Какая магическая способность соответствует вашему знаку зодиака?

У каждого зодиакального созвездия есть своя сила, которая поддерживает его во многих жизненных сферах, начиная от личного и заканчивая финансовой стороной, деловым общением и другими вещами. Что же именно присуще определённому знаку Зодиака, поможет определить астрология.

Магическая сила каждого зодиакального созвездия

Овен. Энергетическая передача. Рождённые под данным зодиакальным созвездием имеют огромный запас энергии, которым с радостью делятся с окружающими, используя внутренний огонь, данный им природой. Они могут изготавливать амулеты, талисманы и дарить их в качестве утешения для нуждающихся в поддержке. Слово Овна способно как смертельно обидеть, так и оживить, чем этот знак часто пользуется в достижении своих целей.

Телец. Сила богатства и удачи. Этот знак Зодиака прекрасно разбирается в финансовых вопросах, поэтому те, кто хочет быть удачником в денежном плане, должны стараться держать рядом с собой Тельца: можно в качестве друга, коллеги или же хорошего знакомого. Общение на материальные темы с представителями данного созвездия автоматически превратит амбиции собеседника в ощутимый успех благодаря непоколебимой стойкости Тельца.

Близнецы. Мастера общения. Они, словно телепаты, чувствуют, что беспокоит рядом находящегося человека, поэтому находят нужное слово, чтобы поддержать его в любой ситуации. Они могут общаться на более глубоком уровне, даже веселясь или подшучивая над окружающими. С Близнецами общение всегда лёгкое и ненавязчивое, но зато продуктивное и полезное в любом плане – эмоциональная поддержка, правильные советы и одухотворённость.

Рак. Сила любви и гармонии в отношениях. Под этим зодиакальным созвездием рождаются сострадательные люди, которые ценят и уважают мнения, желания и чувства окружающих. Благодаря этому качеству Раки могут наладить связи и поспособствовать полному взаимопониманию в любовной сфере. Им хочется открывать душу, понимая, что этот знак никогда не предаст и всегда поймёт.

Лев. Сила лидера и популярности. Этот знак всегда в центре внимания, поэтому и рядом находящиеся тоже оказываются в эпицентре происходящего. Природная энергия очаровывать и завоёвывать обожание и признание помогает Львам получать желаемое легко и просто, где бы они ни находились и к чему бы ни стремились. С ними всегда весело, радостно и азартно. Но спокойствия со Львами не стоит ждать. Это не про них.

Дева. Сила мира и исцеления. Этот знак создан для того, чтобы всех мирить и уменьшать боль. Они могут исцелить как духовно, так и физически, протянув в самый необходимый момент руку помощи. У Дев сострадательное сердце, поэтому они готовы слушать тех, кто нуждается в этом, и давать советы растерявшимся в сложных ситуациях. К ним можно обратиться с любым вопросом, понимая, что они всегда найдут верное решение.

Весы. Сила равенства. Они всегда сохраняют баланс в жизни с помощью магических и обычных средств. Весы стремятся найти справедливость даже там, где её практически нет, притом это касается всех жизненных аспектов. И, что удивительно, с лёгкостью убеждают в этом и окружающих. Именно благодаря этой силе представители данного зодиакального созвездия всегда со всеми находятся в прекрасных дружеских отношениях.

Скорпион. Сила развитой интуиции и осторожности. Этот знак всегда предчувствует, когда могут произойти неприятности и беды, что помогает им преодолевать жизненные трудности мудро и дальновидно. К тому же, Скорпионы чувствуют не только собственные невзгоды, но и близких людей, предупреждая и ограждая их от них, как советом, так и физически. Представители данного созвездия часто выполняют роль ангелов-хранителей для своих родных и друзей.

Стрелец. Сила оптимизма и исцеления. Представителями этого знака Зодиака движет оптимизм, поэтому они всегда во всём преуспевают, даже в самых сложных и, казалось бы, нерешаемых ситуациях. Они могут зарядить положительными эмоциями и окружающих, вселяя веру и надежду любому человеку. У Стрельцов не бывает нерешаемых задач. Они справятся со всем на свете. Об этом знают и друзья, и близкие, и родные.

Козерог. Сила амбиций и влияния. Это один из самых целеустремлённых знаков Зодиака, который обладает силой влиять на богатство и амбиции. Их природная решимость добиться успеха усиливается с каждым днём, помогая продвижению к карьерным целям и денежному процветанию. Козерог никогда не бывает беден, потому всегда найдёт способ заработать столько, чтобы жить хорошо и сегодня, и отложить на завтра.

Водолей. Сила свободы. Представители этого знака постоянно стремятся к свободе, поэтому они всегда ищут варианты, как разорвать цепи, сдерживающие их в рамках. И, что удивительно, у Водолеев это всегда получается. Они с лёгкостью освобождают себя и других от репрессивных сил, даря радость и счастье свободомыслящим. Потому что по-другому не могут – им важно ощущать и себя вне границ, и дать возможность то же самое чувствовать окружающим.

Рыбы. Сила сна. Рыбы настолько легко управляют миром сна, что именно через сновидения могут предсказать окружающих и своё собственное будущее. Именно во сне к ним приходят и прекрасные идеи, как решить возникшие проблемы, разные вопросы – личные, финансовые, карьерные и многие другие. Со сном у них проходят болезни, неприятности и невзгоды. Так что сон для Рыбы это в прямом смысле слова исцеление!

После исследования магических способностей знаков Зодиака становится понятным, что каждый имеет уникальный дар, ждущий своего открытия. Используя врождённые силы, дарованные космосом, люди могут полностью открыть свой потенциал и идти по жизни с уверенностью и целеустремлённостью.