Как снять стресс и успокоить разум по знаку Зодиака

Чувствуете себя измотанным и выжатым как лимон, мучает бессонница, а в голову лезут плохие мысли? Значит, в вашей жизни началась серая полоса, полная тревог и стрессов, которые, по мнению астрологов, может помочь снять ваше зодиакальное созвездие. Попробуйте прислушаться к советам, возможно, вам понравится этот способ постигнуть дзен.

Лучший способ снять стресс и успокоить разум согласно вашему знаку Зодиака

Овен. Регулярные занятия спортом. Этот знак, чтобы очиститься морально, должен быть истощён физически. Поэтому ему идеально подойдут такие занятия, как бег, кардиотренировки, бокс, уроки боевых искусств. Нагрузка просто уничтожит гнев и разочарование. Телец. Садоводство или прогулка на природе. Этому земному знаку воссоединение с землёй помогает успокоиться и расслабиться, так как только твёрдо стоя на земле, Телец чувствует себя в безопасности. Также улучшат настроение и снимут напряжение посаженные цветы, кусты с ягодами, грядки с овощами и деревья с фруктами. Близнецы. Смех. Этот знак должен рассказать о своём стрессе и высмеять его. Только хорошее настроение возвращает Близнецов к радости и жизнелюбию. Близнецам нужно посмотреть фильм, поболтать с друзьями или же просто посетить весёлое мероприятие, тогда все проблемы пройдут стороной. Рак. Принять ванну и хорошо поесть. Он становится уязвимым к стрессу, когда забывает о себе, поэтому так важно, чтобы у Рака была всегда еда в холодильнике и горячая вода в кране, чтобы он мог не только устроить праздник живота, но и расслабиться в тёплой ванной. Тогда никакие неприятности не смогут его сломить. Лев. Массаж. Этот знак отдаёт много энергии, общаясь с окружающими, поэтому ему нужно время, чтобы снова зарядиться позитивом. Массаж – это не только процедура, восстанавливающая силы, но и магическая энергия, которая так необходима для сердца и спины Льва, на которые он опирается, поддерживая других. Дева. Очистить и организовать. Да, это клише, но Девам просто необходимо, чтобы их жизнь была разложена по полочкам, так как это знак равновесия и гармонии. Но совершенной гармонии и красоты не было бы, если бы Дева сначала не превратила каждую деталь в идеально помещённую безупречность! Только так этот знак сможет избавиться от стресса. Весы. Медитация и сон. Этот знак, находясь в стрессе, просто не знает, с чего начать, чтобы выйти из него. Поэтому лучшее решение по поиску выхода – это отключиться от всего мира. И поможет в этом либо крепкий и здоровый сон, либо медитация. Она, кстати, принесёт не только душевное спокойствие, но и омоложение всему организму. Скорпион. Психотерапия. Этот знак склонен держать своё душевное состояние под контролем, никому ничего не рассказывая. Но когда стресс начинает душить, то Скорпиону нужно выговориться, чтобы снять боль. Однако этот знак мало кому доверяет, поэтому лучше всего поделиться своими страхами и беспокойством с профессионалом. Он вернёт его к жизни. Стрелец. Выйти на улицу. Сёрфинг, пеший туризм, бег на улице и скалолазание - всё это прекрасно для Стрельца, физически сильного знака. Сосредоточившись на своём теле, он сможет уменьшить стресс. Поэтому так важно во время стрессовой ситуации просто выбежать на улицу и бежать до тех пор, пока силы не будут на исходе. Козерог. Делать что-то продуктивное. Этот знак по своей природе трудоголик, поэтому отдых сам по себе может вызвать стресс и беспокойство. Чувствуя себя подавленным, Козерогу нужно себя обязательно чем-то занять – спорт, йога, приготовление еды, сборка мебели, шитьё и другое. Главное, чтобы руки были заняты. Водолей. Иглоукалывание. Водолеи – знаки-провидцы: видение и визуализация их идей приносит ясность и облегчение напряжённому уму. А также им поможет восстановить душевный баланс аккупунктура. Так что без китайской медицины им не обойтись. Рыбы. Выразить себя в творчестве. Когда стресс засасывает Рыбу, ей остаётся только переключиться на творчество – написать картину, книгу или же просто статус в социальной сети. Только выразив своё беспокойство на бумаге, этот знак успокоится.

Теперь вы знаете лучший способ снять стресс и успокоить разум согласно вашему знаку зодиака. Обязательно воспользуйтесь им, и тогда ваша жизнь окрасится яркими красками даже в самые сложные периоды.