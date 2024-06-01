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Необычные тревожные сигналы, которые сигнализируют о том, что ваш партнёр несчастен

Любой, у кого были длительные отношения, хорошо знает некоторые явные признаки того, что партнёр недоволен партнёрством и начинает эмоционально отдаляться. Эти действия могут сильно расстраивать, ведь они – первые звоночки, что союзу приходит конец. Но если начать действовать быстро, можно попробовать найти решение до того, как ситуация изменится к худшему. Однако бывает и так, что вторая половинка не явно показывает своё недовольство, а весьма завуалированно, поэтому нужно быть внимательнее к его поведению, чтобы не пропустить эти тревожные признаки.

 

Необычные тревожные сигналы, которые сигнализируют о том, что ваш партнёр несчастен

 

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6 сигналов, что ваша вторая половинка несчастна в отношениях

  1. Накопление гаджетов. Развил ли он в последнее время новую одержимость приобретением всех новейших гаджетов и электроники, представленных на рынке? Если он всегда был техническим ботаном, то тут не стоит тревожиться, но если интерес новый, то это может быть индикатором того, что ему наскучили отношения, и он ищет способы развлечься, не предполагающие участия в отношениях. Довольно незаметный признак его недовольства, но на него стоит обязательно обратить внимание.
  2. Тишина за столом. Всегда ваш ужин был временем, когда вы делились друг с другом произошедшим за день, веселились и смеялись. Но сейчас он напоминает игру в молчанку, когда каждый сидит в своём телефоне или же смотрит фильм, читает книгу. Это большая проблема, которую нельзя пускать на самотёк. Иначе отношения могут быть сведены к нулю.
  3. Нет желания спорить. Одним из явных признаков того, что ваш партнёр несчастлив в отношениях, является то, что он говорит: «Мы уже через это проходили» во время обсуждения или разногласия, вместо того чтобы быть достаточно открытым, чтобы выслушать вас. У него даже нет желания и сил с вами спорить, чтобы прийти к чему-то общему. Он просто соглашается со всем, что ему говорят, и делает всё равно всё по-своему. Это точно начало конца.
  4. Разговоры о другой. Вы знаете о его коллеге больше, чем того хотели? Эта загадочная приятельница по работе всегда по той или иной причине оказывается вовлечённой в истории, которые он вам рассказывает? Это классический признак того, что мужчина всегда думает о другой женщине, и независимо от того, знает он об этом или нет, постоянное упоминание о ней посылает сигнал о том, что он недоволен своим нынешним положением.
  5. Глупые вопросы. Если вы обнаружите, что в последнее время он задаёт вам больше бессмысленных вопросов, чем обычно, и пытается завязать разговор в более натянутой манере, то это может быть признаком того, что он сейчас недоволен, но активно хочет воссоздать ту искру, которая была у вас когда-то, привлекая ваше внимание мелочами. Стоит об этом задуматься.
  6. Множество мужских посиделок. У него больше посиделок с друзьями или коллегами, чем обычно? Начинают ли они иметь приоритет над временем, проведённым с вами? Это может быть убийственным признаком того, что он недоволен отношениями и всё чаще хочет сбежать к своим приятелям.

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Эти необычные тревожные сигналы, которые сигнализируют о том, что ваш партнёр несчастен, могут многое рассказать вам о том, что нужно действовать, чтобы не потерять свою вторую половинку. Конечно, если вы сами в этом заинтересованы…


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Автор: Татьяна Арнаутова
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