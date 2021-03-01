Астрология – наука, которая помогает раскрыть сильные и слабые стороны человека, поэтому благодаря ей можно узнать, в какой профессии можно построить прекрасную карьеру в зависимости от своего зодиакального созвездия. Ведь, наверняка, есть такие, кто ходит на работу, как на каторгу, ожидая конца рабочего дня, как великий праздник. Чтобы не портить себе жизнь, нужно просто знать, какая работа лучше всего подходит вашему знаку Зодиака.

Советы для знаков Зодиака: Как работа лучше вам подходит?

Овен. Этот знак ненавидит рутину и монотонность, поэтому ему нужно выбирать такую работу, где всё будет кипеть, штормить и побуждать к действиям. Овен ожидает непредсказуемость в профессии, где ему ежедневно придётся решать сложные задачи и выходить из непростых ситуаций.

Идеальная профессия – военный, пожарный, спортсмен, полицейский, исполнительный директор, альпинист.



Телец. Этот знак привык работать медленно, но качественно. По своей природе Телец очень терпелив, и именно это качество ему и помогает преодолевать все препятствия, встречающиеся на профессиональном пути. Для него очень важно иметь финансовую подушку. С ней он себя чувствует спокойно и уверенно, так как не возникает вопроса о риске.

Идеальная профессия – садовник, ветеринар, егерь, агент по недвижимости, повар, учитель.



Близнецы. Этот знак довольно упрям касаемо профессии. Если на работе что-то идёт не так, его это злит и выводит из себя. Комфортно Близнец будет чувствовать себя в профессии, которая подарит ему хорошее настроение и радость от общения. Немаловажно, чтобы у него была возможность одновременно заниматься несколькими проектами.

Идеальная профессия - журналистка, продавец, адвокат, комик, актёр, писатель.



Рак. Это очень чувствительный знак, который часто чего-то боится, поэтому ему и не рекомендуется выбирать профессию, где придётся брать на себя ответственность за других. Рак преуспеет в профессии, связанной с общественностью, а также с театром и кино.

Идеальная профессия – бухгалтер, работник гостиницы, повар, антиквариат.



Лев. Этот знак нуждается в признании другими. Ему важно, чтобы его ценили и уважали, поэтому он и стремится к власти. С удовольствием отдаёт приказы, но не очень любит исполнять чужие. Лев ненавидит, когда его старания не признают, не представляет, что может остаться в тени, так как обожает быть в центре внимания.

Идеальная профессия – исполнительный директор, художник, иностранный посол, директор.



Дева. Высокоорганизованные Девы не любят спешки и рисков в работе. Для них очень важно, чтобы все вокруг были уверены в их профессионализме. Если же они вдруг начинают понимать, что кто-то считает их недостаточно хорошим в работе, то становятся неуверенными и в других жизненных сферах. Этот знак – перфекционист, что очень раздражает коллег.

Идеальная профессия - математик, учёный, бухгалтер, секретарь, врач, учитель, библиотекарь.



Весы. Обаятельный, дипломатичный, дружелюбный и вежливый знак сможет добиться больших высот в работе, связанной с общением. Но для Весов немаловажно, чтобы их работа хорошо оплачивалась, тогда они будут себя хорошо чувствовать. Повышенное чувство справедливости тоже может положительно повлиять на карьеру, связанную с общественностью. Также больших высот Весы добьются и в творчестве.

Идеальная профессия – парикмахер, стюардесса, журналистка, модель, дизайнер, артист.



Скорпион. Этот знак любит решать сложные задачи, особенно финансового характера. К тому же Скорпионы обожают отдавать приказы, поэтому их ждёт большой успех в военной карьере, где им нужно стать командиром, так как подчиняться они не очень любят.

Идеальная профессия – политик, частный детектив, полицейский, врач-хирург.



Стрелец. Уверенный в себе и обладающий большими амбициями в карьере Стрелец сможет быстро подняться по служебной лестнице, тем более у него много знаменитых и влиятельных друзей и приятелей. Немаловажен и факт наличия связей за границей, что положительно влияет на расширение и успех в мире бизнеса.

Идеальная профессия - туристический гид, переводчик, бизнесмен.



Козерог. У этого знака большие амбиции, но нетерпеливость не даёт воплотить желаемое в жизнь. Однако с возрастом у Козерогов начинает проявляться терпение и спокойствие в решении непростых задач. Этот знак настойчив, трудолюбив и не боится запачкать руки, чтобы выполнить задание.

Идеальная профессия – исследователь, администрация, банкир, учитель.



Водолей. Этот знак нуждается в свободе, поэтому он к своей работе подходит творчески. Каждый проект – это полет фантазии, приключение, воздух. Однако ему очень тяжело справляться с обязательствами. Поэтому ему не нужно искать работу, в которой он будет зависим от других.

Идеальная профессия – инженер, компьютерщик, учёный, пилот.



Рыбы. Этот знак открытый и не очень материалистичный. Привык мечтать, комфортнее всего себя чувствует в художественных областях или водных регионах. Рыбам не стоит браться за цифры, так как с ними им очень тяжело справиться.

Идеальная профессия – дайвер, поэт, писатель, художник.



Вы когда-нибудь встречали застенчивого продавца или импульсивного бухгалтера? Нет, конечно, потому что их просто не существует! Возьмём, к примеру, Дев, из них получаются отличные бухгалтеры, но посредственные продавцы, и всё потому, что им просто не подходит эта профессия. Поэтому очень важно знать, какая работа лучше всего подходит вашему знаку Зодиака, чтобы выбирать её по себе.