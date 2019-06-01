7 сигналов о том, что вам пора что-то менять в своей жизни

Наш внутренний голос говорит о том, что пришло время измениться, но страх перемен предлагает это отложить на потом. Откуда берётся эта боязнь? Дело в том, что перемены – это некий отрыв от привычной обыденности, впереди которой неизвестность, возможно, несущая за собой только негатив. Однако наступает такой момент, когда организм подаёт особенные сигналы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать – работа, не приносящая удовлетворения и финансовой стабильности, лень, из-за которой вместо того, чтобы пойти прогуляться, лежишь на диване, и многое другое. Все они указывают на то, что пришло время перемен.

Сигналы о том, что вам пора менять что-то в своей жизни

Неполноценность и зависть. Вы стали замечать за собой, что постоянно критикуете себя за внешний вид – набрали лишние кило или же, напротив, сильно похудели, появились ужасные пигментные пятна, волосы стали жирные и лоснятся или же сухие и торчат, как пакля; за невозможность заработать – не хватает умения и профессионализма, плохие коллеги и т.п.; за несбыточности мечты. И всё потому, что вы неудачник, в отличие от соседа, который уже третий раз за год отправляется к морю, или же подруги-ровесницы, которая выглядит на 20 лет моложе. И тут же находится оправдание вашей невезучести и их успешности – вам не повезло так с мужем, как подруге, постоянной посетительнице косметологов, ведь её супруг - владелец заводов и пароходов. Внешний вид. Нежелание заниматься своим внешним видом. Вы забыли, когда посещали салон красоты, делали макияж и причёску? Просто-напросто у вас нет причины приводить себя в порядок. Если всё же вы и начинаете что-то конструировать из своих волос и накладывать макияж, то делаете это через силу. И вообще, вам легче надеть бесформенную куртку, натянуть глубокий капюшон, чтобы никто не заметил немытых волос и лица без косметики. На поводу у вредных привычек. Если вы любите шоколад, то ваша кладовая напоминает лавку сладостей. Если вы любитель курения, то в ваших карманах всегда найдётся пачка-другая сигарет. Ну, а если вы не представляете свой день без употребления алкогольных напитков, то, скорее всего, вы не знаете им норму. Это очень опасный путь, который может привести к серьёзным последствиям. Неуверенность в собственном выборе. Вы можете выбрать в магазине шикарные туфли и супер модные джинсы, но уже в примерочной после некоторых раздумий возвращаете купленное обратно. Это ваш страх заставляет вас сомневаться в своём выборе и в том, что вы считаете правильным. И это касается не только вещей, но и предложения о работе или выбора образа жизни. Без музыки. Вы больше не хотите слушать музыку, петь песни и танцевать (даже дома, идя с кухни в спальню). Вы просто перестали воспринимать легкомысленно вашу жизнь, как было раньше. Теперь это тревога. Вы постоянно замечаете тревожные знаки. Хотя чаще всего их просто-напросто нет – это ваше воображение рисует чёрными красками страшные образы. Перестали мечтать. Когда человек мечтает, то он строит планы, соответственно стремится к переменам. Если же ему не хочется ни о чём думать, то у него потерян смысл жизни. А значит, нужно срочно с этим что-то делать. Иначе можно довести себя до депрессивного состояния и полной апатии. Бессонница. В такие ночи вы пытаетесь уснуть, но всё тщетно. Приходит злость, которая тоже не помогает заснуть. Замкнутый круг. Так не лучше ли воспользоваться этим временем для того, чтобы прислушаться к себе, поразмыслить о своей жизни, ведь ночью нам никто не мешает это сделать.

Если вы стали замечать вышеперечисленные сигналы, которые подаёт ваш организм, срочно берите себя в руки и меняйте свою жизнь. Начните с малого – откажитесь от вредных привычек или же просто вспомните, как приятно мечтать. Поверьте, впереди вас ждёт масса интересного, поэтому не бойтесь перемен!