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8 признаков, что мужчина несчастен в браке

Женитьба – это особенное событие для каждого мужчины, поэтому он очень счастлив и доволен, что теперь проведёт свою жизнь с любимой женщиной, но вот проходит время, и вдруг с его лица исчезает улыбка счастья и радости. Возможно, у него тяжёлый период на работе, а возможно, он несчастлив в браке. Только как понять, так это или нет? Нужно присмотреться к его поведению. Есть несколько признаков того, что ему не совсем комфортно рядом со второй половинкой.

 

8 признаков, что мужчина несчастен в браке

 

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8 признаков мужчины, несчастного в браке

  1. Отсутствие физической близости. Когда в семье проблемы, они тут же отражаются на интимной жизни. Может показаться, что мужчина изменяет или же вовсе не стремится заниматься любовью, например, из-за болезни. Но на самом деле, причина в недовольстве происходящим за пределами постели.
  2. Нет общения. Мужчины и женщины совсем по-разному общаются: мужчины – только по делу, женщины же обо всём и много. Но всё же, если в паре вообще отсутствует общение, то стоит задуматься, может быть, супруг просто несчастен в браке и считает бессмысленным коммуницировать с женой.
  3. Много времени проводит на работе. Если мужчина действительно несчастен, он может начать проводить больше времени вдали от дома, там, где ему комфортно и уютно. Также он может начать придумывать поводы уходить поработать в выходные.
  4. Потеря друга. Муж — это больше, чем партнёр и человек, с которым у женщины общий бюджет. Он должен быть доверенным лицом и одним из самых близких людей. Это мужчина, с которым она планирует провести остаток своей жизни, а это означает, что он должен чувствовать себя любовью всей её жизни. Но иногда дружба и взаимопонимание уходят. Не хочется друг другу доверять, а проблемы лучше решать самостоятельно. Значит, мужчина перестал чувствовать себя нужным, а значит, и стал несчастным в браке.
  5. Мало общего. Когда партнёры начинают жить двумя отдельными жизнями, из брака уходит счастье и любовь. Многие пары имеют хобби и занимаются чем-то отдельно друг от друга, но жить разными жизнями, значит, не иметь ничего общего, ничего не делать вместе, не тянуться друг к другу. Нет качественного времяпрепровождения. Вместо этого есть сосед по комнате и не более.
  6. Фантазии о будущем связаны с разводом. В начале брака партнёры вместе строят планы на будущее. Возможно, мечтают вместе начать бизнес или построить семью. Несчастливые в союзе думают о разводе, живут в разных комнатах, домах и т.п. Вместо планов на будущее, построенных на любви, у них есть планы на будущее, основанные на том, чтобы быть вдали друг от друга.
  7. Отсутствие вовлечённости. Даже если супруги проводят время вместе, они всё равно по-настоящему не общаются. Вечером сидят с телефонами в руках, не разговаривают, потому что нечего сказать друг другу. Это означает, что браку пришёл конец.
  8. Отвлечение от семейных проблем. Чтобы не замечать проблемы в своей семье, партнёры начинают решать их на работе, помогать друзьям, коллегам. В конце концов, находят какое-то хобби, покупают дачу, чтобы заниматься постройкой дома, посадкой, а потом сбором урожая. Такое отвлечение однозначно указывает на неудовлетворённость браком.

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Большинство женщин осознают, что их муж несчастен в браке, и стоят перед вопросом: остаться ему или уйти. Однако как бы тяжело это ни было, ей необходимо принять на себя ответственность за свои действия, ведь супруг стал несчастен из-за неё. Чтобы улучшить ситуацию, нужно быть готовой исправлять свои собственные ошибки. Тогда ещё можно всё наладить и вернуть счастье в семью.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:15

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