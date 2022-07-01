5 вещей, которые делают парня непривлекательным для девушек

На самом деле, девушки довольно снисходительны при выборе мужчины – они готовы ему многое прощать: не очень чистую одежду, неприятный запах сигарет, лохматость и т.п. Но есть такие вещи, которые они не готовы терпеть, потому что они делают парня непривлекательным.

Топ-5 вещей, отталкивающих девушек от парней

Футболка любимой футбольной команды. Это очень хорошо, что у парня есть любимая команда, но носить футболку, посвящённую ей, круглогодично, неуместно. И в какой-то момент девушка не выдержит и выскажется по этому поводу. Если фанат не может прожить и дня без футбола, то пусть он продолжает любить его. Девчонки найдут другого, менее фанатичного парня. Чтобы не потерять любимую девушку, футбольную футболку лучше всё-таки надевать в дни, когда идёт финал Лиги чемпионов. Флис. Он, конечно, согревает, однако это не оправдывает мужчину, предпочитающего носить тёпленькие джинсы на флисе, так как в них он будет выглядеть уродливо. Ради свидания можно и потерпеть холод, а флисовые брючки надеть утром, когда придётся долго ждать общественный транспорт, чтобы доехать на учёбу или работу. Тут выбор однозначный – или красивая одежда и любимая девушка, или же джинсы на флисе и ненаглядный компьютер. Каждый выбирает сам. Выщипанные брови. Мужчина, который заботится о своей внешности, достоин похвалы. Но делать это нужно без излишеств. Выщипанные брови не придадут парню брутальности в глазах девушки. Не говоря уже о том, что взгляд с такими бровками теряет мужественность. Лучше пусть они будут густые и торчащие, чем излишне подстриженные и уложенные. Редкие волосы. Козлиная бородка обычно распространена среди молодёжи, но и зрелые мужчины позволяют себе такую «красоту», к которой добавляется «шикарная шевелюра» - лысенка, прикрытая несколькими волосинками. Девушка никогда не пойдёт на свидание с парнем в таком виде. Уж лучше налысо подстричься и побриться. Это намного привлекательнее. Видимое нижнее бельё. В триумфальную эпоху хип-хопа десятки парней ходят со спущенными штанами, чтобы показать свои супер трусы. Такое могут позволить себе и боксёры – это их фишка. Но если парень не относится ни к тем, ни к другим, то ему лучше следить, чтобы штаны прикрывали его нижнее бельё, даже если оно очень дорогое или стильное. Девушке приятнее любоваться парнем, а не его трусами.

Парням нужно взять на заметку вещи, которые могут оттолкнуть от них девушку, потому что исправить данные казусы очень легко, было бы желание!