо от сложившихся обстоятельств. Аккуратность – превыше всего.